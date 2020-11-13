Россия продолжит помощь (кормежку) кыргызской родо-племенной верхушки

00:22 15.11.2020

14 ноября 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Россия возобновит финансовую помощь Кыргызстану



Согласован вопрос о поэтапном возобновлении оказания Российской Федерацией финансовой помощи Кыргызстану. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.



Отмечается, что договоренностей удалось достичь в Москве во время встречи первого вице-премьер-министра Кыргызстана Артема Новикова и заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака. В ходе переговоров стороны также обсудили текущее состояние и перспективы развития общественно-политической обстановки в Кыргызстане.



Артем Новиков выразил благодарность за особую роль Российской Федерации в стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызстане после парламентских выборов 2020 года.



"Стороны обсудили комплекс актуальных вопросов сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией в двустороннем формате и в рамках интеграционного взаимодействия", - говорится в сообщении.