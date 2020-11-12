В Душанбе опять арестован вожак салафитов имам Эшони Сироджиддин

21:20 13.11.2020

Известный священнослужитель Эшони Сироджиддин (Сироджиддин Абдурахмонов), которого считают неформальным лидером салафитов в Таджикистане, был арестован сотрудниками правоохранительных структур у себя дома в махалле Зарафшон города Душанбе. Об этом 13 ноября корреспонденту Радио Озоди сообщил на условиях анонимности один из родственников священнослужителя. "Они конфисковали компьютер и религиозные книги Эшони Сироджиддина", добавил он.



Причина ареста священнослужителя пока неизвестна. В УМВД г. Душанбе заявили, что у нет информации о произошедшем. "Возможно, операцию провели сотрудники ОМВД района Сино", предположили в столичной милиции.



Тем временем, по данным наших источников, вместе с Эшони Сироджиддином были арестованы и несколько его учеников. Власти пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.



Эшони Сироджиддина считают неформальным лидером движения "Салафия" в Таджикистане. В 2009 году он был приговорен к 7 годам лишения свободы по ст. 189 (Разжигание национальной расовой, местнической или религиозной вражды) УК Таджикистана. За решеткой он находился до лета 2013 года - три года из общего срока заключения священнослужителя попали под "золотую" амнистию от 20 августа 2011 года, приуроченную к 20-летию независимости Таджикистана.



В апреле 2019 года Эшони Сироджиддин записал 18-минутное видеообращение, в котором одобрил распоряжение таджикских властей о повышении цен на мобильный интернет и назвал интернет "чумой века", заявив, что всемирная паутина "сеет разврат и прелюбодеяние, провоцирует измену". "Я прошу моих прекрасных сестер, прекрасный народ Таджикистана не тратить время зря и впустую в интернете или в социальных сетях", заявил тогда известный священнослужитель.



Однако сам Эшони Сироджиддин пользовался интернетом и последнее время в Ютубе отвечал на вопросы пользователей на религиозные темы.