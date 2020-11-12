МВД Узбекистана: утверждения об ухудшении здоровья Гугуши Каримовой "безосновательны"

13:09 13.11.2020

Представитель МВД Узбекистана опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья Гульнары Каримовой, дочери покойного бывшего президента страны Ислама Каримова, которая содержится в женской колонии под Ташкентом.



"Гульнара Каримова в настоящее время отбывает наказание в колонии особого режима в Зангиоте. Слухи об ухудшении ее здоровья безосновательны", - заявила заместитель начальника главного управления профилактики правонарушений министерства внутренних дел Узбекистана Умида Абдуллаева на пресс-конференции комиссии по гендерному равенству в Ташкенте 12 ноября.



По словам Абдуллаевой, "полная" информация о текущем состоянии здоровья Гульнары Каримовой будет предоставлена СМИ "в ближайшее" время.



В октябре дочь Гульнары Каримовой Иман Каримова сообщила на своей странице в социальной сети Instagram, что состояние здоровья ее матери в тюрьме ухудшилось. Девушка писала, что у ее матери двусторонняя пневмония и что в колонии ей не оказывают медицинскую помощь и не дают сдать тест на коронавирус.



"Состояние Гульнары Каримовой сугубо ухудшилось за прошедшие несколько дней. Она сейчас находится в санчасти с сильным воспалением обоих легких. Медицинскую помощь ей не оказывают, сдать тест на COVID-19 не разрешают, передать лекарства и аппараты для лечения также запрещено", - говорится в публикации на странице в Instagram"е Иман Каримовой.



На пресс-конференции в четверг председатель сената парламента Узбекистана Танзила Нарбаева, комментируя ситуацию с Гульнарой Каримовой, заявила: "Сейчас мы говорим о гендерном равенстве. Женщина ли это, мужчина ли, если совершает преступление, нужно отвечать наравне [перед законом]".



48-летняя Гульнара Каримова с весны прошлого года отбывает наказание в колонии общего режима № 21 Зангиатинского района Ташкентской области Узбекистана.



Гульнара Каримова признана виновной в хищении государственного имущества, уклонении от уплаты налогов и ряде других экономических и финансовых преступлений в Узбекистане. Последний приговор Каримовой и "членам основанной ею преступной организации" был вынесен 18 марта текущего года. Тогда Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил Гульнару Каримову к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы.



По данным следствия, Гульнара Каримова контролировала организованную группу с активами на 51,1 миллиарда сумов (около пяти миллионов долларов) в течение 12 лет.