Одержимые нравственным помешательством, или Что такое честные американские выборы, - Ю.Загоскин

20:02 13.11.2020 ЮРИЙ ЗАГОСКИН | 12.11.2020



Приговор американских избирателей: роковой недостаток Трампа – истерическая "многовекторность" в сочетании с отсутствием решимости



В нашей статье "Малодушное большинство", опубликованной на сайте ФСК 2 ноября, говорилось: "Мы не знаем, кто наберет большинство голосов на президентских выборах в США. И вполне вероятно, что имя действительного победителя так никогда и не станет известным, а малодушное большинство не станет упорствовать... Можно ли сказать, что США близки к самой настоящей гражданской войне? Для этого необходима готовность к столкновению по меньшей мере двух сторон. Перед нами лишь одна отмобилизованная сторона-участница постулируемого гражданского конфликта. Но где же ее противники? Где "белые супрематисты-расисты"?"



Рядом коллеги предрекали массовые вспышки насилия, революционную поляризацию в обществе, распад Соединенных Штатов, который стартует чуть ли не сразу после 3 ноября. Однако "супрематисты", как и следовало ожидать, не появились.



Процесс, призванный сместить Дональда Трампа, шел – и продолжает идти – практически без помех, своим порядком, достаточно спокойно и, так сказать, субпассионарно. Субпассионарность – ключевое слово, характеризующее состояние основной части населения США.



Когда в ходе предвыборной операции "Джордж Флойд" на улицы американских городов были выведены подготовленные специалистами группы мятежных психопатов и хулиганов, одержимых нравственным помешательством (термины внефрейдовской психиатрии), не было хоть сколько-нибудь заметных попыток вопрепятствовать торжествующим погромщикам. Кстати, количество чернокожих головорезов среди них не превысило 17 (семнадцати) процентов от общего числа участников. Об этом почти не упоминали.



Фото: REUTERS/Jim Urquhart



Как по сей день почти не упоминают, что персонаж, чьим именем была названа эта самая операция, не был убит белыми расистами-полицейскими. Он умер от передоза, и смерть его была неизбежна. Ко всему прочему, Флойд, вероятно, переболел "ковидом", что не пошло ему на пользу. Полицейские не подвергали его силовому воздействию. Об этом свидетельствуют и официальный протокол вскрытия, и аудиовидеозапись "нательных" камер, закрепленных на полицейской форме.



Пересчет голосов в наиболее скандальных, вопиющих случаях будет проведен. Однако и на него мало кто уповает. Так, еще 6 ноября в 1:40 пополудни среднеамериканского восточного времени на Твиттер-странице "оперативного штаба" президента США /Trump War Room/ появилось следующее сообщение (со ссылкой на единственный консервативный телеканал FOX News, владелец которого в указанный день еще не велел объявить вслед за CNN и проч., о победе Джо Байдена, признавая его "избранным президентом"): "Десятки /избирательных/ округов в штате Мичиган использовали одно и то же программное обеспечение, благодаря чему 6000 голосов в одном /только/ округе были переброшены от Трампа к Байдену. Округам, где применялось это программное обеспечение, необходимо внимательно изучить свои результаты на предмет обнаружения аналогичных расхождений".



И почти мгновенно откликнулся один из миллиона с лишним подписчиков "оперативного штаба": "Пора по домам. Все кончено".



Как и следовало ожидать, с ним в тот день согласились далеко не все из числа уже учтенных 70 миллионов, что приняли решение поддержать Трампа.



Сегодня, спустя неделю, все больше и больше американцев приходят к выводу, что ни при каких условиях у "трампистов" нет возможности настоять на своем. Свидетельства "нестыковок" множатся с каждым днем. Так, в "спорном / ключевом" штате Пенсильвания возник еще один избирательный казус: сообщается, что более 51000 бюллетеней были отмечены в качестве возвращенных всего через день после их отправки – невероятная скорость, учитывая стандартное время доставки, предусмотренное Почтовой службой США (USPS), а почти 35000 бюллетеней были возвращены в тот же самый день, когда были отправлены по почте. И того пуще: у более чем 23000 избирателей отмечена дата возврата, предшествующая дате отправки. А более 9000 даты отправки не имеют вовсе. Кстати, "с 1 октября среднее время доставки почты первого класса, включая бюллетени, составляло 2,5 дня", говорится в сообщении USPS от 29 октября.



Все эти и подобные "хроноклазмы" свидетельствуют: что-то не так то ли с базой данных, то ли с бюллетенями. Уже появилось новое выражение: Blue Coup – синий (демократический) переворот.



"Это не борьба между демократами и республиканцами, а между "отвергнутым аутсайдером" /читай: Трампом. – Ю.З./, с одной стороны, и демократической и республиканской элитами – с другой!" – восклицает американский публицист российского извода, известный под псевдонимом The Saker (балобан – редкий, краснокнижный вид сокола). Вывод Балобана таков: сражается "не Республиканский ЦК против ЦК Демократического, а глубинное государство против глубинной (подлинной) страны". Избиратели Трампа это сознают и голосовали за него, выбирая из двух зол меньшее. "Трамп начал предавать своих избирателей почти сразу после вступления в должность", – печально констатирует политолог Грегори Худ. Множество политических аналитиков заняты сейчас "подсчетом ран", но самое любопытное – это отклики их читателей (прилагаю по принципу свободной выборки из комментариев к трем статьям, помещенным на альтернативных ресурсах):



– Трамп потерял 5% своей доли среди белых избирателей-мужчин. Вот почему он проиграл. Все остальное – детали. Почему он потерял свои проценты? Трамп провел кампанию... хвастаясь "самым низким уровнем безработицы среди чернокожих". К тому же он практически ничего не сделал с продолжающимся массовым ввозом дешевых рабочих-мигрантов... Какого черта белые мужчины должны голосовать за него после четырех лет обещаний?



– Демократы явно обманули. И на этот раз они выложились по полной. Это переворот. Все, что им нужно сделать, это выиграть этот последний раз, и им больше никогда не придется беспокоиться о республиканцах. Расследований не будет, когда демократы будут контролировать правительство, и теперь они будут контролировать правительство навсегда.



– Что да, то да. Они обманули ... и добились успеха со своими союзниками в СМИ. При этом все, что нужно было сделать Трампу, – это оказать помощь своим избирателям, но вместо этого он решил потратить 4 года на то, чтобы попытаться получить голоса людей, которые никогда за него не проголосуют. Так что ситуация частично создана им самим.



– Он проиграл, потому что не выполнил ни одного из радикальных обещаний, данных им во время выборов 2016 года, и провел шаблонную республиканскую кампанию... при этом полностью игнорируя свою базу "синих воротничков" (которая, если бы он действительно учитывал ее, вероятно, подросла бы на значительное число латиноамериканцев, наряду со Средним Западом). Но самое главное – это огромная упущенная возможность, он полностью растратил свой мандат самым глупым и саморазрушительным способом, для начала назначив /на ответственные должности. – Ю.З./ десятки своих заклятых врагов почти сразу после своего избрания.



– Это точно было мошенничество. Не нужно копаться в числах избирательных округов. Подозрительно только то, что ненормальный дядя Байден стал самым популярным кандидатом в истории президентских выборов. На самом деле Трамп получил на 10% больше голосов в абсолютном выражении, чем в 2016 году. Так что превосходство Байдена над ним – это крайняя аномалия. Подделать голоса в США настолько легко, что это даже не смешно.



А вот и один (из всего-то двух обнаруженных среди сотен и сотен откликов) "призывов к гражданской войне":



– Знаете, что было бы действительно круто? Если бы Трамп призывал к гражданской войне. Таким образом, мы сможем поквитаться с нашими врагами и уничтожить их.



На подобные умонастроения ответ был дан еще в середине августа (!). Главный политический обозреватель Washington Examiner Байрон Йорк привел высказываение Лоуренса Уилкерсона, бывшего главы секретариата 65-го главы Госдепартамента Колина Пауэлла, памятного своими манипуляциями с пробиркой, будто бы наполненной иракскими боевыми отравляющими веществами: "Если Трамп призовет своих вооруженных сторонников на улицы, то таковым будет принадлежать от 60 до 70 процентов из 300-400 миллионов единиц оружия в США. Если они ответят на этот призыв и выйдут, то, вероятно, нам понадобятся войска. И тогда прикинем, сколько крови может пролиться".



Судя по тому, что мы наблюдаем сегодня, эти слова от имени и по поручению глубинного государства были приняты глубинной страной во внимание.



Трамп сделал все возможное, стараясь убедить хозяев положения (будем здесь величать их, как всем уже привычно, "глубинным государством"), какой же он "складнОй человек". Так определил себя Свидригайлов в разговоре с Раскольниковым. "Складной" Трамп надеялся их перехитрить: ведь у него были достаточно серьезные основания полагать, что "глубинное государство" учитывает характер электоральных предпочтений "глубинной страны".



Перед нами карта США с указанием этих предпочтений.



Как видим, Трамп мог полагаться на голоса 322 выборщиков: территория "трампистских" цветов на карте заметно преобладает.



Но еще В.С. Черномырдин говаривал: "Не то важно, как проголосуют, а как нарисуют".



Попытка переиграть "глубинных" столь простецким способом оказалась занятием совершенно безнадежным и губительным. Судя по комментариям читателей, только что нами прочитанным, избиратели Трампа понимают роковые недостатки своего кандидата: этакую истерическую "многовекторность" в сочетании с отсутствием решимости. Так никого не обманешь. Избиратели-то по крайней мере отважились тихо проголосовать. Однако глубинная страна Америка – субпассионарна. Потому-то "ярлык на княжение", выданный Байдену (или, как предполагают некоторые знатоки вопроса, г-же Камале Харрис), отмене, почти наверное, не подлежит. Недаром поздравления формально еще не назначенному, но уже практически неотвратимому президенту США были спешно направлены главами вассальных западноевропейских администраций, восточноевропейских протекторатов и всеми, кому надоело вздорное поведение "плохого рыжего парня", который делает вид, словно упорно не замечает огненные буквы приказа об увольнении, начертанные на стене Овального кабинета. Источник - fondsk.ru

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