Что объединяет Турцию и Израиль на Кавказе, - В.Прохватилов

17:13 13.11.2020

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 13.11.2020 |



…если Эрдоган говорит: "Иерусалим наш", а израильтяне молчат



На фоне открытого участия Турции в карабахской войне сентября – ноября 2020 года в тени остается не менее, а, возможно, более серьезная причастность Израиля к этому конфликту.



Военно-техническое сотрудничество Израиля и Азербайджана позволило Баку перевооружить азербайджанскую армию передовыми образцами вооружений и военной техники (ВВТ). В последние пять лет Израиль обеспечил Азербайджану 43% от поставок вооружений (для сравнения: Турция – 2,8%). Во время визита израильского премьера Нетаньяху в Баку в декабре 2016 года стороны заключили договор о сотрудничестве в области безопасности. Было согласовано пребывание в Баку опытных офицеров МОССАД (израильская политическая разведка). С этого момента поставки израильских ВВТ в Азербайджан стали набирать обороты. Израильский военный аналитик Давид Шарп в статье "Карабах раздора" писал, что хотя "отношения Иерусалима и Баку покрыты достаточно плотной завесой тайны, известно, что Азербайджан – один из крупнейших покупателей израильского оружия".



Первое место среди израильских военных поставок в Азербайджан занимают БПЛА. За 12 лет (2008-2020) ВС Азербайджана были полностью укомплектованы израильскими БПЛА, включая барражирующее оружие, и только в последние месяцы ситуация стала несколько меняться: Азербайджан начал получать из Турции БПЛА Bayraktar TB2 и ударные мультикоптеры STM Kargu.



С поставкой в Азербайджан барражирующих боеприпасов Orbiter-1K связан известный скандал 2017 года. Как писала израильская газета "Маарив а-Шавуа", при демонстрации этих аппаратов в Азербайджане от операторов потребовали устроить "живую атаку" по армянским целям. Те отказались, несмотря на давление руководства. Тогда пуски якобы осуществили руководители израильской делегации, но из-за отсутствия практического опыта в цели не попали.



Азербайджанская армия вооружена израильскими штурмовыми винтовками "Тавор" TAR-2, пистолет-пулеметами "Узи", ручными пулеметами "Негев", ПТРК Spike и LAHAT, ОТРК LORA, РСЗО Lynx, 155-мм колесными САУ ATMOS-2000, 120-мм самоходными минометами Cardom, 120-мм самоходными минометами Spear Mk2 – 47. Азербайджаном закуплены у Израиля ряд РЛС, ЗРК "Барак-8", пограничные катера и корветы. Израильская компания "Эльбит" модернизировала азербайджанские танки российского производства Т-72 и Т-55, а также БМП-2. Так что сотрудничество имеет широкий диапазон и не ограничивается перечисленным.



Как считает заместитель директора российского Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, операция в Нагорном Карабахе "была спланирована не азербайджанцами и даже не турками, а добрыми друзьями армянского народа израильтянами, которые преследуют не только коммерческие, но и геополитические цели". По мнению Макиенко, Тель-Авив давно мечтает "использовать азербайджанскую территорию для проведения собственных разведывательных и диверсионных операций против Ирана".



Действия азербайджанских войск в Нагорном Карабахе велись по классическим наступательным канонам: отвлекающие атаки на широком фронте и главный удар на южном направлении, где были заблаговременно выявлены слабые места обороны НКР. Ни в Сирии, ни в Ливии турецкая армия операций такой сложности с налаженным взаимодействием всех родов войск не проводила.



Лондонское новостное агентство Middle East Eye сообщает, что во время боевых действий в Нагорном Карабахе Израиль увеличил военную помощь Азербайджану: "По меньшей мере четыре самолета Ил-76, принадлежащих азербайджанской грузовой авиакомпании Silk Way, обслуживающей Министерство обороны Баку, приземлились и взлетели с израильской военной авиабазы Увда на юге Израиля… Некоторые из этих самолетов также летали из Баку в Анкару и Стамбул и обратно за последнее время".



МОССАД создал в Азербайджане станцию слежения, которая служит "глазами, ушами и плацдармом" для наблюдения за Ираном. Наконец, Израиль является крупным покупателем азербайджанской нефти.



При всем этом союз Турции и Израиля в карабахской войне выглядит странным. Так, выступая 1 октября в турецком парламенте, Эрдоган заявил, что Иерусалим принадлежит Турции ("это наш город, это город, отобранный у нас"). Со стороны турецкого президента это стало демонстративным проявлением нового османизма: Османская империя, простиравшаяся к концу XVI века на 7 тысяч километров с востока на запад и на 5 тысяч километров с севера на юг, действительно правила Иерусалимом с 1516 по 1917 год. И Эрдоган вспомнил о "своем Иерусалиме" в первые дни карабахской войны, а Израиль проглотил заявление "султана", отказавшись его комментировать.



"Терпимость" израильских евреев к словам турка-мусульманина о многом говорит. В этих странностях еще предстоит разбираться.



Во всяком случае сегодня МОССАД и израильская военная разведка АМАН поддерживают тесные связи с турецкой разведкой MIT и турецкими военными; те и другие работают рука об руку в Сирии, иногда МОССАД помогает Турции в борьбе с курдами.



Высказывались предположения, что скрепой турецко-израильских отношений служат интересы Британии на Кавказе. Так или иначе, на следующий день после заявления 10 ноября президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении о полном прекращении в зоне нагорно-карабахского конфликта огня и всех военных действий в Анкару срочно прибыл личный друг Эрдогана и новый (с июля 2020 года) глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур. Говорят, постоянны только интересы Британии?