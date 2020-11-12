Джо Байдена рвут на портфели. К власти стремятся его радикальные соратники, - "Къ"

11:05 13.11.2020

"Коммерсантъ" от 12.11.2020,

В команде кандидата в президенты США Джо Байдена, пока официально не одержавшего победу, уже начинается борьба за влияние и должности. Наиболее радикальные прогрессивистские группы выступили со своего рода меморандумом: они требуют от однопартийцев не игнорировать требования избирателей и не скатываться к "демократическому центризму". Они заявляют, что Джо Байден - и их кандидат тоже и потому он должен смело брать на вооружение левые лозунги и смелые идеи.



"Мы не можем позволить, чтобы республиканские точки зрения оттолкнули нашу партию от основных групп поддержки демократов: молодежи, чернокожих и коричневых американцев, рабочего класса и социальных движений, которые являют собой настоящее и будущее партии",- утверждается в меморандуме, который левые общественные объединения распространяют между своими членами.



По словам авторов документа, нынешняя победа демократов на выборах получилась не слишком убедительной. В частности, большинство в Палате представителей у демократов сохранилось, но число мест уменьшилось.



По нынешним расчетам, победное преимущество Байдена будет схожим с преимуществом президента Барака Обамы в 2012 году. Но в 2012 году демократы получили дополнительно восемь мест (в Палате представителей.- "Ъ"), а в 2020-м потеряют как минимум столько же",- говорится в документе.



По мнению его авторов, сейчас, обсуждая причины такого выступления, демократы в Конгрессе часто обвиняют в неудаче сторонников прогрессивных взглядов. Однако это неверная стратегия, которая не приведет к победе над республиканской тактикой "расизма по принципу "разделяй и властвуй"". "Если мы бросим нашу основу из прогрессивных избирателей и эту повестку, на выборах 2022 года демократы не удержат большинство в Палате представителей и не получат шанса завоевать кресла в Сенате",- предупреждают они, подытоживая, что партии нужно "новое поколение лидеров трудящихся разных рас".



По мнению авторов - организаций New Deal Strategies, Justice Democrats, Sunrise Movement, Data for Progress, демократам нужно работать над поддержкой местных партийных ячеек в "колеблющихся штатах" - те смогут взять на себя организаторские задачи на следующих выборах. Кроме того, необходимо поддержать движение Black Lives Matter и привязать борьбу с расизмом к "классовой борьбе", то есть подменить "республиканское" противостояние между расами противостоянием между классами. Примечательно, что эта рекомендация основывается на исследовании политтехнологов и ученых прогрессивных взглядов: они установили, что "риторика в стиле Трампа не воспринимается большинством чернокожих и латиноамериканцев как расистская и раскольническая, они с ней соглашаются". С чем они соглашаются еще больше, так это с признанием расизма орудием богатых классов для угнетения бедных.



Михаил Гуревич - о противостоянии кандидатов в президенты США

Михаил Гуревич - о противостоянии кандидатов в президенты США

Наконец, третья рекомендация - пропагандировать решительную экономическую политику. "На выборах, где экономика была одной из главных забот избирателей, многие демократы из Конгресса не имели четкого экономического посыла. Кто-то посвящал всю свою экономическую программу мысли, что левые зашли слишком далеко, и Трамп зашел слишком далеко, и они хотят найти "компромисс". Или… что добиваться великих целей в Америке больше невозможно. Это не программа по улучшению жизни людей",- сообщают авторы. Они отмечают, что Джо Байден в итоге воспринял амбициозные экономические предложения вроде программы массового создания новых рабочих мест в госсекторе "зеленой экономики", а демократы в целом такую позицию не оглашали и потому не снискали популярности у избирателей.



Одной из активных сторонниц этого письма стала конгрессмен из штата Мичиган Рашида Тлаиб, одна из первых мусульманок в Конгрессе, избранная в Палату представителей в 2018 году.

"Мы не заинтересованы в единении, которое требует от людей отказаться от своих прав и свобод. Если мы хотим объединить страну, уважать надо каждый голос. Мы громко говорим об этом, когда речь идет о сторонниках Трампа, но не так громко, когда речь заходит о моих соседях с черным или коричневым цветом кожи, о моих соседях из ЛГБТК-сообщества и других социально отчужденных групп населения",- заявила госпожа Тлаиб. Она отметила, что соглашательская позиция обязывает ее молчать о требованиях народа, а молчать она не будет.



Конгрессмен из штата Мичиган Рашида Тлаиб является одним из лидеров прогрессивного крыла демпартии

Конгрессмен из штата Мичиган Рашида Тлаиб является одним из лидеров прогрессивного крыла демпартии

Фото: Paul Sancya / AP



И меморандум прогрессивных групп, и слова конгрессмена Тлаиб показывают, что сторонники требований, казавшихся многим демократам радикальными, вроде снижения финансирования полиции, федеральной поддержки движения Black Lives Matter, решительной борьбы с изменением климата, будут бороться за свою повестку. Группы Justice Democrats и Sunrise Movement уже призвали Джо Байдена перенять "климатическую политику" и опубликовали свои рекомендации сразу на 13 постов в администрации Байдена-Харрис. Там, например, демократического социалиста Берни Сандерса, своего рода патриарха левого крыла Демократической партии, предлагается назначить на пост министра труда. Его идеологическую союзницу Элизабет Уоррен - главой казначейства.



В позиции левых демократов многие нашли противоречия с обозначенным в победной речи "курсом Байдена" на примирение и готовность к взаимной работе с республиканцами.

Левый демократ Мондейр Джонс, выигравший выборы в одном из округов Нью-Йорка и будущий член нового состава Палаты представителей, например, отметил, что назначать республиканцев в кабинет Байдена не стоит. "Для Джо Байдена, который вместе с Камалой Харрис обогнал Дональда Трампа и Майка Пенса на 5 млн голосов, будет довольно неоднозначным поступком вернуться к назначению республиканцев в свой кабинет. И речь не только о республиканцах и демократах, речь о том, что во власти должны быть правильные демократы",- пояснил он в разговоре с изданием Politico.



Конкурентам Джо Байдена по президентским праймериз Берни Сандерсу и Элизабет Уоррен предлагают дать посты в новом правительстве

Конкурентам Джо Байдена по президентским праймериз Берни Сандерсу и Элизабет Уоррен предлагают дать посты в новом правительстве

Фото: Jonathan Ernst / Reuters



Традиционные демократы - а многие из них, помимо всего прочего, зависят от голосов избирателей, которым левые идеи чужды,- инициативе однопартийцев не очень рады. "Никто и никогда больше не должен говорить "лишите полицию финансирования", иначе в 2022 году партию разорвут на части",- утверждала в ходе конференц-звонка на прошлой неделе конгрессмен-демократ из штата Виргиния Абигейл Спанбергер, с трудом победившая на очередных выборах. Она открыто обвинила либеральное крыло партии в саботаже партийной платформы. Демократ из Огайо Тим Райан в эфире CNN также утверждал, что излишняя фиксация на климатической повестке означает, что сотням тысяч людей, занятых в нефтегазовом секторе, надо будет объявить о скором увольнении, что очков партии не добавит.



Но прогрессивисты не намерены сдаваться в продвижении своего "левого уклона".

В интервью изданию Politico вскоре после выборов конгрессмен Александрия Окасио-Кортес, одна из лидеров левых демократов, призвала партию к принятию своей собственной платформы. "Нам надо иметь такую повестку, иметь четкую альтернативу и свои посылы, которые отличаются от посылов Республиканской партии, а не играть в цивилизованность. Я надеюсь, что многие люди поймут: мысль о том, что мы можем переманить на свою сторону белых американцев аргументами о цивилизованности,- не очень надежная стратегия",- заявила она, отметив однако, что партии лучше работать сообща, а не заниматься внутренними склоками.



Алексей Наумов