Подал в отставку президент Перу Мерино. Проправил ровно 1 неделю

22:32 15.11.2020

Президент и руководство парламента Перу подали в отставку



Президент Перу Мануэль Мерино, вступивший в должность после импичмента Мартина Вискарры в начале недели, подал в отставку. Вскоре после этого председатель парламента страны Луис Вальдес объявил об отставке председателей президиума парламента - Конгресса республики Перу.



За минуту до того, как господин Мерино объявил о своей отставке, господин Вальдес объявил, что все парламентские партии согласились с необходимостью отставки президента, передает Reuters. Конгресс республики грозил в противном случае инициировать процедуру импичмента Мануэля Мерино. В полночь по московскому времени парламент соберет экстренную видеоконференцию, чтобы принять решение о новом руководстве страны.



9 ноября 105 из 130 депутатов парламента Перу проголосовали за отстранение предыдущего президента Мартина Вискарры, обвиняемого в получении взятки при заключении контрактов на строительство инфраструктурных объектов. После того как спикер парламента Мануэль Мерино принял обязанности президента, в стране начались акции протеста. В субботу протесты перешли в столкновения, 2 человека погибли, 63 - были госпитализированы.