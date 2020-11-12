Трамп на 43 страницах доказательств оспорил итоги выборов в Мичигане. Мичиганы ссат по лыткам

10:56 14.11.2020

Республиканцы оспорили итоги выборов в Мичигане и Пенсильвании



14 ноября 2020, Антон Никитин

Республиканцы представили суду доказательства обоснованности претензий к итогам голосования в штате Мичиган, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. Она также рассказала об обращении штаба Дональда Трампа с исковым заявлением касательно итогов президентских выборов в штате Пенсильвания.



"Мы представили доказательства существования проблем при голосовании в штате Мичиган на 43 страницах. Это показания реальных свидетелей и наблюдателей на избирательных участках. Мы также возбудили иск в штате Пенсильвания, суть которого состоит в том, что избиратели-демократы в случае, если у них возникали проблемы с бюллетенями, могли получать уведомления от членов избиркомов с тем, чтобы решить возникшие проблемы, а избирателям-республиканцам такой возможности не было предоставлено", – приводит ТАСС слова пресс-секретаря Белого дома в эфире телеканала Fox Business.



Как подчеркнула Макинэни, это "явное нарушение принципа равенства всех перед законом".



Накануне суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете бюллетеней. Днем ранее в штате Джорджия решили вручную пересчитать голоса на выборах президента США.



Во вторник генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации на американских президентских выборах.



Напомним, в минувшую субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя "избранным руководителем" США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова "избранный президент". СМИ также назвали кандидатов на должность госсекретаря США на пост главы Пентагона в будущей администрации Байдена.



Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы "еще не закончились", а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.



Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений, а также писала о женщине, преградившей путь к высшей власти кандидату от Демократической партии США.