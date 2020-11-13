Фальшивое "чудо". Клерикально-финансовый пакт в Индии, - С.Кожемякин

21:26 14.11.2020 Клерикально-финансовый пакт в Индии



Миллионы индийцев отвергают политику, в которой неолиберальные догмы соединились с национализмом. В серии выборов левые силы добились успеха, а ответом на рыночные реформы стали массовые протесты.



Фальшивое "чудо"



Одним из пунктов антипекинской кампании, развязанной властями в Нью-Дели, давно стало противопоставление Китая и Индии. Последняя изображалась как "самая большая демократия", сумевшая опередить соседа по темпам роста ВВП. Конструкция оказалась крайне непрочной. И без того сомнительное первенство сменилось нарастающим кризисом. Спад в промышленности и строительстве начался еще в середине прошлого года, тогда же безработица достигла 40-летнего максимума.



Не меньшим конфузом завершилось "индийское чудо" - низкие темпы заражения в первые месяцы пандемии. Уже в сентябре страна вышла на второе место после США. Количество зафиксированных случаев приближается к 9 млн, а умерших - к 130 тыс. Меры властей трудно назвать продуманными. Сначала они ввели жесткий карантин, а когда кривая заражений устремилась вверх, резко его ослабили. Впрочем, экономике это не помогло. Ее падение может превысить 10 процентов.



Это не единственный провал правящей Бхаратия джаната парти (БДП), обещавшей экономический рывок и миллионы рабочих мест. Последний доклад Всемирного банка о бедности в мире его составители сопроводили признанием в дефиците исходных данных. Дело в том, что Индия - страна с наибольшим абсолютным числом бедных - перестала публиковать официальные цифры. Произошло это после того, как Национальное статистическое управление выявило резкое падение уровня жизни в 2017-2018 годах. Издание отчета было заблокировано, но просочившиеся в СМИ данные показали рост бедности в 22 штатах из 28.



В Глобальном индексе голода Индия занимает 94-е место из 107. Хуже положение только в Афганистане и ряде стран Африки. 14 процентов населения - почти 200 млн человек - испытывают хроническое недоедание, у 37 процентов детей отмечена задержка роста, у 17,3 процента - истощение. Две трети сельских жителей не могут позволить себе питание, соответствующее медицинским нормам. Пандемия только усугубила ситуацию. Предложения коммунистов начать выплату пособий и выдачу зерна власти проигнорировали. В итоге число крайне бедных вырастет как минимум на 40 млн.



Страданиями миллионов обеспечено процветание единиц. Совокупное состояние индийских миллиардеров выросло почти на треть, а активы богатейшего из них - Мукеша Амбани - увеличились с 60 до 90 млрд долл., что позволило ему войти в первую пятерку списка "Форбс". Неравенство уже обошло пиковые значения 1930-х годов. На богатейшие 10 процентов населения приходится 55 процентов доходов и 77 процентов национального богатства.



Это прямое следствие неолиберального курса. Правительство Нарендры Моди снизило корпоративный налог с 30 до 22 процентов, а для новых компаний - до 17 процентов. Еще ранее были отменены налоги на имущество и наследство, что сократило поступления в казну. Расходы на здравоохранение не превышают 4 процентов бюджета, так что квалифицированной медицинской помощи лишена половина населения.



После начала пандемии власти ряда штатов увеличили рабочий день до 12 часов и приостановили действие закона о минимальной зарплате. Это ухудшило и без того тяжелую ситуацию в сфере занятости. Письменные договоры с нанимателями имеют меньше трети работников, а более или менее полным набором прав, включая оплачиваемый отпуск и пенсионные отчисления, могут похвастать менее 10 процентов.



По бросовым ценам продаются стратегические активы. Дан старт приватизации распределительных энергосетей, продолжается разгосударствление железных дорог и морских портов. В интересах капитала инициирована и аграрная реформа. Если раньше сельхозпродукцию у фермеров закупало государство, то теперь это будут делать крупные агрохолдинги. Они освобождаются от выплаты крестьянам гарантированной минимальной цены и ограничений на складирование продукции, что позволит придерживать ее до выгодной цены.



Пример показывает само правительство. Оно не разрешило продавать зерно по сниженной цене из госрезервов. Власти объяснили это "опасностью искажения рынка", то есть снижением доходов агрохолдингов. Вместо этого часть запасов передана производителям биотоплива, а часть продана на корм скоту в США и ЕС по ценам ниже внутренних.



Крестьянам, уже столкнувшимся с ростом цен на семена, удобрения и топливо, лишенным субсидий на электроэнергию и пострадавшим от снижения пошлин на импортную сельхозпродукцию, реформы грозят окончательным разорением. Ведь 86 процентов наделов в стране меньше двух гектаров - размера, считающегося нижним порогом рентабельности. Попадающие в кредитную кабалу фермеры лишаются последних средств к существованию. Только по официальным данным, 1 тыс. (!) из них ежегодно кончают жизнь самоубийством.



Отчаяние вызвало протесты. Крестьянские выступления не прекращаются третий месяц, количество их участников превысило 15 млн в 20 штатах. Наиболее острая ситуация сложилась в Пенджабе и Харьяне на севере Индии. Люди перекрывают дороги, осаждают офисы корпораций и дома чиновников. На конец ноября назначен марш протестующих на столицу.



"Ленинград Востока"



На этом фоне прошли выборы различных уровней, самыми важными из которых стало избрание 243 депутатов законодательной ассамблеи штата Бихар. Являясь одним из самых густонаселенных, с населением 125 млн человек, он прочно удерживает положение беднейшего региона. По индексу человеческого развития Бихар находится на уровне Зимбабве. При рекомендуемой ВОЗ норме 1 врач на 1 тыс. жителей здесь 1 врач обслуживает 44 тыс. граждан.



Уровень безработицы в штате сегодня вдвое выше, чем в среднем по стране. Огромные лишения пережили 30 млн жителей, работающих в других регионах. После вызванных карантином увольнений их не обеспечили ни жильем, ни питанием, ни транспортом для возвращения домой. Многие погибли, не дождавшись никакой помощи.



В последние годы Бихаром руководил альянс БДП и местной партии Джаната дал (объединенная). Для его смещения оппозиция создала коалицию "Большой союз", в который вошли Индийский национальный конгресс (ИНК), левоцентристская партия Раштрия джаната дал и три коммунистические партии - КПИ, КПИ (марксистская) и КПИ (марксистско-ленинская), распределившие избирательные округа.



По словам генерального секретаря КПИ Дорайсами Раджи, объединившая светские и демократические силы коалиция стала реальной альтернативой для народа. В ее программе были пункты об аграрной реформе, создании рабочих мест, улучшении системы здравоохранения и ликвидации кастовых барьеров.



Власть избрала иную тактику. В Бихар прибыл десант во главе с премьер-министром, повесившим на оппозицию ярлык "врагов Индии". Главным объектом атак стали коммунисты. Моди и его соратники называют их "новым коронавирусом", обвиняя в экстремизме и связях с наксалитами - партизанскими формированиями маоистского толка, активными в восточных районах Индии.



Также власти воспользовались собственными поправками, отменившими верхний порог расходов на агитацию и узаконившими анонимные взносы от корпораций. Это позволило им создать тысячи групп в мессенджере WhatsApp, заполнив их откровенными фальшивками. Учитывая ограничения на встречи с избирателями, онлайн-пропаганда имела на этих выборах особое значение. Немало сообщений о нарушениях поступало в день подсчета голосов. На целом ряде участков перевес правящих партий составил сотые доли процента.



И хотя правящий альянс победил с минимальным перевесом, левые закрепили позиции. КПИ и КПИ(м) выиграли в двух округах каждая, вернув потерянное несколько лет назад представительство в ассамблее. Наибольшего успеха они добились в районе Бегусарай, который называют "Ленинградом Востока" из-за влияния коммунистов. Еще успешнее выступила КПИ (м-л), получившая 12 мест. Созданная в 1970-е годы сторонниками вооруженной борьбы, она перешла к легальным методам и сегодня особенно активна в штатах Бихар и Джаркханд.



Несмотря на общую неудачу, оппозиция планирует повторить опыт Бихара. Соглашения о коалициях компартии и ИНК заключили в Западной Бенгалии и Ассаме. Это сделано согласно тактике широкого фронта демократических сил, выработанной коммунистами. По словам генерального секретаря ЦК КПИ(м) Ситарама Йечури, правительство создало сплав неолиберализма и национализма для укрепления господства капитала. "Они пытаются разрушить межрелигиозное согласие, чтобы надолго остаться у власти. Британская администрация делала то же самое", - напомнил он.



Призраки прошлого



Коммунисты не преувеличивают опасность. Воскрешая мрачные призраки прошлого, власть ставит их на службу вполне рациональным интересам правящего класса. В августе Моди заложил 40-килограммовый серебряный блок в основание будущего индуистского храма в Айодхье. Это стало логическим завершением многолетнего драматического процесса. В 1992 году толпа фанатиков разрушила мечеть Бабура, простоявшую здесь почти пять веков. По уверениям индуистских богословов, она оскверняла святое место - остатки дворца мифического царя Рамы. В последовавших за этим межконфессиональных столкновениях погибли свыше 2 тыс. человек, в основном мусульман. Правительство ИНК огородило руины мечети, раз за разом отказывая в передаче территории индуистской общине.



Однако в прошлом году Верховный суд принял противоположное решение. По словам премьера, здесь будет построен самый большой храм в мире, который "станет символом нашей веры и будет вдохновлять будущие поколения". Еще откровеннее выразился глава МВД Гангапурам Кишан Редди, заявивший, что закладка храма "символизирует смерть ложного секуляризма" и позволит "религии осуществлять свои законные права".



Действия властей похожи на сознательные провокации. В сентябре суд оправдал организаторов разрушения мечети Бабура, среди которых были функционеры БДП. А лидер ведущего националистического движения "Раштрия сваямсевак сангх" (РСС) Мохан Бхагват объявил Индию индуистской страной и посоветовал 200-миллионной мусульманской общине радоваться тому, что их "чужеземная религия еще существует". По требованию РСС инициированы законопроекты об ужесточении межконфессиональных браков. А главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх пригрозил смертью мусульманам, скрывающим религию перед браком.



Эти дикие шаги сопровождаются атаками на левые силы. Обращаясь к активистам БДП и РСС, главный министр штата Трипура Биплаб Кумар Деб призвал "искоренить семена коммунизма". "Вы должны добиться, чтобы коммунистические идеи прекратили свое существование к следующим выборам", - потребовал он. Назвав чиновника "маленьким Гитлером", коммунисты отметили, что в его словах слышны "фашистские ноты". До 2018 года Трипура управлялась Левым фронтом во главе с КПИ(м). Чтобы не допустить его возвращения, власти развернули кампанию террора. Недавние протесты против социальной политики были жестоко разогнаны, задержаны свыше 4 тыс. человек.



Опасность национализма не ограничивается пределами страны. В РСС призывают "нейтрализовать демонические устремления Китая" и заключить союз с противниками Пекина. Это совпало с событиями, закрепившими зависимость Индии от США. 26-27 октября в Нью-Дели прошел саммит глав внешнеполитических ведомств и минобороны двух стран. По его итогам было подписано соглашение об обмене геопространственной информацией. Теперь Индия сможет в режиме реального времени получать данные с американских военных спутников, а Вашингтону обеспечен доступ к топографической и геофизической информации из Дели. Также стороны договорились расширить совместные учения и сотрудничество военно-промышленных комплексов. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон и Дели "укрепляют сотрудничество перед лицом угроз, исходящих от Компартии Китая".



Чуть ранее в Токио прошла встреча глав МИД США, Индии, Японии и Австралии - альянса, негласно именуемого "азиатским НАТО". Там тоже говорили о "китайской экспансии", придя к согласию о расширении военно-морских учений "Малабар". Стартовавшие 3 ноября, они проходят с участием кораблей всех четырех стран.



В совместном заявлении КПИ и КПИ(м) говорится об угрозе суверенитету Индии. Выступив за переговоры с КНР, коммунисты предупредили об опасности подчинения геополитической стратегии США. Но прежде всего они призывают отбросить мракобесие, сеющее ненависть и помогающее грабить трудящихся.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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