Экс-глава СНБ Армении Ваценян задержан по делу о подготовке убийства премьера Пашиняна

19:18 14.11.2020

В субботу лидер партии "Отечество" был вызван в следственный департамент СНБ, где и был задержан. Действия властей в партии Ванецяна квалифицируют как политическое преследование.



Экс-глава СНБ и лидер партии "Отечество" Артур Ванецян задержан по обвинению в попытке узурпации власти и подготовке убийства Никола Пашиняна. Об этом говорится в совместном заявлении адвокатов Лусине Саакян и Ерванда Варосяна.



Правоохранители обыскивают дом родителей Артура Ванецяна – член партии "Отечество".



Днем в субботу правоохранительные органы хотели провести обыск в доме Ванецяна и его родителей. Однако не смогли, так как им не удалось выяснить адрес, и разрешение на обыск они получили по совершенно другому адресу.

Затем они пришли в офис фонда "Родина" с обысками, на что не имели права.



Со слов защитников, только власть, стремящаяся любой ценой заткнуть рты своим оппонентам, могла додуматься до обвинений о подготовке узурпации власти и убийстве Никола Пашиняна. Она считает невозможным комментировать это на правовом языке.



Адвокаты назвали действия властей "позорным преследованием", нацеленным на удержание власти любой ценой и доведение до логического завершения идей предательства и сдачи родины врагу.



Ванецян был вызван в следственный департамент СНБ, где и был задержан.



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Напомним, возглавляемая Ванецяном партия "Отечество" вместе с 16 другими политическими силами уже несколько дней проводят митинги и шествия с требованием отставки правительства Никола Пашиняна, обвиняя его в предательстве и пораженческой позиции по Карабаху. Поводом для этого стали договоренности по прекращению огня. Ванецян пару дней назад уже был задержан. Но через сутки его отпустили.



Главы России, Армении и Азербайджана - Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, 9 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Стороны остановились на занимаемых позициях. Армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок.