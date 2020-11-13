Арабские и чеченские преступные кланы делят... Берлин, - Bild

13:00 13.11.2020

13 ноября 2020 г.

Петер Россберг и Аксель Лир | Bild

Так преступные кланы насмехаются над правовым государством

"Семеро мужчин сидят на двух кожаных диванах, дружелюбно смотрят в камеру. На столе стоят напитки и пластиковые стаканчики. Но то, что кажется непринужденной встречей для просмотра футбола, на самом деле представляет собой жесткие переговоры о войне и мире на улицах Берлина: между преступным арабским кланом Реммо и враждебными ему чеченцами, устраивающими между собой кровавую поножовщину и жуткие потасовки", - пишет немецкий таблоид Bild.



"Полиция уверена: это борьба за раздел сфер влияния. Речь идет о наркотиках, проституции, оружии. Но в случае с инсценированным фото на диванах речь идет о другом, а именно о явном послании: организованная преступность сама решает свои конфликты - без правого государства", - говорится в публикации.



Как пишет издание, на фотографии "среди прочих присутствует Тимур Дугазаев, который, по его собственным словам, является "представителем главы Чеченской республики в Германии".



"Мир в Берлине. (...) Это был не самосуд, все по договоренности с полицией", - объявил в Instagram cамопровозглашенный посредник, экс-чемпион мира по боксу Махмуд Чарр. Полиция Берлина в свою очередь сообщила, что "ни о чем не договаривалась с господином Чарром".



"Известно, что Чарр поддерживает хорошие отношения с Чечней. Из российской республики на "мирный саммит" в Берлине специально приехала делегация - якобы в сопровождении мобильного отряда полиции", - пишет Bild.



"Берлинское отделение партии ХДС шокировано "мирным саммитом". "Когда семеро мужчин с блестящими часами, сидящие с широко расставленными ногами и пьющие колу и яблочную газировку, решают, будет в Берлине мир или нет, правовое государство терпит провал", - заявил заместитель регионального руководителя партии Фалько Лике".



Источник: Bild