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В Узбекистане директоров школ будут назначать по согласованию с депутатами кенгашей. А учительниц выбирать на рынке...?
20:25 13.11.2020

В Узбекистане назначение и увольнение директоров школ с 1 января 2021 года будет осуществляться по согласованию с местными кенгашами народных депутатов.

Такой порядок будет введен в соответствии с подписанным Президентом Указом "О мерах по развитию сфер образования и воспитания, и науки в новый период развития Узбекистана".

Согласно документу, кандидатуры на вакантные должности директоров школ, внесенные территориальными управлениями народного образования, отбираются районными (городскими) кенгашами путем проведения конкурса.

Кандидаты на должность директоров школ принимают участие в данном конкурсе со своей программой по поднятию на высокий уровень показателей соответствующих школ в последующие три года. Кандидаты, отобранные кенгашами, назначаются на должность директоров средних школ территориальными управлениями народного образования.

Также в конце года директора школ отчитываются перед кенгашами и общественностью о реализации программы. Этот отчет будет критерием оценки работы директора.

Кроме того, руководители отделов народного образования областей, районов и городов одновременно являются советниками по вопросам образования и воспитания председателя Совета Министров Каракалпакстана, хокимов областей, города Ташкента, а также районов (городов).

Источник - centralasia.media
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