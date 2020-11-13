Майя Санду обдодонила президента Молдавии

22:55 15.11.2020

Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным экзит-поллов

Экс-премьер Молдавии, глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду побеждает на выборах президента республики, набрав во втором туре 55% голосов, свидетельствуют данные exit-poll, проведенного исследовательской компанией Intellect Group и общественной ассоциацией SPERO.

В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон.



"Exit-poll показывает, что во втором туре Майя Санду получает 55%, Игорь Додон - 45%", - сообщил на брифинге глава компании Intellect Group Ян Лисневский.



Он отметил, что в опросе приняли участие 15511 человек из 77 населенных пунктов, погрешность составляет 5,2%. Как уточнил Лисневский, точные результаты составляют 54,8% у Санду против 45,2% у Додона.

Опрос проводился на участках на территории Молдавии и не включает в себя голоса жителей непризнанной Приднестровской Молдавской республики и представителей молдавской диаспоры в других странах.

Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.