В Афганистане убит журналист Радио Свобода Илиас Даеи

13:05 13.11.2020

В Афганистане убит журналист афганской службы Радио Свобода. Аавтомобиль Илиаса Даеи был подорван магнитной миной



Журналист Радио Озоди - афганской редакции Радио Свобода Илиас Даеи погиб после взрыва магнитной бомбы, прикрепленной к его автомобилю. Покушение произошло утром 12 ноября в городе Лашкаргах на юге страны, сообщил в твиттере шеф бюро Сами Махди.



От взрыва пострадали еще три человека, включая брата Даеи и двое прохожих, один из которых ребенок, сообщил афганской редакции Радио Свобода пресс-секретарь губернатора провинции, где случилось нападение. Ответственности за случившееся пока никто на себя не взял.



Преступление осудил официальный представитель президента Афганистана Сиддик Сиддики. "Выражаем наши соболезнования семье Даеи и афганскому медиа-сообществу, - написал он в твиттере. - Убийство, несомненно, является делом рук врагов свободы слова и средств массовой информации в Афганистане".



Покушение произошло через пять дней после убийства в Кабуле бывшего телеведущего Ямы Сиаваша. Его автомобиль так же был взорван с помощью магнитной бомбы.



Афганистан в последние месяцы захлестнула война насилия и террористических атак, продолжающаяся несмотря на первые за 20 лет прямые мирные переговоры между движением "Талибан" и правительством страны.

До конца года из страны должны быть выведены основные силы американских войск. Вывод военнослужащих предусмотрен договором между Вашингтоном, правительством Афганистана и "Талибаном".