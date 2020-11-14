 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 14.11.2020
09:46  Погранслужбу Киргизии вернули в состав ГКНБ
09:32  Умер Народный артист СССР Армен Джигарханян
08:55  Срывают голос: кто победит на выборах президента Молдавии, - И.Кармазин
08:40  Андижанский хоким-самодур Абдурахманов вляпался в очередной скандал - угрожал журналистам, посадил 3 женщин на 15 суток за неудобные вопросы...
07:57  Госдеп США начал готовить переброску террористов в Синьцзян и Центральную Азию, - В.Прохватилов
07:49  Nature: почему снижается смертность от covid?
00:57  Гроза морей: человек, который открыл "Остров сокровищ". Удивительная история Роберта Льюиса Стивенсона

00:23  Распад американской демократии выдают за ее торжество, - С.Худиев
Пятница, 13.11.2020
22:40  Уроженка Таджикистана Фатима Каладорова (фото) признана самой красивой мигранткой России
21:27  "Президент Света" создала Народный трибунал Беларуси по поимке членов "террористической семьи Лукашенко"
21:24  Путин подписал указ о создании "Ассамблеи народов России". По примеру казахстанской богадельни?
21:20  В Душанбе опять арестован вожак салафитов имам Эшони Сироджиддин
21:06  В Афгане зашахидили очередного главаря "Исламского движения Узбекистана" Азиза Юлдаша
20:25  В Узбекистане директоров школ будут назначать по согласованию с депутатами кенгашей. А учительниц выбирать на рынке...?
20:02  Одержимые нравственным помешательством, или Что такое честные американские выборы, - Ю.Загоскин
18:55  Выявлены факты превышения должностных полномочий среди руководителей столичного филиала партии Nur Otan, - С.Балиев
17:13  Что объединяет Турцию и Израиль на Кавказе, - В.Прохватилов
15:51  Жители переходящей Азербайджану части Карабаха стали сжигать свои дома (видео)
14:37  Госкомиссию по делам религий Кыргызстана возглавил адвокат семьи Жапаровых - Акин Токталиев
13:42  "Ягуарные" хокимы. УзбАнтикорруп обещает разобраться с закупом чиновниками дорогих авто
13:40  Узбекистан создал в Каракалпакии Национальный природный парк "Южный Устюрт" - площадью 1,4 млн га!
13:09  МВД Узбекистана: утверждения об ухудшении здоровья Гугуши Каримовой "безосновательны"
13:05  В Афганистане убит "магнитной бомбой" журналист Радио Свобода Илиас Даеи
13:00  Арабские и чеченские преступные кланы делят... Берлин, - Bild
12:59  Уходя.. не уйду. Трамп и "сценарий Лукашенко", - Tagesspiegel
12:35  За демократов голосовала Армия мертвецов, - Такер Карлсон
12:19  Шакаленок. "Кыргызалтын" возглавил 33-летний депутатский помогайка Эльмырза Укубаев
12:12  Карабахский мир закрепляет влияние Турции на заднем дворе России, - Financial Times
11:05  Джо Байдена рвут на портфели. К власти стремятся его радикальные соратники, - "Къ"
10:04  Помогите! Жапаров уговаривает иностранных послов поддержать его уголовно-криминальный режим
10:01  Чудовищная реальность. Куда нас заведут искусственный интеллект и монополии типа "Сбер.Все"? - И.Ашманов
09:58  Египет и Греция создали в тылу у Эрдогана антитурецкий альянс, - А.Приймак
09:54  Пять главных загадок Второй карабахской войны, - Е.Крутиков
09:02  Эколог-активистка Динара Кутманова возглавила Госагентство охраны природы Киргизии
08:07  Россия построит военно-морскую базу ("пункт базирования") в Судане
08:06  Новым главой СЭЗ "Бишкек" стал журналист Кудрет Тайчабаров
02:15  Зачем казахам "модная" латинская графика, если под ней будем прятать самодельные "ауылбайские" переводы, - Н.Нуртазина
01:04  Джихадистские группы проникают в соцсети по всей Центральной Азии, - Foreign Policy
00:35  Об ускользающей надежде человечества, - Федор Гиренок
00:32  Разъединенные штаты Америки, - Александр Проханов
00:19  Одержимые нравственным помешательством, или Что такое честные американские выборы, - Ю.Загоскин
00:01  18-м кандидатом в президенты Киргизии записался президент ОЭФСЛ "Монгу" им. Мерцбахера - Урустам Кабылбеков
Четверг, 12.11.2020
20:30  Аркадаг открыл в Ашгабаде золотой памятник алабаю (собаке) - высотой зверушка 15 метров
19:56  Скончалась экс-президент Академии наук Казахстана Нагима Айтхожина
19:51  Мировая война близка... Громкие заявления британского генерала Картера, - П.Густерин
19:46  Судьба Пашиняна. Цветная революция пожирает своих детей
18:40  В Москве прошел митинг в поддержку футболиста-онаниста Дзюбы
18:35  "Ни один метр земли не будет передан Китаю. Мы ищем источники для выплаты долга", - первая пресс-конференция С.Жапарова
16:03  Власти Армении привели за 2 года страну к катастрофе, - Яков Кедми
16:02  Закончено первое масштабное генетическое исследование древних народов Евразии
15:59  Камызякские древности. В дельте Волги раскопано хазарское городище и ордынский дворец
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Срывают голос: кто победит на выборах президента Молдавии, - И.Кармазин
08:55 14.11.2020

Кандидаты готовятся к бессрочным митингам
Игорь Кармазин
14.11.2020

В воскресенье, 15 ноября, в Молдавии пройдет второй тур президентских выборов. В финал голосования вышли действующий глава государства Игорь Додон и лидер оппозиции Майя Санду. Кандидаты обвиняют друг друга в фальсификациях и готовятся отстаивать нужный результат на улице. "Известия" разбирались в том, как пройдет день голосования.

Дебаты с прокурорами
Участники второго тура президентских выборов в Молдавии хорошо известны. Игорь Додон занимает пост главы государства с 2016 года. Считается пророссийским кандидатом, выступает против вступления республики в военные блоки. "НАТО нам не надо. Не позволю использовать наших ребят в геополитических играх", - говорит он. Кроме того, выступает за традиционные ценности и примирение с Приднестровьем.

По второму туру: президента Молдавии будут выбирать еще раз
Оппозиция уже угрожает действующей власти республики митингами
Лидер оппозиции Майя Санду - классический пример прозападного политика. В разное время занимала посты премьер-министра и министра просвещения. При ее участии русский язык исключили из числа обязательных школьных предметов, оптимизировали сельские школы. Санду выступает за единение с Румынией и дальнейшую евроинтеграцию. Обещает "серьезно поговорить" с Москвой о выводе российских военных из Приднестровья.

Главная тема предвыборных дискуссий - борьба с коррупцией. Санду после победы обещает засудить Додона. "Единственные дебаты, которые он может вести, - это с прокурорами", - говорит она. Вспоминает, в частности, видео, на котором Додон получает пакет ("кулек") от олигарха Плахотнюка. Утверждает, что в пакете была крупная сумма денег. Действующий президент обвиняет соперницу в причастности к "краже века" - хищению из банков страны €1 млрд. В специальном видеообращении 13 ноября он продемонстрировал документы, свидетельствующие о том, что Санду голосовала за решения правительства, которые позволили осуществить хищение.

Дергают за Усатого
Результаты первого тура оказались парадоксальными. Внутри страны больше голосов набрал Додон. Он получил 36%, Санду - 31%. Но оппозиционерке помогли молдавские мигранты. За пределами страны проголосовали 150 тыс. человек, то есть 12% всех избирателей. В результате общего подсчета Санду получила 36%, Додон - 32%.

При этом не обошлось без скандалов. Так, сторонники Санду блокировали участки, открытые в Молдавии для жителей Приднестровья. Например, в селе Варница Новоаненского района ветераны приднестровского конфликта перекрыли дорогу автомобилями. Всего было задокументировано 13 случаев блокирования проезда к избирательным участкам. Действиями ветеранов руководили депутаты партии Санду "Действие и солидарность".

Додон и деньги: власти Молдавии поссорились из-за российского кредита
Кишинев попробует договориться с Москвой во второй раз
Третье место в первом туре с результатом 17% занял мэр города Бельцы Ренато Усатый. Во втором туре именно его избиратели могут определить победителя. Идеологически Усатый ближе Додону. Мэр Бельц долгие годы критиковал националистов, призывал праздновать День Победы, на выборах 2016 года однозначно поддержал Додона. Но в этот раз политик призывает своих сторонников голосовать за Санду. "Я понимаю, что мы с Майей разные люди. У нас разные методы, но есть цель. Я не могу позволить "кульку" править Молдавией еще четыре года", - говорит он.

Возможно, причина заключается в уголовном преследовании Усатого. Весной нынешнего года его обвинили в незаконном выводе средств из России. Следователи считают, что ущерб от деятельности преступного сообщества составил 500 млрд рублей.

Четвертое место с результатом 6,4% голосов в первом туре заняла Виолетта Иванова из партии "Шор". Объединение возглавляет беглый банкир Илан Шор, обвиняемый в хищении €1 млрд из банков страны. Социологи говорят, что большая часть избирателей Ивановой поддержит Додона. Остальные четыре кандидата представляли прозападные парламентские партии, в сумме эти политики набрали 7%. Перед вторым туром все четверо поддержали Санду.

Бьют по площадям
Обстановка накануне второго тура напряженная. Задолго до начала избирательной кампании оппозиционеры стали говорить о возможных фальсификациях. В сентябре Санду написала письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. В послании говорилось, что Додон готовится подтасовать результаты. После первого тура Додон потребовал извинений. "Результат вас уже устраивает? Вы уже не говорите о фальсификациях?" - заявил он.

При этом Додон говорит, что махинации организует оппозиция. По словам действующего президента, в странах Евросоюза молдавских мигрантов бесплатно подвозят к участкам, чтобы они проголосовали за Санду. Некоторые избиратели на европейских участках в первом туре голосовали по просроченным паспортам, в которых нет сканируемого кода. "Такие люди могут голосовать несколько раз", - отмечал глава государства.

Ожидается, что ни та, ни другая сторона с проигрышем 15 ноября не согласится. Санду еще перед первым туром говорила, что люди выйдут на улицы, если Додон сфальсифицирует выборы. "Об этом говорят сами граждане", - объявляла она. Действующий президент с похожим заявлением выступил на митинге 13 ноября. "Мы 15 ноября все как один должны быть вместе. А 16-го выйти [на улицы], если будет нужно, и защищать нашу победу", - сказал он.

По законам улиц
Эксперты по-разному оценивают шансы кандидатов во втором туре. Заведующий отделом Молдавии Института стран СНГ Сергей Лавренов говорит "Известиям", что больше шансов на победу все-таки у Игоря Додона. "Он не исчерпал возможности своего электората. Слабо вовлечены в кампанию были молдавские мигранты в России, молдавские граждане из Приднестровья. Преимущество, видимо, будет минимальным, это даст повод проигравшим оспаривать результат. Вероятно, подадут в суд, выведут сторонников на улицы. Решающей станет позиция Конституционного суда", - прогнозирует собеседник.

Молдавский политолог, глава центра анализа и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы называет фаворитом Майю Санду. По его словам, в первом туре она одержала важную психологическую победу, хотя и Додона не стоит списывать со счетов. "После выборов начнутся акции протеста. Выступления сторонников Додона вряд ли что-то изменят. А вот к протестам прозападной оппозиции могут присоединиться сотрудники и руководители иностранных посольств. Это доведет ситуацию до горячей фазы", - говорит аналитик.

Манастырлы добавляет, что победа Санду приведет к дальнейшему обострению политического кризиса. "Ее партия контролирует только 15 мандатов в парламенте. Она уже предупреждала, что будет добиваться досрочных парламентских выборов. Закон не дает ей права разгонять законодательный орган. Единственный способ - давить на правительство и депутатов с помощью все тех же уличных акций, иностранных дипломатов", - говорит политолог.

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605333300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Новые льготы и досрочное снятие пенсионных: Сенат внес поправки в Налоговый кодекс
- А. Мамин принял нового директора Азиатского банка развития в РК Н. Маннапбекова
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2020 года №743
- Подсчитали-прослезились. Часть вторая.
- Проблемы науки обсудили в Сенате
- За год объемы операций по платежным карточкам показали рост в 2,6 раза
- Коммунально-бытовой сектор и население Казахстана обеспечены углем на зиму
- Кто возглавил предвыборные штабы Nur Otan в столице, Алматы и Шымкенте
- Сформирован партийный список Nur Otan в маслихат столицы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  