Вокруг России заполыхало с трех сторон. Москва должна относиться к своим "союзникам" предельно прагматично, - А.Храмчихин

00:37 15.11.2020 12.11.2020



Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.



Политика, признающая, что Россия должна всем, а ей не должен никто, не имеет права на существование.

Совпадение во времени (по крайней мере, частичное) конфликтов в Белоруссии, Нагорном Карабахе и в Киргизии совершенно необязательно означает их объединение неким единым внешним антироссийским замыслом. Каждый из случаев индивидуален. Хотя, конечно, можно проследить и многие общие черты.

События в Белоруссии в максимальной степени повторяют сценарии более ранних событий в Грузии, на Украине, в Армении. Происходит свержение (или попытка свержения) режима, считающегося "пророссийским" (на самом деле – лишь имеющим репутацию такового), под лозунгами "борьбы с коррупцией" и "европейского выбора". При этом протестующие имеют полную поддержку (моральную и материальную) со стороны Запада. Многие претензии протестующих к действующей власти формально являются вполне обоснованными (в первую очередь – по поводу ее коррумпированности). Особенностью Белоруссии является еще и несменяемость власти на протяжении 26 лет. При этом скорее всего Лукашенко действительно выиграл президентские выборы в августе. Но получил не 80%, как было заявлено официально, а 50–60%. Если бы были обнародованы реальные результаты выборов, организовать протесты было бы гораздо сложнее. Не мог же "батька" быть хуже не только Путина, но и Зеленского.



На протяжении многих лет президент Белоруссии проводил откровенно антироссийскую внутреннюю и внешнюю политику, поэтому для Москвы выбор позиции в его поддержку был достаточно сложным. Основным фактором в данном случае, очевидно, стало то, что оппозиция имеет полную поддержку со стороны Запада. При этом, начав жестко подавлять протесты, Лукашенко очень быстро подорвал отношения с США и ЕС, которые пытался восстановить (причем довольно успешно) в последние годы.



Это в значительной степени облегчило действия Москвы. Уникальной особенностью Белоруссии среди всех постсоветских стран является то, что Москва продолжает всерьез рассчитывать на ее полное или почти полное (с сохранением формальных элементов независимости) поглощение Россией (очевидно, по сценарию, напоминающему германский). Скорее всего Москва резко усилит давление на Минск в этом направлении, пользуясь тем, что у Лукашенко не остается пространства для политического и экономического маневра.



"Третьей силой", альтернативной как Западу, так и России, для руководства Белоруссии мог бы стать в данной ситуации Китай ("Идеальный противовес", "НВО", 04.10.19). Очевидно, именно на это Лукашенко уже очень давно рассчитывал: только Китай в его политической риторике никогда не подвергался ни малейшей критике и назывался важнейшим стратегическим партнером Белоруссии.



Тем не менее данная ставка не сработала (по крайней мере, на данный момент). В очередной раз проявилась характерная особенность политики Пекина: он очень силен в стратегии, но часто откровенно слаб в тактике и запаздывает с реагированием на быстро меняющуюся ситуацию. Кроме того, очевидно, сыграл роль и географический фактор – между Китаем и Белоруссией находится Россия. Действовать в буквальном смысле "через голову России" против ее интересов Китай не рискнул, особенно в условиях нарастающего конфликта с США. По-видимому, в Пекине решили пока просто сохранить свои экономические позиции в Белоруссии, включая транзит в рамках проекта "Один пояс – один путь", оставив Москве решение политических проблем.



Запад же оказался в довольно сложной ситуации. Объявить Тихановскую президентом Белоруссии он не решается, поскольку совершенно очевидно, что она не выиграла выборы (скорее всего набрала 25–40% голосов). Даже сами США, а тем более их союзники не хотят повторения венесуэльского сценария: признав "президентом" Гуайдо, который ни с какой точки зрения не мог занимать эту должность, они сами себя поставили в идиотское положение и утратили возможность влиять на ситуацию в Венесуэле.



Более того, на Западе не хотят полного разрыва даже с самим Лукашенко, прекрасно понимая, что тем самым превращают его в марионетку Кремля. Но и игнорировать его действия против оппозиции Запад не может. Ситуация усугубляется тем, что США слишком заняты внутренними проблемами и не готовы уделять значительного внимания событиям в Белоруссии, а ресурс влияния ЕС весьма ограничен, к тому же у Европы нет полного внутреннего единства.



Все это позволяет Москве уверенно владеть инициативой на белорусском направлении. Тем не менее если у Лукашенко появится хотя бы малейшая возможность вернуться к политике "многовекторности", он сделает это обязательно. Поскольку никаким другом и союзником России, разумеется, не является.



Киргизия в значительной степени превратилась в политический аналог Украины. С формальной точки зрения эти страны являются самыми демократическими на постсоветском пространстве (Киргизия – в Центральной Азии, Украина – в европейской части). Фактически в обеих странах сложились криминально-олигархические режимы, а регулярные смены власти представляют собой результаты уголовных "разборок", а отнюдь не "демократического волеизъявления граждан".



Из-за гораздо меньшей, чем у Украины, комплексной государственной мощи в Киргизии эти процессы носят еще более гротескный характер. Внешнеполитическая ориентация различных политических сил Киргизии (пророссийская, прокитайская, прозападная) является чисто формальной, поскольку в реальности все политические силы – лишь выразители коммерческих интересов (с сильнейшим криминальным уклоном) стоящих за ними кланов и группировок.



В экономической сфере Киргизия уже практически полностью зависит от Китая, являясь при этом членом Евразийского союза. В военно-политической сфере решающее влияние на Бишкек сохраняет Москва. Влияние Запада на ситуацию в Киргизии весьма ограничено по причинам, указанным выше, – местной политической специфики, а также из-за общей географической удаленности и изолированности страны. Очередной переворот в этой стране принципиально не изменит описанную ситуацию, но будет, безусловно, способствовать прогрессирующей деградации государства и общества Киргизии. В обозримом будущем это может привести к полному коллапсу ее государственности, что создаст серьезные проблемы для ее соседей и для России.



Смена власти в Армении в 2018 году прошла практически полностью по описанному выше сценарию, отработанному ранее в Грузии и на Украине. Впрочем, в отличие от Тбилиси и Киева Ереван, являясь членом Евразийского союза и ОДКБ, пойти на полный разрыв с Москвой оказался не готов. Однако еще более усилилось давление на российский бизнес в Армении, еще более активизировалась антироссийская пропаганда в армянских СМИ и интернете, нормой стали митинги под антироссийскими лозунгами. Это привело к заметному ухудшению отношений между Ереваном и Москвой.



При этом конфликт вокруг Нагорного Карабаха оставался неразрешенным и никакого мирного решения не имел, поскольку позиции сторон оставались противоположными и взаимоисключающими ("Нагорный Карабах – пороховая бочка Закавказья", "НВО", 15.02.19). Поэтому возобновление войны за спорный регион было лишь вопросом времени. Еще предыдущие руководители Армении совершили целый ряд ошибок в сфере военного строительства, а нынешнее руководство страны оказалось вообще совершенно некомпетентным в этой области. С другой стороны, Азербайджан на протяжении уже многих лет вкладывал очень большие средства в развитие своих ВС и укреплял военно-политический союз с Турцией.



В последние годы Москва и Анкара ведут геополитическую "большую игру" на Ближнем Востоке. Их отношения внешне являются очень дружественными, фактически же между ними имеет место жесткое соперничество (иногда на грани войны), которое особенно явно проявляется в Сирии и чуть менее явно – в Ливии ("Последствия свержения тиранов", "НВО", 09.07.20). В рамках этой "большой игры" турецкий президент Эрдоган решил открыть еще один фронт, нанеся удар по России в ее сфере влияния, то есть в Закавказье. Турция не просто побудила Азербайджан атаковать Карабах, но, очевидно, осуществляет прямое руководство действиями азербайджанской армии. Кроме того, Турция предоставила Азербайджану уникальный военный ресурс – сирийских боевиков, которые используются в качестве пушечного мяса, причем потери не имеют значения ни для кого, кроме родственников самих боевиков. В совокупности с использованием азербайджанской армией закупленной ранее современной боевой техники (российской, турецкой, израильской) это дало очень сильный эффект в виде постепенного крушения армянской обороны в НКР с перспективой полного перехода этого региона под азербайджанский контроль в самое ближайшее время.



Москва оказалась в весьма сложной ситуации. Ее совершенно не устраивает прямое военное вторжение Турции в Закавказье и появление в этом регионе сирийских боевиков, против которых Россия воюет уже пять лет. Однако идти на полный разрыв с Анкарой Москва в данный момент не готова. Тем более она не готова напрямую воевать на стороне Армении, неся при этом серьезные людские и материальные потери, особенно в свете ухудшения отношений с Ереваном.



Поэтому Москва официально заявила, что исполнит союзнические обязательства перед Ереваном в рамках ОДКБ, если объектом агрессии станет сама Армения. Нагорный Карабах же юридически является частью Азербайджана, его независимость не признана никем, в том числе и Ереваном (последнее, мягко говоря, удивительно). Соответственно на данном этапе у Москвы нет оснований для прямого вмешательства в конфликт.



Запад на уровне риторики занимает скорее проармянскую позицию, но риторикой все и ограничивается. Тем самым Армения полностью повторяет судьбу Грузии и Украины: этим двум странам НАТО не оказало никакой помощи в войнах против России, Армения не получила никакой помощи в войне против Азербайджана и Турции. Последняя, как известно, сама является членом НАТО. Но понятно, что на Кавказе Анкара действует совершенно независимо от Брюсселя и Вашингтона. Как и в случаях с Белоруссией и Киргизией, ситуация усугубляется президентскими выборами в США, из-за которых Вашингтон не может уделить серьезного внимания событиям на Кавказе.



По событиям в Грузии, на Украине и в Армении можно проследить устойчивую тенденцию. В результате прозападного "майдана" к власти приходят люди "идеологически выдержанные", при этом совершенно некомпетентные в сфере управления государством и экономикой. Кроме того, страна проходит через войну, в которой терпит тяжелое поражение с потерей территорий. Никакой реальной помощи в ходе этих войн (как и в области экономики) страна от Запада не получает, но парадоксальным образом после этого оказывается еще сильнее привязанной к Западу, становясь его полной марионеткой.



Со временем эта привязанность к Западу может принять характер откровенно клинический, ярким примером чего является Республика Корея. Ее руководство вполне компетентно, развитие этой страны в последние полвека – пожалуй, самая большая "история успеха" в мире за весь послевоенный период. Сегодня она обладает мощнейшим экономическим и военным потенциалом. Южнокорейская экономика основана на реальной высокотехнологичной промышленности, а не на сфере обслуживания и финансовых "мыльных пузырях", как экономики большинства стран Запада.



При этом политический вес Республики Корея совершенно не соответствует ее экономическому и военному потенциалу. Сеул панически боится потерять союз с Вашингтоном, добровольно сохраняя роль американской марионетки. Хотя ни малейшей практической необходимости в этом давно нет. Наоборот, именно Вашингтон является главным препятствием для Сеула – как в вопросе ведения адекватного диалога с Пхеньяном о дальнейшем развитии межкорейских отношений, так и в повышении роли страны на международной арене вообще. Но, увы, здесь уже действует чистая психология. Или даже психиатрия.



Армения в отличие от Грузии и Украины по данному пути прошла еще не до конца. Она не совсем порвала с Россией, и военное поражение сейчас терпит не от нее. Вернуть то, что уже потеряно, армянам будет практически невозможно, им надо попытаться удержать то, что осталось. Сделать это можно только и исключительно с опорой на Россию в политической и военной областях. Для этого необходимо прекращать игры в "многовекторность", в частности – подавлять антироссийскую пропаганду внутри страны. Нужно официально признавать российскую принадлежность Крыма, независимость Абхазии и Южной Осетии. Без всего этого Россия ничего Армении не должна.



Ровно то же самое относится к Белоруссии и прочим нашим "союзникам". России пора кардинально пересматривать свою внешнюю политику ("России нужно забыть о дружбе с Западом", "НВО", 07.08.20). Прежняя политика, когда мы должны всем и все, а нам не должен никто и ничего, должна уйти в прошлое навсегда. Источник - ng.ru

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