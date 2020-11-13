Жапаров опять нарушил процедуру. За пост КырПреза с ним поборются 64(!) соперника

23:15 14.11.2020

, 15 ноября 2020, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Садыр Жапаров отозвал документы и вновь подал заявление



Садыр Жапаров отозвал документы и вновь подал заявление на должность президента. Об этом сообщили в Центризбиркоме.



Отметим, утром Садыр Жапаров подал уведомление в Центризбирком о своем участии в выборах президента. Позже он также сдал документы.



Однако полномочия исполняющего обязанности президента и премьер-министра он сложил только вечером.



В ЦИК отметили, что на 23.55 в Центральную избирательную комиссию поступили 65 заявлений (отозвано два заявления) от граждан КР о выдвижении кандидатами на должность президента.