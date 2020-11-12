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|Семейные тайны "Моссад". В Иране еще летом ликвидирован один из главарей "Аль-Каиды" Абдулла А. Абдулла с дочерью (вдовой сына Усамы бен Ладена)
10:47 14.11.2020
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Один из лидеров запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида" Абдулла Ахмед Абдулла был ликвидирован в Иране три месяца назад. Именно его власти США подозревают в организации терактов у американских посольств в Кении и Танзании.
Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times, ссылаясь на источники в спецслужбах США. По их данным, Абдуллу застрелили 7 августа в Тегеране спецслужбы Израиля, действующие от лица Вашингтона. Убита была и его дочь Мириам - вдова сына основателя "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена Хамзы, пишет ТАСС.
Напомним, в сентябре 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации Хамзы бен Ладена в регионе Афганистана и Пакистана. Хамза отвечал за планирование и связи с различными террористическими группировками. Трамп выражал уверенность, что потеря Хамзы подорвет связи организации.