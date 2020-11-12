 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Судьба Тишебая Карабаева. Героя Советского Союза, эсесовца и партизана-гарибальдийца
13:02 14.11.2020

Проклятые герои. Тишебай Карабаев – красноармеец, партизан-гарибальдиец и эсэсовец

В июле 1944 года весь Советский Союз облетела весть о подвиге 11 бойцов 375-го полка 279-й стрелковой дивизии. 19 июля взвод разведчиков под командованием старшего сержанта Хакима Ахметгалина в боях при освобождении Латвии, выбил немцев со стратегической высоты 144, 0 у местечка Рунданы. Гитлеровцы, стремясь отбить господствующую высоту, окружили ее. В течении суток, 11 бойцов отбивались от немецкого батальона. Многие бойцы взвода были уже не раз ранены, но не выпускали оружия из рук. Когда наши войска прорвались к высоте 144, там уже никого в живых не было.

Все защитники высоты Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года были удостоены звания Герой Советского Союза посмертно. В первую очередь наградили, конечно, командира взвода ст. сержанта Ахметгалина, во вторую рядового-узбека Тишебая Карабаева. На него в штабе уже лежало несколько представлений на ордена Славы, Отечественной войны и медали "За Отвагу". Так 10 июля во время наступления он первым в полку поднялся в атаку, перешел через спирали Бруно, трехрядное проволочное заграждение и ворвался в траншеи противника. В завязавшейся рукопашной схватке Карабаев убил двух немецких солдат. 14 июля 1944 года у деревни Сафроново взвод уничтожил группу из 50 немецких солдат и офицеров, 18 из них взял в плен. Карабаев лично уничтожил 4 солдат противника и 2 захватил в плен.

Подвиг 11 бойцов с высоты 144 стал нарицательным и показательным, как и подвиг 28-ми героев-панфиловцев. В родных местах, после войны, Карабаеву даже поставили памятник.

Но потом оказалось что в том жестоком бою, не все бойцы погибли. Трое из взвода Ахметгалина остались живыми: тяжело раненого ст. сержанта Василия Андронова подобрали санитары из другой части, раненого, контуженный красноармеец Абдуллаев попал в плен и только через 16 лет ему были вручены заслуженные награды. Остался в живых и Тишебай Карабаев.

А вот дальше начинаются какие-то непонятки. Источников мало, но почти все они сообщают, что во время боя Карабаев был ранен, некоторые говорят, что даже четыре раза. Но затем эти же источники говорят, что он трусливо, в самый неподходящий момент, некоторые пишут в самый критический, сдался в плен.

А мне это режет слух: "Раненый боец трусливо сдался в плен". Попробуйте произнести это выражение. Как то не то. Не может раненый боец, а тем более четырежды раненый воин быть трусом. Он уже доказал храбрость и отвагу своими ранами, кровью, шрамами. Упрекать раненого, оказавшегося в плену это фарисейство и лицемерие. С таким же успехом можно обвинить в трусости генерала Карбышева или храбрейшего воина Отечественной войны 1812 года генерала Тучкова. Они ведь тоже ранеными попали в плен. Ранение никогда не было показателем трусости. И не было отягчающим обстоятельством попадания в плен. Раненому и истекающему кровью бойцу сложно противостоять здоровому и сильному противнику. Тому же товарищу Карабаева, красноармейцу Абдуллаеву, несмотря на то, что он раненый попал плен, вручили заслуженное звание Героя.

Но Карабаев совершил гораздо худший поступок. Находясь в лагере военнопленных, он в декабре 1944 года вступает в Туркестанский легион. Тоже необъяснимый и непонятный поступок. Декабрь 1944-го, каждый идиот понимает, что конец гитлеровской Германии не за горами. Несколько месяцев и она будет побеждена. А Карабаев вступает добровольцем не просто в Туркестанский легион, а в Восточно-тюркское соединение СС. Зачем? Неужели не понимает, что после войны его накажут. Неужели не знает, как относятся и наши и союзники к пленным эсэсовцам. Наверняка знает, на фронте с лета 42-го. Зачем? Почему? Может, поддался уговорам земляков-легионеров. Может с голодухи, или под угрозой смерти? На эти вопросы мог бы ответить только сам Карабаев. Скорее всего, намеревался перебежать с оружием к своим или партизанам. Что вскоре и сделал. Тем более что из полка СС было гораздо легче убежать, чем из обычных легионеров, которым немцы не особо доверяли и держали под охраной.

Эсэсовское подразделение, в которое попал Карабаев, в боевых действиях не участвовало. Занималось охраной важных объектов в Северной Италии. Но даже и там, на тихой гарнизонной службе, бывший красноармеец сумел отличится. На склад, который он охранял, напали или итальянские, или словенские партизаны. Карабаев отбил нападение, за что был награжден то ли крестом, то ли немецкой медалькой.

Но впрочем, в эсэсовцах он служил недолго. В конце февраля 1945 года, совершил давно задуманный побег, с двумя товарищами –легионерами, захватив два немецких пулемета, перебежал к итальянским партизанам. Наверняка услышу ехидный комментарий читателей: если давно задумывал, то почему не перебежал во время нападения на склад? Отвечу: в реальности часовому, без предварительной договоренности, нереально перебежать на сторону нападающих. Они же в первую очередь грохают караульных, им некогда разбираться в симпатиях и антипатиях. Нож или пуля и никаких проблем. Так что если часовой хочет жить – должен отбиваться.

Все-таки напрасно следователи из МГБ возводили на Карабаева обвинения в трусости. Храбрый он был вояка, за четыре года войны, поднабрался опыта и умения. В партизанах он не просто отличился – прославился. В конце апреля, в одном из боев, закидал гранатами пулеметное гнездо, сам лег за пулемет и отсек немцам пути отступления. В результате несколько сотен гитлеровцев сдались небольшому отряду гарибальдийских партизан. После войны Тишенбай Карабаев, как участник и герой Сопротивления мог остаться в Италии. Никто не копался в его эсэсовском прошлом – одумался, осознал, исправился, искупил вину кровью. Женился бы на темпераментной итальянке, плодил бы узбеко-римлян. Но, по-видимому, его замучила ностальгия: "Не нужен мне берег турецкий, Италия мне не нужна". 1951 году он тихо и незаметно возвращается в родной Узбекистан, где начинает работать простым парикмахером. Но незаметным остаться ему не удается – вся республика знает, что Тишибай Карабаев – Герой Советского Союза. А тут еще из далекой Италии догоняет его высокая награда - орден за подвиг совершенный в рядах Сопротивления. И хотя он старается не афишироваться, это ему не удается – журналисты пишут про героя очерки и статьи. Но тут, кто-то из его сослуживцев по Туркестанскому легиону, прочитав хвалебные статьи, стучит в МГБ – Тишибай Карабаев не только Герой Советского Союза и итальянского Сопротивления, но еще и герой СС.

Гэбисты быстро раскручивают дело. 28 июня 1952 года Указ о присвоения звания Героя Советского Союза Карабаеву Тишибаю был отменен в "связи с необоснованным представлением". О дальнейшей его судьбе известно мало. Отсидел несколько лет, и был выпущен в 1955 году в связи с 10-летием Победы. То ли вернулся домой, то ли осел в Казахстане. Никаких документов на реабилитацию не подавал, никаких ветеранских льгот, в том числе итальянских не просил, в ветеранских организациях не светился. Даже нет ни одной фотографии. Все эти фото легионеров и партизан-гарибальдийцев, размещенные в нашей статье, к нему отношения не имеют. Даже в книгах посвященных подвигу 11 героев на высоте у Рунданы, есть фотографии лишь десяти бойцов, фото Карабаева вымарано. Где жил, чем занимался – неизвестно. Сидел тихонечко где-нибудь в чайхане и слушал рассказы ветеранов. Сам помалкивал, хотя бы мог рассказать многое.

Вот такая запутанная судьба. Ни один беллетрист не смог бы придумать тех жизненных поворотов, которые придумала судьба Тишебая Карабаева. То, что его лишили звания Героя Советского Союза это правильно, не хрен путаться было с эсэсовцами. Но вот то, что его клеймят как труса, это по моему неверно. Вот трусом он никогда не был. Тишебай Карабаев - Герой Советского Союза, Герой Сопротивления, а также Герой СС.

Источник - Фарватер Истории
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605348120
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