Китай признал вялого Джо победителем каких-то "выборов"

07:20 14.11.2020

Китай поздравил Байдена с победой на выборах президента США

На десятый день после голосования Китай признал победу Байдена. Это случилось после того, как действующий президент Дональд Трамп подписал указ о запрете американцам покупать акции компаний, связанных с военными КНР



Руководство Китая поздравило Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на президентских выборах в США, сообщает Bloomberg.



"Мы следим за реакцией на эти президентские выборы в США как внутри самих Соединенных Штатов, так и со стороны международного сообщества", - заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге в Пекине в пятницу.



"Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем мистера Байдена и мисс Харрис", - продолжил он.



Китай был одной из немногих стран, которые до сих пор воздерживались от комментариев, поскольку Трамп оспаривал результаты.



"Мы понимаем, что результат президентских выборов в США будет определен в соответствии с американскими законами и процедурами", - сказал представитель МИД страны.



Заявление прозвучало после того, как действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете с 11 января 2021 года американским юридическим и физическим лицам покупать ценные бумаги компаний, связанных с военно-промышленным комплексом Китая. По мнению Трампа, американские инвестиции позволяют Китаю укреплять свои оборонные возможности и "напрямую угрожать США".



Еще в ходе предвыборной гонки Трамп обещал пересмотреть международные договоры, которые невыгодны Соединенным Штатам. Он заключил новые соглашения с ближайшими соседями - Канадой и Мексикой. Однако главной целью давления во время всего президентского срока являлся Китай.



Демократы, которых представляет Байден, часто критиковали Трампа за пересмотр торговой политики США на мировой арене.