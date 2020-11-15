Членство Узбекистана в совете по правам человека ООН вступает в противоречие с принудительными выселениями в самом Узбекистане

17:12 15.11.2020 Воскресенье, 15 Ноября 2020



13 октября делегаты Генеральной Ассамблеи ООН избрали пятнадцать новых членов Совета ООН по правам человека (СПЧ) на трехлетний срок, начиная с 1 января 2021 года. Впервые членом совета стал Узбекистан.



"Узбекистан привержен продолжению масштабных реформ под руководством президента Шавката Мирзиеева и внесению вклада в продвижение прав человека во всем мире", - написал тогда в Твиттере заместитель министра иностранных дел Шерзод Асадов.



"Узбекистан взял на себя еще большую ответственность", - заявила Наталья Герман, специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии.



Как страна собирается способствовать защите прав человека во всем мире, если внутри нее эти права попираются самими государственными органами, в том числе одно из самых основополагающих прав - право на достаточное жилище, неизвестно.



В статье 25 Всеобщей декларации прав человека говорится, "что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи…".



Нормы статьи 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах гласят, что "государства признают право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточное жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни".



Также в "Изложении фактов № 25/Rev.1" от 2014 г. указывается, что "даже в том случае, если национальный суд выносит решение о выселении или если выселение проводится в соответствии с национальным законодательством, ситуация может, тем не менее, представлять собой принудительное выселение, если она не соответствует международным стандартам в области прав человека и обязательствам государства".



Принудительное выселение/переселение противоречит Международному пакту о гражданских и политических правах: право на невмешательство в личную и семейную жизнь и неприкосновенность жилища (ст. 17), свободу передвижения и выбора места жительства (ст. 12.1), право на личную неприкосновенность (ст. 9.1), свободу от жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения (ст. 7), право на эффективные средства правовой защиты (ст. 2.3 и 26).



В частности, в Замечании общего порядка № 4 "Право на достаточное жилище" говорится, что "право человека на достаточное жилище следует рассматривать как право жить где бы то ни было в безопасности, мире и с достоинством".

В Узбекистане же напротив набирает оборот тенденция именно принудительного выселения жителей, чьи дома по несчастью попали в сферу личных коммерческих интересов неких личностей, которые прячутся за невесть откуда взявшимся фирмочками.



Ольга Абдуллаева в своем доме. Фото с сайта Anhor.uz



Следует упомянуть, что само правительство Узбекистана своим постановлением Кабинета министров №911 от 16 ноября 2019 года разрешило застройщикам принудительно выселять жителей с участков, приглянувшихся застройщикам.



В Пункте 47 Приложения №1 к ПКМ №911 говорится следующее: "При наличии письменного согласия (соглашения) не менее 75 процентов собственников, и отсутствии согласия (не достижения соглашения) с оставшейся частью собственников инициатор [сноса здания, частного или многоэтажного дома] вправе обратиться в суд с иском о принудительном выкупе объектов недвижимого имущества по цене, определенной в установленном порядке. Размер, сроки и вид возмещения убытков собственникам, не давшим соответствующего согласие, определяются в судебном порядке".



Это положение явным образом противоречит международным обязательствам ООН. В Докладе специального докладчика ООН по вопросу о достаточном жилище "Основные принципы и руководящие указания, касающиеся выселений и перемещений по соображениям развития" говорится:



"Обязательство государств воздерживаться от [принудительного выселения] и не допускать принудительного выселения из домов и с земли вытекает из ряда международно-правовых инструментов, защищающих право человека на достаточное жилище и другие смежные с ним права человека. К их числу относятся Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (пункт 1 статьи 11), Конвенция о правах ребенка (пункт 3 статьи 27), исключающие дискриминацию положения пункта 2 h) статьи 14 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и статья 5 е) Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации" (A/HRC/4/18).



Узбекские суды уже начали выносить решения о принудительном выселении. Вот лишь два примера.



История принудительного выселения Ольги Абдуллаевой из ее собственного дома, где проживало несколько поколений ее семьи, ее отчаянная борьба за сохранение дома и за достоинство, привлекла внимание узбекских СМИ и международных организаций.



Напомним суть:



Часть махалли (квартала - ред.) "Той-Тепа", расположенная на улице Садыка Азимова в Ташкенте, единоличным решением бывшего хокима (мэра - ред.) города Ташкента Рахмонбека Усманова от 27 марта 2018 года была отдана некоему ООО "Training Projeсt" для строительства 13-этажного здания. "Под раздачу" попало несколько домов, в том числе и дом Ольги Абдуллаевой.



О самом ООО "Training Projeсt" известно немного. Образовано оно было в августе 2015 года с обозначенной целью розничной торговли и уставным фондом чуть меньше 124 млн сумов (примерно $30 тысяч - ред.).



Тем не менее, как видим, без всякого тендера и аукциона, без всякого опыта в строительстве, эта фирма получает в свое распоряжение участок в самом центре узбекской столицы.



В дополнение к лакомому кусочку эта скромная торговая фирма, у которой и нормального электронного адреса-то нет, получает еще и неограниченную поддержку судебных органов всех инстанций, а также органов прокуратуры.



Судите сами:



11 октября 2019 года Мирабадский межрайонный суд по гражданским делам г. Ташкента под председательством М. Закировой удовлетворил иск ООО "Training Project" о принудительном выселении Ольги Абдуллаевой.



При вынесении судебного решения вышеозначенная судья руководствовалась статьями 70 и 71 Жилищного кодекса Республики Узбекистан. Эти статьи предусматривают выселение из жилых помещений в домах муниципального, ведомственного жилищного фонда и коммунального жилищного фонда целевого назначения. Каким образом частный дом О. Абдуллаевой вдруг стал муниципальным, совершенно непонятно.



Однозначно было нарушено основное положение закона Республики Узбекистан "О защите частной собственности и гарантиях прав собственников" от 24 сентября 2012 года, статья 2 которого гласит: "Частная собственность неприкосновенна и защищается государством".



Статья 5 этого закона закрепляет понятие бессрочности права собственности. И установление собственнику срока владения, пользования и распоряжения имуществом не допускается. Статья 7 дает толкование приоритета прав собственника: "Во взаимоотношениях с государственными органами действует принцип приоритета прав собственника, в соответствии с которым все неустранимые противоречия и неясности законодательства, возникающие в связи с осуществлением права частной собственности, толкуются в пользу собственника".



Далее, законом не допускается незаконное вмешательство государственных органов и должностных лиц в осуществление права частной собственности. Не допускается посягательство на частную собственность (статья 13). Навязывание собственнику заведомо неприемлемых условий, включая необоснованное требование передачи имущества, финансовых прав и или иных имущественных прав запрещается.



По решению суда Ольге должен быть предоставлен дом примерно равной площади, но в отдаленном районе, возле бывшей Таштюрьмы, территория которой, кстати, недавно была выставлена на торги под застройку. Получается, что Ольгу выселяют в зону перспективного сноса, что ее никоим образом не устраивает. К тому же это решение совершенно не учитывает интересы внуков Ольги Абдуллаевой, которые посещают русскоязычную школу №145, находящуюся рядом с ее домом. А в районе предоставляемого ей жилья русской школы нет.



Абдуллаева подала жалобу в апелляционную инстанцию Ташкентского городского суда по гражданским делам на решение Мирабадского суда о выселении, прекращении права собственности, признании утратившими права пользования жилым помещения. Однако судья Д.Салахутдинов, рассмотревший эту жалобу, своим определением от 11 октября 2019 года, оставил ее без удовлетворения.



В последующем ни одна из многочисленных инстанций, в которые обращалась Ольга - прокуратура, Верховный суд, Аппарат президента - не увидела никаких нарушений в решении о принудительном выселении. Ольга уже пережила одну попытку выселения сотрудниками Бюро принудительного исполнения, которые явились к ней в начале сентября в сопровождении представителей и техники МЧС, пожарной службы и других силовиков. Они взрезали замок на железных воротах, проникли во двор, велели убрать собаку ("А то пристрелим"), начали выносить вещи и грузить их в машину. Только шум, поднятый соседями и пользователями соцсетей заставил приехать хокима Яшнабадского района, который приостановил выселение до окончательных решений судебных инстанций.



Это событие противоречит не только законодательству Республики Узбекистан, но и международным конвенциям, подписанным ее руководством, которые она обязана соблюдать.



Пока что на стороне Ольги Абдуллаевой только омбудсмен по правам ребенка Алия Юнусова, высказавшая свою позицию на странице в Фейсбуке. Сеть Центральной Азии по Праву на достаточное жилье также выпустила обращение к властям Узбекистана по этому поводу, а региональный представитель УВКПЧ ООН по Центральной Азии Ришар Коменда написал письмо Акмалю Саидову, директору Национального центра по правам человека, выражая обеспокоенность участившимися случаями принудительного выселения.



Так как кульбит с положениями узбекского законодательства, исполненный судьей Закировой из суда Мирабадского района, успешно прошел, он продолжил гулять и по другим судам.



Так, например, судья Дадажанова из Мирзо-Улугбекского межрайонного суда по гражданским делам столицы на заседании 27 сентября вынесла решение о принудительном выселении Мавжуды Маматкасымовой по иску застройщика B-B Stroy, который получил участок по адресу ул. Олтин-Тепа для строительства коммерческой жилой многоэтажки.



Примечательно, что судья Дадажанова также руководствовалась статьями 70 и 71 Жилищного Кодекса, регулирующего выселение жителей муниципальных квартир. И судью совершенно не смутило то, что квартира Мавжуды Маматкасымовой является ее собственной, частной, а вовсе не муниципальной.



Действия государственных властей в лице сотрудников прокуратуры и судов привели к нарушению Узбекистаном прав, гарантированных Всеобщей декларацией прав человека, а именно: ее статьей 17 (право владеть имуществом), статьей 8 (право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом), статьей 25 (право на достаточный жизненный уровень, включая жилище). Республика Узбекистан также нарушила свои юридические обязательства, установленные подпунктом а) пункта 3 статьи 2 (право на эффективное средство правовой защиты) Международного пакта о гражданских и политических правах и пунктом 1 статьи 11 (право на достаточный жизненный уровень, включающий достаточное жилище) Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.



Фарида Шарифуллина, администратор группы "Ташкент-СНОС" в Фейсбуке Источник - asiaterra.info

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605449520

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