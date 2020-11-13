 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Уходя.. не уйду. Трамп и "сценарий Лукашенко", - Tagesspiegel
12:59 13.11.2020

13 ноября 2020 г.
Фабиан Лое | Tagesspiegel

"Президент США не хочет просто так покидать Белый дом после того, как он проиграл на выборах. Прощальный подарок автократам всего мира?", - задается вопросом немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Параллели поразительны: президент сам объявляет себя победителем - хотя об этом не говорят результаты выборов. Люди в стране выходят на улицу, чтобы выступить за признание своих голосов. И, наконец, раздается громкий призыв западного мира к тому, чтобы все еще занимающий свою должность президент признал демократическую реальность".

"О какой стране идет речь? Вообще-то недавно таким поведением привлек внимание международных СМИ Александр Лукашенко в Белоруссии. (...) Однако теперь это президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, отказывающийся признавать результаты выборов в своей стране", - отмечает издание.

"Ущерб, наносимый политическим "бульдозером" Трампом внешней и внутренней политике, огромен. И эксперты предполагают, что он вполне может быть долгосрочным: нежелание Трампа уступать место "создаст новую модель" для единомышленников-популистов в Европе и в других регионах, сказал Иван Крастев в разговоре с изданием The New York Times. (...) Политолог говорит о "сценарии Лукашенко", при котором главы правительств или президенты хотя и проводят для видимости выборы - но никогда не проигрывают".

"Майкл Макфол, занимавший должность посла США в России при президенте Бараке Обаме, заходит еще дальше. "Отказ президента признавать результаты выборов" он называет "его прощальным подарком автократам всего мира", - передает издание.

"Гарвардский историк Сергей Плохий называет поведение Трампа абсолютно беспрецедентным среди глав государств и правительств в западных демократических странах. "Даже в военных диктатурах правители в большинстве случаев признают результаты выборов и уходят в случае проигрыша", - говорит он".

"В случае с Белоруссией особенно явно президента Лукашенко критиковал госсекретарь США Майк Помпео. Победу Лукашенко он попросту посчитал обманом".

"Мы против того, чтобы он сам провозглашал себя президентом. Мы знаем, чего хотят люди в Белоруссии. Они хотят чего-то другого", - заявил он. После победы Байдена, - заключает Der Tagesspiegel, - эти слова приобретают в США новое значение".

Источник: Tagesspiegel

Источник - Инопресса
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