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Геополитический контекст выборов в Молдавии, - А.Бовдунов
17:14 15.11.2020

Александр Бовдунов

Именно сейчас вопрос выборов президента Республики Молдовы – это де-факто проблема войны и мира и вопрос геополитического баланса сил во всем Черноморском регионе

Для понимания значимости выборов президента Республики Молдова, которые состоятся 15 ноября, для геополитики всего евразийского пространства, следует обратить внимание на следующие факторы.

Выборы в Молдове судя по медийной и организационной поддержке в том числе из-за рубежа прозападной кандидатуры Майи Санду, должны привести либо к победе, либо, в случае поражения, к массовым протестам, насколько это возможно сейчас в Молдове. Спустить в пар энергию будет не рационально, да и вряд ли получится.

Показательно как почти одновременно возникает несколько точек напряженности на периферии евразийского пространства, евразийском фронтире: Белоруссия, Кыргызстан, Закавказье.

Интересно, что все эти точки в той же самой последовательности упоминаются в докладе RAND Corporation "Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций".

В Молдове, к сожалению, наблюдается опасное совпадение всех уязвимых черт, которые стали факторами дестабилизации в течение последних двух месяцев на евразийском фронтире: массовая накачка протестного движения из-за рубежа, и даже использование в качестве "тарана" фигуры женщины освободительницы, которая откроет дорогу в Европу (Белоруссия), замороженный конфликт (Закавказье), слабая субъектность государства, высокая роль региональных коррумпированных баронов, олигархата, коррупция (Кыргызстан).

Поэтому ситуация в Молдове может развиваться сразу по трем этим сценариям сразу, либо в сочетании белорусско-киргизского сценариев с последующим выходом к войне или силовому давлению на Приднестровье.

В глобальном контексте, выборы в Молдове проходят на фоне удавшейся цветной революции в самих США, где либерал-глобалисты и глубинное государство сметают президента Трампа. Их коллеги в Европе весьма окрылены этим успехом. Это значит, что нас ждет новое объединение Евроатлантики, где общим врагом будет назначена Россия. В случае победы Игоря Додона эта сила будет давить на него, подрывать его власть, пытаться увести правительство, делегитимизировать итоги выборов, провоцировать протесты и "цветную революцию". Чтобы сохранить стабильность, Додону придется приложить немалые усилия.

В случае победы Санду эта же сила будет толкать ее на принятие любых, сколь угодно непопулярных антироссийских мер. Просто потому что Молдова окажется включенной в общий фронт противостояния с Россией. В таком контексте все ее последние заявления о восстановлении отношений с Россией ничего не стоят. Решать будет не она.

Среди советников Байдена нужно обратить внимание на фигуру Майкла Карпентера. Это старший директор Центра Дж. Байдена по глобальному взаимодействию при Пенсильванском университете, один идеологов внешней политики Байдена на восточноевропейском направлении.

Важно его недавнее заявление, что империализм – часть русской культуры, но Россия может после поражения в войне, как Япония и Германия, эту культуры изменить.

Люди, которые пришли к власти в Вашингтоне не боятся говорить о войне с Россией. Это очень опасно. Они готовы на все. И если не на крупномасштабный конфликт, то на серию мелких – уж точно.

Принципиальным в связи с этим является румынский фактор в Республике Молдова, и заигрывание кандидата Майи Санду с унионизмом. К сожалению, современный Бухарест занимает далеко не конструктивную позицию по отношению к России. Любое сближение с Бухарестом в нынешних условиях будет шагом против Москвы.

Напомним, что в национальной стратегии обороны Румынии на 2020-2024 годы российское военное присутствие в Черноморском региона названо "угрозой". В этом же контексте говорится о Приднестровье.

При этом Румыния перевооружает свои армию, флот и ВВС, закупает новую военную технику и оружие у США. Более того, по мнению западных аналитиков, Румыния в какой-то степени может компенсировать ставший слишком суверенный курс Турции и стать дополнительной опорой НАТО в Черноморском регионе.

США усиливают свое присутствие в Румынии. Речь не только о базе Девеселу, где располагается так называемый противоракетный щит (на деле позволяющий разместить там ракеты средней дальности в том числе в ядерном оснащении).

Речь идет также, например, о планах по расширению авиабазы Михаил Когэлничану, используемой Соединенными Штатами.

На авиабазе Михаила Когэлничану дислоцируется около 500 американских солдат, но Румыния надеется, что их число увеличится и вместе с румынскими солдатами достигнет 10 000. Таким образом база станет самой крупной в юго-восточной Европе.

Стоит обратить внимание и на еще одну базу - Кымпия Турзий - Модернизация авиабазы ??Кампия Турзи занимает первое место в бюджете ВВС США по инвестициям в Европу: 130 миллионов долларов. База в Кымпия-Турзий может использоваться для поддержки с воздуха на линии фронта, а также для более крупных миссий наблюдения и разведки, отмечают румынские военные эксперты.

Вопросы вызывает и переброска в этом году на эту базу американских дронов MQ-9 Reaper. Бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что эта база в Румынии станет чем-то вроде "неусыпающего ока" НАТО в черноморском регионе.

В октябре американский исследовательский центр The Center for European Policy Analysis (CEPA) провел экспертный круглы стол по возможным сценариям войны с Россией в Восточной Европе. Обсуждалась в том числе атака России на Румынию с территории Молдовы или высадка с моря.

Зачем проводятся такие мероприятия? Для того, чтобы появился повод для дальнейшего усиления НАТО в регионе и запугивания населения Румынии "русской угрозой". Также это значит, что российские войска в Приднестровье рассматриваются как проблема, которую необходимо устранить.

На фоне усиливающегося противостояния США и России после воссоединения Крыма, наращивания военного присутствия США в Румынии, размещения там инфраструктуры, важной для всего региона, американцы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее "решить вопрос" с российским военным присутствием в Приднестровье. Антироссийская позиция администрации Байдена будет способствовать реализации самых жестких планов.

Приднестровье уже стало занозой в военной структуре НАТО в Причерноморье (как последний оплот российского военного присутствия на западе Черноморского региона).

В этом контексте понятны стремления аналитиков RAND, которые в докладе для Пентагона советуют США попробовать выдавить Россию из Приднестровья. Выдавить, не считаясь с мнением населения, сопротивление которого, как они признают придется преодолевать, а потом заниматься "постконфликтным восстановлением".

То есть ради ухода России, США готовы закрыть глаза на возможный конфликт и репрессии против приднестровцев.

Поэтому именно сейчас вопрос выборов президента Республики Молдовы – это де-факто проблема войны и мира и вопрос геополитического баланса сил во всем Черноморском регионе.

Источник - geopolitica.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605449640
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