Госдеп США начал готовить переброску террористов в Синьцзян и Центральную Азию, - В.Прохватилов

07:57 14.11.2020

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 12.11.2020



Исламское движение Восточного Туркестана как всеобщая угроза



Государственный департамент США 6 ноября исключил Исламское движение Восточного Туркестана (ИДВТ)* из списка террористических организаций. Как сообщает The Guardian, Майк Помпео объяснил такое решение "отсутствием на протяжении более десятилетия заслуживающих доверия свидетельств, что ИДВТ все еще существует".



Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил по поводу выступления Помпео, что Соединенные Штаты должны немедленно исправить свою ошибку.



Исламское движение Восточного Туркестана (до 1997 года – Исламская партия Туркестана) – запрещенная в России террористическая организация, целью которой является создание исламского государства Восточный Туркестан на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. ИДВТ стоит за подготовкой и проведением громких террористических актов на территории КНР в конце 2013 – начале 2014 г. В КНР считают ИДВТ "самым актуальным и реальным вызовом безопасности в Китае".



ИДВТ было внесено в Федеральный реестр запрещенных террористических организаций США в 2004 году администрацией президента Джорджа Буша. Создано в 1993 году двумя выходцами из Хотана, города на юго-западе Синьцзяна, это движение взяло на себя ответственность за 200 актов терроризма, в результате которых погибли 162 человека и более 400 получили ранения.



ООН, Евросоюз, КНР, Казахстан, Киргизия и Афганистан признают Исламское движение Восточного Туркестана террористической организацией. В этом списке нет Пакистана, где наряду с Афганистаном расположены лагеря ИДВТ.



В 2016 году пакистанская армия провела контртеррористическую операцию "Зарб-и-Азб" в горном районе Вазиристан на северо-востоке Пакистана, где базировался ряд террористических группировок, в том числе ИДВТ, и уничтожила сотни баз и убежищ террористов, но их присутствие на территории Пакистана сохраняется. Американский ресурс Critical Threats, поддерживаемый военной разведкой США, весьма сдержанно оценил результаты операции "Зарб-и-Азб", отметив, что "большинство боевиков покинули основные зоны боевых действий задолго до начала операции" и что "пакистанская политика фаворитизма по отношению к определенным группам боевиков, похоже, не изменилась". Сохранились агентурные сети и "спящие ячейки" террористов.



Боевики переместились в отдаленные районы Северного Вазиристана, такие как долина Шавал и округ Датта Хель, где наземные операции проводить почти невозможно. "Операция в Северном Вазиристане не станет концом терроризма в Пакистане, и любые выгоды от операции "Зарб-э-Азб" будут в лучшем случае временными", – говорится в докладе Critical Threats, опубликованном в 2014 году.



"Двойные стандарты Пакистана по отношению к группировкам боевиков, составляют прочную базу поддержки восстановления агентурных сетей террористов", – написал в 2017 году Фредерик Каган, бывший советник генерала Стэнли Маккристела. Американский военный эксперт по понятным причинам не сказал, что причины этих двойных стандартов кроются в финансировании Соединенными Штатами ряда террористических движений, в том числе и Исламского движения Восточного Туркестана.



Представитель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств СНГ Рашид Каримов отмечал, что в начале XXI века "основной центр подготовки и управления мусульманскими коммандос, шефство над которыми взяла Межведомственная разведка Пакистана, переместился с Ближнего Востока и Ирана в Пакистан". Один из филиалов Межведомственной разведки, расположенный в пригороде Равалпинди, пишет эксперт РИСИ, готовит боевиков из многих стран мира, включая постсоветские республики Центральной Азии.



Китайские власти не раз выражали серьезную озабоченность проникновением экстремистских групп из пакистанских и афганских лагерей в Синьцзян. Начиная с 1995 года, Пекин неоднократно обращал внимание Исламабада на необходимость пресечь там деятельность по поддержке уйгурских сепаратистов.



По данным российских военных аналитиков, сегодня среди командиров ИДВТ доминируют боевики из республик Центральной Азии, прошедшие советскую военную школу. Издание The Indian Express тоже обращает внимание на то, что в ИДВТ "преобладают узбекско-таджикские группы".



В совместном коммюнике, выпущенном 7 июля 2020 г. по итогам трехстороннего стратегического диалога между Китаем, Афганистаном и Пакистаном, говорится, что "три стороны договорились продолжать укреплять сотрудничество в области борьбы с терроризмом и безопасности, бороться с Исламским движением Восточного Туркестана и всеми другими террористическими силами и сетями, представляющими угрозу нашей общей безопасности". Однако никаких серьезных контртеррористических операций, сравнимых с "Зарб-э-Азб", в Пакистане после 2016 года не проводилось. Тем не менее Майк Помпео решил объявить, что Исламское движение Восточного Туркестана, на счету которого сотни терактов, больше нет и диверсий с его стороны можно не опасаться. Очень опасное заявление! И следует лишь солидаризоваться с позицией Пекина, призвавшего США немедленно исправить свою ошибку.



The Indian Express пишет, что "тысячи боевиков ИДВТ в настоящее время продолжают сражаться в Сирии". Поскольку основная масса джихадистов в Сирии сосредоточена в провинции Идлиб, можно предположить участие в их подготовке Турции, которая "хорошо контролирует в регионе сети боевиков". Ранее "Китай обвинял Турцию в поддержке уйгурских группировок, в том числе… связанных с ИДВТ. Турцию также обвиняли в выдаче поддельных паспортов уйгурам, подозреваемым в подрывной деятельности в Юго-Восточной Азии и Восточной Азии".



"Пекин воспринимает подготовленные Пакистаном кадры Исламского движения Восточного Туркестана как самую большую угрозу своей национальной безопасности", – пишет другое индийское издание Hindustan Times.



Финансированием и подготовкой боевиков ИДВТ занимаются американские спецы из ЧВК. Они действуют не напрямую, а через такие "прокладки", как пакистанская Межведомственная разведка, которая много лет ведет свою игру, цели которой правительство Исламской Республики Пакистан зачастую не разделяет.



Исключение американцами ИДВТ из списков террористических организаций означает, что в ближайшее время в расположенные в Пакистане и Афганистане лагеря поступят партии оружия, а иностранные инструкторы начнут готовить боевиков к заброске в Синьцзян и республики Центральной Азии.