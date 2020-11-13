 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
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Понедельник, 16.11.2020
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00:07  Хокимият Ташкента хочет выпустить займ в евробондах на $500 млн. "артыкходжайчиков"
00:05  Хорошо, что у верблюдов нет крыльев, а у мусульман – атомного оружия. Ч. 1, - Н.Нуртазина
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Воскресенье, 15.11.2020
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22:32  Подал в отставку президент Перу Мерино. Проправил ровно 1 неделю
19:25  Началось! В Вашингтоне уличные бои "трампистов" с "байденоидами". Первая кровь
18:52  "Исламское государство" уже скорее вирус, - Д.Родионов
18:49  Макрон против исламизма, - Петр Черкасов
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Суббота, 14.11.2020
23:15  Жапаров опять нарушил процедуру. За пост КырПреза с ним поборются 64(!) соперника
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19:18  Экс-глава СНБ Армении Ваценян задержан по делу о подготовке убийства премьера Пашиняна
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13:02  Судьба Тишебая Карабаева. Героя Советского Союза, эсесовца и партизана-гарибальдийца
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10:01  Трамп опять победил в Пенсильвании. Пенсильваны угрюмо счастливы...
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Пятница, 13.11.2020
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21:24  Путин подписал указ о создании "Ассамблеи народов России". По примеру казахстанской богадельни?
21:20  В Душанбе арестован (в который раз?) вожак салафитов имам Эшони Сироджиддин
21:06  В Афгане зашахидили очередного главаря "Исламского движения Узбекистана" Азиза Юлдаша
20:25  В Узбекистане директоров школ будут назначать по согласованию с депутатами кенгашей. А учительниц выбирать на рынке...?
20:02  Одержимые нравственным помешательством, или Что такое честные американские выборы, - Ю.Загоскин
18:55  Выявлены факты превышения должностных полномочий среди руководителей столичного филиала партии Nur Otan, - С.Балиев
17:13  Что объединяет Турцию и Израиль на Кавказе, - В.Прохватилов
15:51  Жители переходящей Азербайджану части Карабаха стали сжигать свои дома (видео)
14:37  Госкомиссию по делам религий Кыргызстана возглавил адвокат семьи Жапаровых - Акин Токталиев
13:42  "Ягуарные" хокимы. УзбАнтикорруп обещает разобраться с закупом чиновниками дорогих авто
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    Узбекистан   | 
Хокимият Ташкента хочет выпустить займ в евробондах на $500 млн. "артыкходжайчиков"
00:07 16.11.2020

Хокимият Ташкента планирует выпустить евробонды на 500 млн долларов, сообщил хоким Джахонгир Артыкходжаев. При этом бюджетным законодательством городам и регионам Узбекистана запрещено привлекать заимствования на внутренних и внешних рынках. Ташкенту дано исключительное право выпускать только внутренние облигации.

Хокимият Ташкента планирует выйти на долговой рынок и разместить еврооблигации на 500 млн долларов. Об этом сообщил хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев 6 ноября на совещании под председательством президента, передает корреспондент "Газеты.uz".

"Что касается вопроса еврооблигаций. У города рейтинг от Fitch. Дадим 500 млн [долларов]. Если позволите, 100 млн потратим на больницы", - сказал градоначальник, обращаясь к Шавкату Мирзиееву.

При этом, согласно бюджетному законодательству (статья 142), города и регионы Узбекистана не имеют права привлекать заимствования на внутреннем или внешних рынках. В то же время указом президента страны (УП-5515) Ташкенту дано исключительное право выпускать внутренние облигации (еврооблигации предусматривают выход на внешние рынки), то есть хоким столицы может привлекать свободные средства населения на рентабельные инвестиционные проекты, путем эмиссии ценных бумаг в виде облигаций столицы или акций вновь создаваемых хозяйственных обществ.

"Газете.uz" не удалось получить разъяснения в пресс-службе столичной администрации. При этом в Министерстве финансов сообщили, что не осведомлены о планах хокимията по выпуску облигаций. Напомним, Минфин является уполномоченным органом, осуществляющим все операции по суверенным заимствованиям, включая координацию эмиссии корпоративных (банковских) долговых обязательств.

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Ранее президент указал, что система здравоохранения Ташкента полностью вышла из строя - нет порядка, дисциплины, спроса. Он поручил заместителю министра здравоохранения Анвару Алимову и хокиму Джахонгиру Артыкходжаеву изучить систему здравоохранения Турции и других стран и внести предложение по ее внедрению в столице.

В июне 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Ташкенту долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-" со стабильным прогнозом. В июне 2020 года агентство подтвердило эту оценку. Город также получил оценку устойчивости к долговой нагрузке "аа". Рейтинги дефолта эмитента находятся на одну ступень ниже оценки его кредитоспособности на самостоятельной основе "bb" ввиду слабой практики отчетности и прозрачности города, которая отстает от международных стандартов.

Fitch относит город Ташкент к субнациональным образованиям типа B, поскольку он покрывает расходы на обслуживание долга за счет денежного потока на ежегодной основе. Субнациональным образованиям в Узбекистане не разрешается иметь долг, помимо межбюджетных кредитов, и выпускать гарантии. В то время как прямой долг у Ташкента отсутствует, город привлекает заимствования через свои компании, связанные с государством, для финансирования инвестиционных проектов, и оказывает поддержку этим компаниям в обслуживании долга. Значительная часть долга номинирована в иностранной валюте, что подвергает город существенному валютному риску ввиду волатильности национальной валюты, говорится в отчете агентства.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605474420
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