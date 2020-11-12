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|2+2=3...? КазСенат занялся наукой
09:25 14.11.2020
Проблемы науки обсудили в Сенате
Состоялась встреча членов Комитета по социально-культурному развитию и науке с представителями Клуба молодых экспертов при Сенате на тему "Проблемы и перспективы образования и науки в Казахстане"
12 ноября
Состоялась встреча членов Комитета по социально-культурному развитию и науке с представителями Клуба молодых экспертов при Сенате на тему "Проблемы и перспективы образования и науки в Казахстане".
Депутат Сената Бакытжан Жумагулов отметил значимость создания Клуба молодых экспертов при Сенате и сказал, что сегодня очень важно вовлекать молодежь в проводимые в стране социально-политические и экономические реформы.
О механизмах финансирования научной деятельности депутатам рассказала председатель Альянса молодых ученых Асия Ермухаметова. По словам эксперта, действующая система финансирования и управления науки требует пересмотра, в частности, требование о со финансировании научных исследований бизнесом по факту не увеличило количество успешных проектов коммерциализации и не увеличило вовлеченность бизнеса в проведение научно-исследовательских работ. Сейчас основная доля финансирования науки в Казахстане проводится только из бюджетных средств.
Участники встречи также обсудили проблемы и пути развития научной деятельности. Заведующий лабораторией генетики человека Максат Жабагин сообщил, что с целью разграничения между понятиями "ученый" и "научный работник" необходимо введение квалификационных критериев, которые соответствуют стандартам международной образовательной и научной практики. Эксперт считает, что поддержка ученого на начальном этапе его карьеры – это залог развития человеческого капитала и научного потенциала.
В ходе встречи с представителями Клуба молодых экспертов депутаты Сената выслушали конструктивные предложения по развитию образования и науки в стране.
Сенатор Бакытжан Жумагулов подытожив сказал, что все озвученные конструктивные предложения будут учтены в законотворческой деятельности депутатов.