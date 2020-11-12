Погранслужбу Киргизии вернули в состав ГКНБ

09:46 14.11.2020

13 ноября 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Погранслужбу присоединили к Госкомитету национальной безопасности



Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров подписал постановление о создании пограничной службы Госкомитета национальной безопасности. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что погранслужба ГКНБ является правопреемником ГПС. Согласно постановлению, директор ГПС ГКНБ является первым заместителем председателя Госкомитета нацбезопасности. Он еще не назначен.



В постановлении указывается, что ГКНБ должен в месячный срок внести предложения по изменению нормативных правовых актов, регулирующих деятельность погранслужбы ГКНБ.