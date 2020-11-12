Госкомиссию по делам религий Кыргызстана возглавил адвокат семьи Жапаровых - Акин Токталиев

14:37 13.11.2020

, 13 ноября 2020, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Бывшего адвоката Садыра Жапарова назначили главой Госкомиссии по делам религий



Акина Токталиева назначили главой Госкомиссии по делам религий. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.



По ее данным, сегодня нового директора представили коллективу. Ранее госкомиссией руководил Зайырбек Эргешов.



Отметим, что Акин Токталиев являлся общественным защитником Садыра Жапарова на судебных заседаниях.