Таджикский новостной сайт "Ахбор" закрывается из-за давления властей

00:00 16.11.2020

Редакция таджикистанского издания "Ахбор" решила прекратить свою деятельность из-за решения Верховного суда о запрете сайта на территории страны. Об этом сообщила редакция издания 13 ноября.



Издание пишет, что Верховный суд Таджикистана решил включить сайт издания в список запрещенных в середине февраля 2020 года, в результате этого официальные органы не имеют права давать интервью изданию, "эксперты не могут высказаться свободно" и журналисты не могут "свободно и под своим именем" присылать репортажи в "Ахбор".



"Это, конечно, смешно, но согласно законам Таджикистана, к ответственности могут привлечь и простых читателей за "лайк" или комментарии под нашими материалами", - пишет "Ахбор".



Издание считает решение Верховного суда "безосновательным и незаконным", а также считает, что в Таджикистане "не существует независимой судебной системы". Редакция собирается запустить новый сайт, который также станет "независимым, беспристрастным и нейтральным новостным порталом".



Сайт "Ахбор" запустился четыре года назад и освещал социально-политические темы в Таджикистане.