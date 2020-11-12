Эколог-активистка Динара Кутманова возглавила Госагентство охраны природы Киргизии

09:02 13.11.2020

Мария ОРЛОВА

Динара Кутманова возглавила Госагентство охраны окружающей среды



Эколог Динара Кутманова возглавила Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Об этом она сообщила журналистам.



По ее словам, накануне вечером вице-премьер-министр Равшан Сабиров представил ее коллективу.



Отметим, что 2 ноября стало известно о ее назначении на должность начальника МП "Бишкекский санитарный полигон". Спустя несколько дней она получила новое назначение.