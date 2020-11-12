"Президент Света" создала Народный трибунал Беларуси по поимке членов "террористической семьи Лукашенко"

21:27 13.11.2020

Тихановская объявила о создании Народного трибунала в Белоруссии



Политик Светлана Тихановская, которую оппозиция Белоруссии считает победительницей президентских выборов в стране, в своем Telegram-канале объявила о создании Народного трибунала.



"Я, Светлана Тихановская, вместе с Народным антикризисным управлением объявляю Народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее",- говорится в заявлении.



Госпожа Тихановская заявила, что в рамках плана нужно "нейтрализовать идеологов и пособников режима, собирать и проверять доказательства преступлений режима". "На платформе "Голос" мы проведем процесс Народного обвинения по материалам, собранным через систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений",- заявила она. По словам политика, после этого 20 декабря народ Белоруссии выйдет на самый массовый марш с предъявлением Народного обвинения.



Напомним, оппозиция Белоруссии добивается пересмотра результатов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Три месяца в стране не прекращаются протесты. 12 ноября после задержания и избиения умер участник протестной акции Роман Бондаренко. Евросоюз осудил белорусские власти и напомнил о введенных ранее санкциях.