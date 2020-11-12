Андижанский хоким-самодур Абдурахманов вляпался в очередной скандал - угрожал журналистам, посадил 3 женщин на 15 суток за неудобные вопросы...

08:40 14.11.2020

В хокимияте Андижанской области прокомментировали запись с голосом хокима

В сети появилось аудио, на котором хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов говорит, что посадил на 15 суток трех женщин за то, что они говорили "противные слова представителю президента". Кроме того, глава региона упомянул пресс-конференцию, на которой он угрожал журналистам. В пресс-службе администрации заявили, что запись была сделана два года назад.



В социальных сетях распространилась аудиозапись голоса хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова, где он рассказывает, как провел пресс-конференцию и угрожал журналистам, а также о том, как посадил трех женщин на 15 суток в ходе поездки в Мархаматский район.



По словам главы области, на некой пресс-конференции он требовал от журналистов задавать вопросы только ему, а не представителям около 50 организаций.



"Я буду отвечать, все они выполняли мои поручения. Задавай любой свой вопрос, два с половиной часа говорил, ни один не смог задать вопрос… Хотя бы задайте пару вопросов, сказал. Хотели задать каверзный вопрос. Но я в начале речи сказал: „Слушай меня, даже если приехал из Ташкента, неважно откуда приехал, я работающий хоким". На кон ставлю все, даже свое здоровье, сказал. Не задавай мне вопросы с намеками. Задавай нормальные вопросы, будем разговаривать нормально, сказал. Если будешь действовать на нервы, ударю. Скажу что-нибудь жесткое, завтра везде станет сенсацией. Разговаривай со мной нормально, как здоровый человек, сказал", - говорит хоким на записи.



Шухрат Абдурахманов отмечает, что пара журналистов все-таки задали ему "неприятные" вопросы, и в ответ он их ударил.



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"Ничего не смогли сказать, а когда поехали туда, начали выпускать что-то под другой фамилией. Ты мужчина? Пиши от своего имени. Приезжает и передо мной участвует Хасанбой, а уехав, выпускает от имени Хусанбоя", - сказал глава региона.



Хоким также вспоминает свою поездку в Мархаматский район и говорит, что посадил трех женщин на 15 суток.



"Вышел уставший, смотрю, стоят пять-шесть человек на прием. Сказал, что не приму. Потом они начали там скандалить. А вот сейчас сидят такие милые после того, как посадил на 15 суток. На днях в Мархамате вел совещание, снаружи кто-то кричит. Я веду совещание. Выхожу, а там пятеро скандалят. Двое инвалидов, трое - „такие". Инвалидов не тронул, а тех трех посадил на 15 суток. Вот если есть мархаматские пусть скажут, теперь в Мархамате тоже стало тихо", - продолжил хоким. Он добавил, что оформил документы за то, что те говорили "неприятные слова представителю президента".



В пятницу с официальным заявлением по данному случаю выступил хокимият Андижанской области. В администрации подтвердили, что голос на записи принадлежит Шухрату Абдурахманову, но отметили, что она была сделана два года назад.



В хокимияте отметили, что на аудио Шухрат Абдурахманов не говорил о всех журналистах, а лишь о некоторых недобросовестных сотрудниках СМИ.



Напомним, в конце октября в сети распространилась запись, на которой хоким Бустанского района Садбархон Мамитова оскорбила нескольких фермеров за недостачу сои. Тогда хокимият Андижанской области вынес главе района предупреждение, а сама хоким призналась, что должна была вести себя сдержаннее.