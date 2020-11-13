Началось! В Вашингтоне уличные бои "трампистов" с "байденоидами". Первая кровь

19:25 15.11.2020

Мужчина получил ножевое ранение при столкновении сторонников и противников Трампа

15 ноября 2020, Елизавета Булкина

В Вашингтоне один человек получил ножевое ранение в спинку при столкновении сторонников и противников действующего президента США Дональда Трампа, сообщило издание Washington Post со ссылкой на представителя пожарной службы.



По данным СМИ, около 20.00 по местному времени в пяти кварталах к востоку от Белого дома митинги сторонников и противников Трампа переросли в столкновения. Отмечается, что сторонники республиканца были вооружены дубинками. Драку смогла остановить прибывшая полиция, передает РИА "Новости".



"По словам представителя пожарной службы округа Колумбия, во время драки мужчина лет 20 получил ножевое ранение в спину и был доставлен в больницу с серьезными травмами", – говорится в сообщении.



Митинги в поддержку Трампа начались накануне и переросли в противостояние между сторонниками республиканцев и демократов.



Напомним, в минувшую субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя "избранным руководителем" США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова "избранный президент".



Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы "еще не закончились", а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.



Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений, а также писала о женщине, преградившей путь к высшей власти кандидату от Демократической партии США.