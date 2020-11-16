Уроженка Таджикистана Фатима Каладорова (фото) признана самой красивой мигранткой России

22:40 13.11.2020

12 ноября в России завершился конкурс красоты среди девушек-мигранток, сообщает портал "Ахбор".



На организованном Федерацией мигрантов России конкурсе красоты из более чем двухсот претенденток родом из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Украины, Молдовы, Узбекистана, Туркменистана и даже Афганистана выбрали самую красивую девушку среди мигранток.



Первые туры проходили посредством онлайн-голосования, а финал, в который вышли 12 участниц, состоялся очно. В итоге самой прекрасной была признана проживающая в Екатеринбурге представительница Таджикистана Фатима Каладорова, а приз зрительских симпатий получила мигрантка из Кыргызстана Камила Полотбекова.



Сообщается, что Фатима Каладорова родилась в России в семье мигрантов из Таджикистана.



