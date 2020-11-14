Срывают голос: кто победит на выборах президента Молдавии, - И.Кармазин

08:55 14.11.2020

Кандидаты готовятся к бессрочным митингам

Игорь Кармазин

14.11.2020



В воскресенье, 15 ноября, в Молдавии пройдет второй тур президентских выборов. В финал голосования вышли действующий глава государства Игорь Додон и лидер оппозиции Майя Санду. Кандидаты обвиняют друг друга в фальсификациях и готовятся отстаивать нужный результат на улице. "Известия" разбирались в том, как пройдет день голосования.



Дебаты с прокурорами

Участники второго тура президентских выборов в Молдавии хорошо известны. Игорь Додон занимает пост главы государства с 2016 года. Считается пророссийским кандидатом, выступает против вступления республики в военные блоки. "НАТО нам не надо. Не позволю использовать наших ребят в геополитических играх", - говорит он. Кроме того, выступает за традиционные ценности и примирение с Приднестровьем.



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Лидер оппозиции Майя Санду - классический пример прозападного политика. В разное время занимала посты премьер-министра и министра просвещения. При ее участии русский язык исключили из числа обязательных школьных предметов, оптимизировали сельские школы. Санду выступает за единение с Румынией и дальнейшую евроинтеграцию. Обещает "серьезно поговорить" с Москвой о выводе российских военных из Приднестровья.



Главная тема предвыборных дискуссий - борьба с коррупцией. Санду после победы обещает засудить Додона. "Единственные дебаты, которые он может вести, - это с прокурорами", - говорит она. Вспоминает, в частности, видео, на котором Додон получает пакет ("кулек") от олигарха Плахотнюка. Утверждает, что в пакете была крупная сумма денег. Действующий президент обвиняет соперницу в причастности к "краже века" - хищению из банков страны €1 млрд. В специальном видеообращении 13 ноября он продемонстрировал документы, свидетельствующие о том, что Санду голосовала за решения правительства, которые позволили осуществить хищение.



Дергают за Усатого

Результаты первого тура оказались парадоксальными. Внутри страны больше голосов набрал Додон. Он получил 36%, Санду - 31%. Но оппозиционерке помогли молдавские мигранты. За пределами страны проголосовали 150 тыс. человек, то есть 12% всех избирателей. В результате общего подсчета Санду получила 36%, Додон - 32%.



При этом не обошлось без скандалов. Так, сторонники Санду блокировали участки, открытые в Молдавии для жителей Приднестровья. Например, в селе Варница Новоаненского района ветераны приднестровского конфликта перекрыли дорогу автомобилями. Всего было задокументировано 13 случаев блокирования проезда к избирательным участкам. Действиями ветеранов руководили депутаты партии Санду "Действие и солидарность".



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Третье место в первом туре с результатом 17% занял мэр города Бельцы Ренато Усатый. Во втором туре именно его избиратели могут определить победителя. Идеологически Усатый ближе Додону. Мэр Бельц долгие годы критиковал националистов, призывал праздновать День Победы, на выборах 2016 года однозначно поддержал Додона. Но в этот раз политик призывает своих сторонников голосовать за Санду. "Я понимаю, что мы с Майей разные люди. У нас разные методы, но есть цель. Я не могу позволить "кульку" править Молдавией еще четыре года", - говорит он.



Возможно, причина заключается в уголовном преследовании Усатого. Весной нынешнего года его обвинили в незаконном выводе средств из России. Следователи считают, что ущерб от деятельности преступного сообщества составил 500 млрд рублей.



Четвертое место с результатом 6,4% голосов в первом туре заняла Виолетта Иванова из партии "Шор". Объединение возглавляет беглый банкир Илан Шор, обвиняемый в хищении €1 млрд из банков страны. Социологи говорят, что большая часть избирателей Ивановой поддержит Додона. Остальные четыре кандидата представляли прозападные парламентские партии, в сумме эти политики набрали 7%. Перед вторым туром все четверо поддержали Санду.



Бьют по площадям

Обстановка накануне второго тура напряженная. Задолго до начала избирательной кампании оппозиционеры стали говорить о возможных фальсификациях. В сентябре Санду написала письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. В послании говорилось, что Додон готовится подтасовать результаты. После первого тура Додон потребовал извинений. "Результат вас уже устраивает? Вы уже не говорите о фальсификациях?" - заявил он.



При этом Додон говорит, что махинации организует оппозиция. По словам действующего президента, в странах Евросоюза молдавских мигрантов бесплатно подвозят к участкам, чтобы они проголосовали за Санду. Некоторые избиратели на европейских участках в первом туре голосовали по просроченным паспортам, в которых нет сканируемого кода. "Такие люди могут голосовать несколько раз", - отмечал глава государства.



Ожидается, что ни та, ни другая сторона с проигрышем 15 ноября не согласится. Санду еще перед первым туром говорила, что люди выйдут на улицы, если Додон сфальсифицирует выборы. "Об этом говорят сами граждане", - объявляла она. Действующий президент с похожим заявлением выступил на митинге 13 ноября. "Мы 15 ноября все как один должны быть вместе. А 16-го выйти [на улицы], если будет нужно, и защищать нашу победу", - сказал он.



По законам улиц

Эксперты по-разному оценивают шансы кандидатов во втором туре. Заведующий отделом Молдавии Института стран СНГ Сергей Лавренов говорит "Известиям", что больше шансов на победу все-таки у Игоря Додона. "Он не исчерпал возможности своего электората. Слабо вовлечены в кампанию были молдавские мигранты в России, молдавские граждане из Приднестровья. Преимущество, видимо, будет минимальным, это даст повод проигравшим оспаривать результат. Вероятно, подадут в суд, выведут сторонников на улицы. Решающей станет позиция Конституционного суда", - прогнозирует собеседник.



Молдавский политолог, глава центра анализа и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы называет фаворитом Майю Санду. По его словам, в первом туре она одержала важную психологическую победу, хотя и Додона не стоит списывать со счетов. "После выборов начнутся акции протеста. Выступления сторонников Додона вряд ли что-то изменят. А вот к протестам прозападной оппозиции могут присоединиться сотрудники и руководители иностранных посольств. Это доведет ситуацию до горячей фазы", - говорит аналитик.



Манастырлы добавляет, что победа Санду приведет к дальнейшему обострению политического кризиса. "Ее партия контролирует только 15 мандатов в парламенте. Она уже предупреждала, что будет добиваться досрочных парламентских выборов. Закон не дает ей права разгонять законодательный орган. Единственный способ - давить на правительство и депутатов с помощью все тех же уличных акций, иностранных дипломатов", - говорит политолог.