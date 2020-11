За демократов голосовала Армия мертвецов, - Такер Карлсон

12:35 13.11.2020 Прошло больше недели с момента окончания голосования на выборах президента США. Многие из 72 миллионов избирателей Трампа убеждены, что выборы были несправедливыми. В этом они правы. Демократы в корне изменили то, как американцы привыкли голосовать. Никогда прежде избирательная система не была столь дезорганизованной и уязвимой для махинаций, говорится в статье.

Такер Карлсон: да, на этих выборах голосовали мертвецы, и демократы этому поспособствовали (Fox News, США)

Трамп и Байден на финишной прямой президентской гонки - 2020

Многие избиратели Трампа уверены, что выборы были нечестными. Они правы



Такер Карлсон (Tucker Carlson)

Было на прошлой неделе мошенничество или нет? Мы пытается в этом разобраться с самой ночи выборов. В своих репортажах мы постарались соблюсти осторожность и точность. В такие моменты правда важна как никогда. Ложные обвинения в мошенничестве могут причинить не меньший ущерб, чем само мошенничество, а это последнее, что сейчас нужно Америке.



То, что мы собираемся вам рассказать - правда. Никакие это не домыслы. Это произошло на самом деле, и мы можем это доказать. Другие новостные организации тоже - но решили этого не делать. Корпоративные СМИ по всей стране на этой неделе заняли очень простую позицию: никакого мошенничества не было. Они повторяют это снова и снова, но о чем идет речь? Они не говорят. Но мы расскажем - прямо сейчас.



Менее 15 000 голосов отделяют Дональда Трампа от Джо Байдена в штате Джорджия. Отрыв настолько мал, что надо досконально во всем разобраться. Секретарь штата подтвердила, что будет проведен ручной пересчет всех голосов.



Среди этих голосов ревизоры найдут бюллетень, поданный дамой по имени Дебора Джин Кристиансен. Вы услышите о ней только хорошее - Дебора Джин Кристиансен и мухи не обидела. Ее хорошо знали как орнитолога-любителя, заядлого садовода и страстную болельщицу клуба "Джорджия Буллдогз". Ее близкие очень скорбели, когда она умерла в мае прошлого года. И очень удивятся, узнав, что даже после смерти Деборе Джин Кристиансен удалось зарегистрироваться, а затем и проголосовать - предположительно, за Джо Байдена.



Эту историю можно назвать вдохновляющей - голосование победило саму смерть. И никто не воплощает ее лучше Джеймса Блэлока из Ковингтона, штат Джорджия. Мистер Блэлок 33 года прослужил почтальоном - до самой смерти в 2006 году. Но четырнадцать лет спустя, судя по документам, он все еще пользуется почтовыми услугами. На прошлой неделе Джеймс Блэлок проголосовал на президентских выборах. Как ему это удалось? Может быть, он был просто одним из тех выдающихся почтальонов, кому ни дождь, ни снег, ни сумрак, ни даже сама смерть не помешают доставить письмо адресату. Возможно, в его случае голосование из могилы было не мошенничеством, а долгом службы.



А вот еще Линда Кеслер из Николсона, штат Джорджия. Линда Кеслер умерла в 2003 году. Семнадцать лет спустя она снова проголосовала на президентских выборах. Эдвард Сквиот из Трентона, штат Джорджия, всю жизнь проработал строителем и к тому же преподавал в школе. В свободное время он любил музыку блюграсс. Его близкие говорят, он играл на нескольких инструментах и любил джемовать. Когда он скончался пять лет назад в возрасте 82 лет, казалось, что он ушел навсегда. Но нет, на прошлой неделе он голосовал на президентских выборах - и он такой не один.



Пока этих голосов недостаточно, чтобы повлиять на результат. Но суть в следующем: эти люди мертвы, но все равно проголосовали. Вопрос: как им это удалось? Как именно они голосовали? Если вкратце: по почте. Мертвецы, как и все остальные, голосуют тем чаще, чем проще процедура голосования, и в этом году мы здорово упростили голосование покойникам. Штаты разослали бюллетени и регистрационные формы миллионам избирателей, причем безо всякого спроса. Предлогом для этого послужила пандемия и чрезвычайная эпидемиологическая ситуация. Результатом же стало вдохновенное мошенничество.



Одно исследование Центра Пью в 2012 году показало, что в списках избирателей по всей стране числится около двух миллионов умерших. Еще выяснилось, что почти 24 миллиона регистраций - то есть каждая восьмая по всей стране - либо больше не действительны, либо содержат серьезные ошибки. Около трех миллионов американцев зарегистрированы более чем в одном штате.



Чем же все кончится, если рассылать бюллетени и регистрацию по этим спискам? Мошеннических голосов гарантированно прибавится - именно этого демократы и добились. А республиканцы, надо сказать, не смогли им помешать.



Возьмем, к примеру, штат Невада, где Джо Байдена и Дональда Трампа разделяет менее 40 000 голосов. Демократы штата и их юристы позаботились, чтобы Невада разослала бюллетени - не заявки на голосование, а именно бюллетени - каждому зарегистрированному избирателю, просили они их или нет. Они разослали бюллетени, прекрасно зная, что более 41 000 зарегистрированных невадцев уже минимум десять лет как не голосовали и не обновляли свои регистрации. Многие из них уже умерли или переехали, но бюллетени все равно получили.



Среди них оказалась бывшая учительница начальной школы Розмари Хартл. В ее некрологе 2017 года говорится, что Розмари была "любящей, веселой, дерзкой, по-хорошему саркастичной, сильной духом красавицей, никогда не сдавалась и вдохновляла других".



Увы, ее с нами нет, но есть ее регистрация. Она до сих пор значится в списках. Кто-то получил бюллетень Розмари Хартл по почте и отправил его обратно. Кто это сделал, мы не знаем. Но хотели бы знать, потому что это мошенничество. Это угроза для нашей системы, и СМИ, которые всецело на стороне Байдена, ее скрывают.



У нас есть право знать правду. Мы обязаны во всем разобраться. Но из-за тотального молчания СМИ, докопаться до правды и рассказать о ней - долг независимых консервативных сайтов вроде The Federalist. Благодаря "Федералисту" мы знаем, что 9 октября некий Фред Стоукс-младший из округа Кларк, штат Невада, получил непрошеный бюллетень. Три недели спустя округ получил его избирательный бюллетень обратно - тоже почтой. В протоколах голосования этот бюллетень учтен. Фред Стоукс выбрал президента, хотя умер три года назад. Он скончался в июне 2017 года в возрасте 90 лет.

В Пенсильвании, которая сделала Джо Байдена избранным президентом, мертвых избирателей тоже хватает. Откуда мы знаем? Об этом рассказал сам штат.



Согласно декабрьскому отчету прокуратуры штата, в списках значится почти 3 000 покойных избирателей. Штаб Трампа уверяет, что есть доказательства, что некоторые из них голосовали в этом году.



Так, 24 октября чиновники округа Аллегейни отправили бюллетень Дениз Ондиш. Она умерла за два дня до этого. Однако каким-то образом власти округа получили бюллетень обратно 2 ноября - уже заполненный.



Почему это случилось? Как удостовериться, что это не повторится? Нам нужны ответы. На первый ответить просто: это сделали демократы. Они понимают, что если рассылать бюллетени по почте по непроверенному списку избирателей, то знать наверняка, кто голосует, невозможно. Но чтобы мошенничество не раскрылось, демократы в Неваде уже подали иски, чтобы не допустить проверку подписей.



В 2019 году, задолго до пандемии, сенатор от Орегона Рон Уайден (Ron Wyden) выдвинул законопроект о голосовании по почте. Он требует, чтобы каждый штат отправлял бюллетени по своему списку избирателей - непроверенному. Просили вы бюллетень или нет, живы вы или уже на том свете, вы его получите. Со стороны демократов это не что иное, как подстрекательство к мошенничеству.



Этим летом демократы в Палате представителей приняли Закон о чрезвычайных решениях в области здравоохранения и экономического восстановления. Он не только предусматривает рассылку открепительных удостоверений всем американским избирателям, но и помешает штатам хоть как-то контролировать сбор бюллетеней. Получается, что собирать пачки бюллетеней от избирателей живых и мертвых и свозить их на избирательные участки сможет любой - никакого надзора не будет. Это безумие, но дальше будет больше. Шаткие правила голосования левым настолько на руку, что они не могут пройти мимо.



В январе демократы вполне могут получить большинство в Сенате. Если это произойдет, многое изменится. Например, Сенат одобрит Закон о чрезвычайных решениях. Сейчас они уверяют, что всеобщее голосование по почте необходимо из-за коронавируса, но они лгут. Они добиваются этого годами - по одной и той же причине. Голосование по почте дает им преимущество, ведь с ним больше мошенничества.



Если нам дорога наша демократия, мы должны требовать чистого и честного голосования независимо от результата. Мы должны сберечь нашу систему. Рассылка бюллетеней по непроверенным спискам приводит к тому, что голосуют мертвецы. Что же дальше? Мы и так уже стали циничными и недоверчивыми, замкнулись в себе. Для демократии необходимо лишь одно главное условие - доверие. Если хотите доверия, надо чтобы люди верили системе. А для этого недостаточно кричать на них с телеэкранов и заставлять их. Надо создать такую систему, в которую они сами поверят.



Эта статья - сокращенная версия монолога Такера Карлсона, прозвучавшего в эфире 11 ноября



***



Комментарии читателей:



word4word582



Мой покойный муж, он умер 10 лет назад, был зарегистрированным демократом. Я - зарегистрированная республиканка. За 2 недели до выборов мне пришло электронное письмо от демократов с напоминанием мужу о голосовании. Муж моей почтой никогда не пользовался, я завела этот ящик уже после его смерти.



CaptnBlynd



Все сводится к простому вопросу: мы действительно считаем, что выборы прошли честно и гладко? Потому что от этого зависит наше отношение к правительству на десятилетия вперед.



Liberalsarehypocrites816



90 миллионов бюллетеней почтой еще до первых президентских дебатов. Курам на смех.



Pandora343



А как они могут знать, что каждый голосует всего раз? Когда я стояла в очереди, передо мной стоял мужик. Ему сказали, что он запросил бюллетень почтой. Он ответил, что ничего такого не просил. После пары телефонных звонков ему все же дали проголосовать. Они, что, почтовый бюллетень объявляют недействительным, если ты взял и лично явился на участок?



Republican-for-honesty



Если федеральное правительство не сажает мошенников в тюрьму, оно шлет им сигнал: можно жульничать и впредь. Опасный прецедент.



KISS - MIME



Фальсификации случаются на каждых выборах, это факт. Но вообще их настолько мало, что на результат они все равно не влияют. Эти выборы - другое. Многие ключевые штаты решаются с разницей менее 1%, и без жестких правил не исключено, что фальшивых голосов учли достаточно, чтобы исказить результат. Отменят ли результат выборов? Я что-то сомневаюсь, но для демократии важно знать истинный результат. В расследовании должны участвовать представители обеих сторон, и оно должно быть на 100% прозрачным.



ThatChief



Ничего не выйдет, Трамп продул на 5 миллионов голосов! Оранжевый маньяк добавил в свой послужной список еще одно фиаско.



GetOutOfMyHouse



Когда голосуют 150 миллионов человек, у вас всегда найдется кучка чудиков, которые заполнят бюллетени за своих покойных мам и пап. Но их и 300 человек не наберется, причем голоса разделятся пополам. Это просто нелепица. Надеюсь, республиканцы возьмутся за ум - ради общего блага.



Realist12345678



И ни один случай не подтвердился. Ни одного иска Трампа пока не одобрили - даже судьи-республиканцы. Все отклонили за отсутствием доказательств.



Trumpboy



У нас же уже случались пересчеты. В 2000 году, Гор против Буша, тогда считали целых 38 дней. Американцы имеют право добиваться расследования фальсификаций при малейших сомнениях. В противном случае нечистоплотные люди будут вмешиваться в выборы и впредь, пользуясь своей безнаказанностью.



SoAz75



Ну и сколько голосов по открепительным Трамп получил в 2016 году? Что-то тогда он не ныл.



ThonRio



Когда я умру, тоже хочу стать избирателем!



Sharp_Shooter



Может, Трамп и не победит, но мошенничество демократов перед уходом точно разоблачит.



Conservative Lady



Это все договорняк!



Hondofromthenorth



Пересчет бюллетеней ни к чему не приведет - больно большая разница. Результат поменяется от силы на пару сотен голосов. А Трамп отстает на 14 тысяч голосов в Джорджии, и более чем на 20 тысяч еще в четырех штатах. Проиграл он, проиграл - смиритесь уже.



Оригинал публикации: Tucker Carlson: Yes, dead people voted in this election and Democrats helped make it happenОпубликовано 12/11/2020 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605260100

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Новые льготы и досрочное снятие пенсионных: Сенат внес поправки в Налоговый кодекс

- А. Мамин принял нового директора Азиатского банка развития в РК Н. Маннапбекова

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2020 года №743

- Подсчитали-прослезились. Часть вторая.

- Проблемы науки обсудили в Сенате

- За год объемы операций по платежным карточкам показали рост в 2,6 раза

- Коммунально-бытовой сектор и население Казахстана обеспечены углем на зиму

- Кто возглавил предвыборные штабы Nur Otan в столице, Алматы и Шымкенте

- Сформирован партийный список Nur Otan в маслихат столицы