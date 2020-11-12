Гомера заказывали? В президенты Киргизии будет баллотироваться слепой поэт Ормуков

10:04 14.11.2020

Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Выборы президента. Незрячий поэт Темирлан Ормуков собрался баллотироваться



Сегодня последний день приема уведомлений о намерении баллотироваться в президенты.



По данным ЦИК, сегодня подал заявление незрячий поэт Темирлан Ормуков.



Ранее он обратился в Административный суд Бишкека с иском о признании недействительным решения ЦИК от 15 октября о возвращении депутатского мандата лидеру партии "Ата Мекен" Омурбеку Текебаеву.



Отметим, что заявление о выдвижении своей кандидатуры на должность президента подали экс-заместитель главы МВД Курсан Асанов, генеральный директор ОсОО "МЗФ Групп в Кыргызстане", экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу, экс-министр юстиции Марат Кайыпов, учитель школы № 44 Карагач Исмаилова и неработающий Ербол Токтогулов.



Ранее уведомления об участии в президентских выборах в ЦИК направили лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема "Зима не будет" Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии "Улутман" Сазыкбай Турдумалиев, активист Нурлан Мотуев, бывший глава филиала "ОшГаз" Рашид Тагаев, советник совета директоров ЗАО "АКБ "Толубай" Женишбек Байгуттиев, экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова и самовыдвиженец Аймен Касенов.



Намерены участвовать в гонке и экс-аким Московского района Чуйской области Азамат Эсенбеков и бывший замглавы МВД, депутат четвертого созыва, осужденный в 2017 году за попытку насильственного захвата власти, Кубанычбек Кадыров. За пост главы государства будет бороться и заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища Элеонора Турдубекова, декан КНУ имени Жусупа Баласагына Анар Зарипова, директор фонда "Дербиш" Куттуумидин Базаркулов и временно неработающий Бакыт Романов. Подали заявления экс-депутат Садык Шер-Нияз и правозащитница Токтайым Уметалиева.



С заявлением о выдвижении своей кандидатуры также обратились президент общественно-экологического фонда спасения ледников "Монгу" имени Мерцбахера Урустам Кабылбеков, временно неработающий Илгиз Токеев, бывший депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Калмаматов и президент общественного фонда "Куудул-Аралаш" Жамбылбек Камчиев. С заявлением о выдвижении обратились директор Центра развития халал-индустрии Мыктыбек Арстанбек, президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами Арсланбек Малиев, а также директор общества с ограниченной ответственностью "МЭНЭС" Турсунбек Жумабеков и генеральный директор ОсОО KG Group Имамидин Ташов.



Политолог Бакыт Бакетаев отказался от участия в гонке.



В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в республике продлится до 14 ноября включительно.