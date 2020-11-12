"Ягуарные" хокимы. УзбАнтикорруп обещает разобраться с закупом чиновниками дорогих авто

13:42 13.11.2020

Глава Антикоррупционного агентства - о покупке дорогих авто для чиновников

"Не остается выбора, кроме как привить госслужащим „вакцину честности", приняв нормативные акты и применив ограничения". Глава Антикоррупционного агентства прокомментировал покупку дорогих авто для чиновников. Накануне Жокаргы Кенес Каракалпакстана приобрел Prado почти за 883 млн сумов. Ранее сообщалось о похожих случаях в ряде регионов Узбекистана.



Государственные органы Узбекистана продолжают приобретать дорогие служебные автомобили. Согласно данным портала государственных закупок, за последние дни Жокаргы Кенес Каракалпакстана приобрел Toyota Prado за 882,8 млн сумов, Управление Агентства по управлению госактивами по Каракалпакстану - Trailblazer за 398 млн сумов, Национальный детский медицинский центр - Equinox за 349 млн сумов и так далее.



Накануне стало известно, что Государственное налоговое управление Сурхандарьинской области сфальсифицировало документ для покупки служебного автомобиля - вместо Nexia-3 был закуплен Equinox. Ранее мы писали, что новообразованный Комитет по развитию шелководства и каракулеводства приобрел Tahoe и другие машины.



Директор Агентства по противодействию коррупции Акмаль Бурханов в пятницу заявил, что некоторые чиновники не до конца осознают важность эффективного использования государственных средств в сегодняшних тяжелых условиях, связанных с пандемией коронавируса.



"Ярким примером этому являются жаркие дискуссии в социальных сетях о покупке дорогих служебных автомобилей. В таких случаях не остается другого выбора, кроме как привить „вакцину честности" государственным служащим путем принятия нормативных актов и применения соответствующих ограничений", - написал он в своем Telegram-канале.



По словам Акмаля Бурханова, предотвратить подобные траты должно разработанное постановление президента "О мерах по кардинальному совершенствованию системы использования служебных автомобилей в органах государственной власти и управления".



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Согласно проекту документа, обсуждение которого проходило в августе, предлагается определить нормативы (максимальные цены) на закрепление служебных автомобилей за руководителями госорганов в зависимости от класса автомобиля.



Кроме того, предельную стоимость служебных автомобилей для хокимов районов и городов планируется ограничить 1200 базовыми расчетными величинами (267,6 млн сумов), а стоимость служебного автомобиля для руководителей отделений органов государственной власти и управления Каракалпакстана, областей и Ташкента - 700 БРВ (156,1 млн сумов). Отметим, что информация о предельных ценах на служебные автомобили не публиковалась для общественного обсуждения.



В случае принятия документа госорганы совместно с Министерством внутренних дел должны будут в месячный срок провести полную инвентаризацию имеющихся служебных автомобилей с учетом установленных нормативов. Оставшиеся транспортные средства, не отвечающие установленным критериям, до конца года должны быть реализованы через единый портал электронных торгов E-IJRO AUKSION. Поступления от реализации служебных автомобилей будут направлены в республиканский бюджет и местные бюджеты регионов.



Помимо этого, предлагается осуществлять замену служебных машин не чаще чем спустя пять лет использования (кроме непригодных к эксплуатации автомобилей). При этом должны учитываться техническое состояние автомобиля, безопасность его использования и экономическая целесообразность замены.



Кроме того, планируется установить общественный контроль над использованием автомашин исключительно в служебных целях. О нарушениях можно будет сообщить в Агентство по борьбе с коррупцией через вебсайт или специальное мобильное приложение путем отправки фото- и видеоматериалов.



"Считаю, что принятие этого документа сегодня является очень важным вопросом. Это послужит целевому использованию бюджетных средств и установлению общественного контроля над этим", - подчеркнул Акмаль Бурханов.