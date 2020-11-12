Трамп опять победил в Пенсильвании. Пенсильваны угрюмо счастливы...

10:01 14.11.2020

Трамп заявил о победе на выборах в Пенсильвании

14 ноября 2020, Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в победе на выборах в штате Пенсильвания.



"В Филадельфии и Питтсбурге не было доступа к просмотру 700 тыс. бюллетеней, что означает, на основании нашей великой конституции, что мы выигрываем штат Пенсильвания", – написал Трамп в своем Twitter.



Напомним, республиканцы оспорили итоги выборов в Пенсильвании. Накануне суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете бюллетеней.



Во вторник генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации на американских президентских выборах.



Напомним, в минувшую субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя "избранным руководителем" США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова "избранный президент". СМИ также назвали кандидатов на должность госсекретаря США на пост главы Пентагона в будущей администрации Байдена.



Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы "еще не закончились", а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.



Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений, а также писала о женщине, преградившей путь к высшей власти кандидату от Демократической партии США.