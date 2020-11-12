Шакаленок. "Кыргызалтын" возглавил 33-летний депутатский помогайка Эльмырза Укубаев

12:19 13.11.2020

Эльмырза Укубаев был общественным помощником депутата Жогорку Кенеша Акылбека Жапарова и работал в нескольких госорганах.



БИШКЕК, 13 ноя - Sputnik. ОАО "Кыргызалтын" возглавил 33-летний Эльмырза Укубаев, сообщили Sputnik в компании.



У Укубаева высшее образование. Работал в Госинспекции по экологической и технической безопасности, Министерстве экономики, аппарате правительства, Госагентстве геологии и минеральных ресурсов, Госкомитете энергетики, промышленности и недропользования, аппарате президента, Минфине, а также общественным помощником депутата Жогорку Кенеша Акылбека Жапарова.



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12 ноября председатель правления "Кыргызалтына" Алмазбек Алимбеков ушел с должности по собственному желанию на фоне митингов против него.