 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 15.11.2020
22:55  Майя Санду обдодонила президента Молдавии
22:32  Подал в отставку президент Перу Мерино. Проправил ровно 1 неделю
19:25  Началось! В Вашингтоне уличные бои "трампистов" с "байденоидами". Первая кровь
18:52  "Исламское государство" уже скорее вирус, - Д.Родионов
18:49  Макрон против исламизма, - Петр Черкасов
17:14  Геополитический контекст выборов в Молдавии, - А.Бовдунов
17:12  Членство Узбекистана в совете по правам человека ООН вступает в противоречие с принудительными выселениями в самом Узбекистане

00:41  Усмирить дракона Китая, разбудить тигра Индии. Неоконченное представление на фоне пандемии и других спецэффектов, - Ю.Юрьев
00:39  За кем пойдут сунниты. Старые и новые предводители исламского мира, - Леонид Цуканов
00:37  Вокруг России заполыхало с трех сторон. Москва должна относиться к своим "союзникам" предельно прагматично, - А.Храмчихин
00:22  Россия продолжит помощь (кормежку) кыргызской родо-племенной верхушки
Суббота, 14.11.2020
23:15  Жапаров опять нарушил процедуру. За пост КырПреза с ним поборются 64(!) соперника
22:58  Новым врио президента Кыргызстана стал южанин-ошмяк, прокурорский ушуист Талант Мамытов
21:26  Фальшивое "чудо". Клерикально-финансовый пакт в Индии, - С.Кожемякин
19:18  Экс-глава СНБ Армении Ваценян задержан по делу о подготовке убийства премьера Пашиняна
13:09  Черная дыра. Европейские доноры уходят из Центральной Азии? - С.Масаулов
13:02  Судьба Тишебая Карабаева. Героя Советского Союза, эсесовца и партизана-гарибальдийца
10:56  Трамп на 43 страницах доказательств оспорил итоги выборов в Мичигане. Мичиганы ссат по лыткам
10:47  Семейные тайны "Моссад". В Иране еще летом ликвидирован один из главарей "Аль-Каиды" Абдулла А. Абдулла с дочерью (вдовой сына Усамы бен Ладена)
10:04  Гомера заказывали? В президенты Киргизии будет баллотироваться слепой поэт Ормуков
10:01  Трамп опять победил в Пенсильвании. Пенсильваны угрюмо счастливы...
09:46  Ко мне, Мухтар. Погранслужбу Киргизии вернули в состав ГКНБ
09:32  Умер Народный артист СССР Армен Джигарханян
09:25  2+2=3...? КазСенат занялся наукой
08:55  Срывают голос: кто победит на выборах президента Молдавии, - И.Кармазин
08:40  Андижанский хоким-самодур Абдурахманов вляпался в очередной скандал - угрожал журналистам, посадил 3 женщин на 15 суток за неудобные вопросы...
07:57  Госдеп США начал готовить переброску террористов в Синьцзян и Центральную Азию, - В.Прохватилов
07:49  Nature: почему снижается смертность от covid?
07:20  Китай признал вялого Джо победителем каких-то "выборов"
00:57  Гроза морей: человек, который открыл "Остров сокровищ". Удивительная история Роберта Льюиса Стивенсона
00:23  Распад американской демократии выдают за ее торжество, - С.Худиев
Пятница, 13.11.2020
22:40  Уроженка Таджикистана Фатима Каладорова (фото) признана самой красивой мигранткой России
21:27  "Президент Света" создала Народный трибунал Беларуси по поимке членов "террористической семьи Лукашенко"
21:24  Путин подписал указ о создании "Ассамблеи народов России". По примеру казахстанской богадельни?
21:20  В Душанбе арестован (в который раз?) вожак салафитов имам Эшони Сироджиддин
21:06  В Афгане зашахидили очередного главаря "Исламского движения Узбекистана" Азиза Юлдаша
20:25  В Узбекистане директоров школ будут назначать по согласованию с депутатами кенгашей. А учительниц выбирать на рынке...?
20:02  Одержимые нравственным помешательством, или Что такое честные американские выборы, - Ю.Загоскин
18:55  Выявлены факты превышения должностных полномочий среди руководителей столичного филиала партии Nur Otan, - С.Балиев
17:13  Что объединяет Турцию и Израиль на Кавказе, - В.Прохватилов
15:51  Жители переходящей Азербайджану части Карабаха стали сжигать свои дома (видео)
14:37  Госкомиссию по делам религий Кыргызстана возглавил адвокат семьи Жапаровых - Акин Токталиев
13:42  "Ягуарные" хокимы. УзбАнтикорруп обещает разобраться с закупом чиновниками дорогих авто
13:40  Узбекистан создал в Каракалпакии Национальный природный парк "Южный Устюрт" - площадью 1,4 млн га!
13:09  МВД Узбекистана: утверждения об ухудшении здоровья Гугуши Каримовой "безосновательны"
13:05  В Афганистане убит "магнитной бомбой" журналист Радио Свобода Илиас Даеи
13:00  Арабские и чеченские преступные кланы делят... Берлин, - Bild
12:59  Уходя.. не уйду. Трамп и "сценарий Лукашенко", - Tagesspiegel
12:35  За демократов голосовала Армия мертвецов, - Такер Карлсон
12:19  Шакаленок. "Кыргызалтын" возглавил 33-летний депутатский помогайка Эльмырза Укубаев
12:12  Карабахский мир закрепляет влияние Турции на заднем дворе России, - Financial Times
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Подал в отставку президент Перу Мерино. Проправил ровно 1 неделю
22:32 15.11.2020

Президент и руководство парламента Перу подали в отставку

Президент Перу Мануэль Мерино, вступивший в должность после импичмента Мартина Вискарры в начале недели, подал в отставку. Вскоре после этого председатель парламента страны Луис Вальдес объявил об отставке председателей президиума парламента - Конгресса республики Перу.

За минуту до того, как господин Мерино объявил о своей отставке, господин Вальдес объявил, что все парламентские партии согласились с необходимостью отставки президента, передает Reuters. Конгресс республики грозил в противном случае инициировать процедуру импичмента Мануэля Мерино. В полночь по московскому времени парламент соберет экстренную видеоконференцию, чтобы принять решение о новом руководстве страны.

9 ноября 105 из 130 депутатов парламента Перу проголосовали за отстранение предыдущего президента Мартина Вискарры, обвиняемого в получении взятки при заключении контрактов на строительство инфраструктурных объектов. После того как спикер парламента Мануэль Мерино принял обязанности президента, в стране начались акции протеста. В субботу протесты перешли в столкновения, 2 человека погибли, 63 - были госпитализированы.

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605468720
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Новые льготы и досрочное снятие пенсионных: Сенат внес поправки в Налоговый кодекс
- А. Мамин принял нового директора Азиатского банка развития в РК Н. Маннапбекова
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2020 года №743
- Подсчитали-прослезились. Часть вторая.
- Проблемы науки обсудили в Сенате
- За год объемы операций по платежным карточкам показали рост в 2,6 раза
- Коммунально-бытовой сектор и население Казахстана обеспечены углем на зиму
- Кто возглавил предвыборные штабы Nur Otan в столице, Алматы и Шымкенте
- Сформирован партийный список Nur Otan в маслихат столицы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  