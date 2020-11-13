Учителя, экономисты, "угольный король" и "божество". Кто в Кыргызстане хочет баллотироваться в президенты

00:13 16.11.2020 От Айдай Иргебаева - 15 ноября 2020



В Кыргызстане окончен прием документов кандидатов в президенты. Выбор у кыргызстанцев есть и самый разнообразный - кандидатов 63. Правда это только первый этап и во второй пройдет уже в разы меньше.



Многие кандидаты не в первый раз баллотируются - но ни один из них пока не побеждал в выборах президента. Некоторые из них даже были лишены свободы после своих попыток баллотироваться - тот же Садыр Жапаров, что был задержан в преддверии выборов 2017 года.



Рассказываем вам о тех, кто подал документы для участия в выборах.



Неунывающий



Уже несколько выборов Адахан Мадумаров стабильно второй или третий в списке кандидатов и даже набирает большинство голосов на избирательных участках за границей.



Адахан Мадумаров подал документы самым первым - 30 октября. Лидер "Бутун Кыргызстан" решил в третий раз участвовать в выборах президента.



Адахан Мадумаров уже был кандидатом на пост президента дважды - в 2011 и 2017 годах. На выборах президента в 2011 году Мадумаров занял второе место (14,8%), проиграв Алмазбеку Атамбаеву (62,5%).



В 2017 Мадумаров проиграл (6,5%) и Сооронбаю Жээнбекову (54,2%), и Омурбеку Бабанову (33,4%).



Сможет ли на этот раз Мадумаров стать первым, непонятно. Ведь с аудиторией, наиболее лояльной ему, встречался соратник его, вероятно, главного оппонента Садыра Жапарова.



"Герои поп-культуры"



Эти кыргызстанцы, чаще всего, тоже баллотировались не раз и иногда даже неплохо показывали себя на дебатах, но известны, по большей части, как герои поп-культуры: они или люди творческие, или объекты творчества - мемов и анекдотов.



Арстанбек Алай

Нурлан Мотуев

Турсунбай Бакир уулу



Арстанбек Абдылдаев подал документы 31 октября, а стать президентом Кыргызстана пообещал еще в прошлом году.



Он уже баллотировался в президенты дважды. В 2011 году он выдвигался от партии "Эл Учун", также участвовал в выборах президента в 2017 году.



Арстан Алай известен в Кыргызстане благодаря неоднозначным высказываниям - на мемы он разошелся после слов о том, что "зима не будет" и "Путин - биоробот" еще много лет назад, а за последний год успел объявить себя божеством и рассказать, что именно он наслал коронавирус, который обойдет Кыргызстан стороной. Однако короновирус не обошел Кыргызстан.



По словам Алая, вселенная назначила его президентом Кыргызстана в 2020 году. Его сторонники в октябре 2019 года потребовали Сооронбая Жээнбекова "мирно передать власть Арстану Алаю".



Нурлан Мотуев, филолог и дипломат по образованию, прославился своими шумными акциями в 2005 году, когда вскоре после мартовской революции он захватил угольные разрезы в Нарынской области, заявив, что они являются "собственностью народа". Уже в следующем году был задержан и обвинен по 14 эпизодам преступных деяний, в том числе в хищении угля на сумму более 32 млн сомов.



После освобождения под подписку о невыезде Мотуев в 2009 году выдвигался в президенты Кыргызстана, получив 21 724 голоса (0,93 %). В 2014 году он выдвигал свою кандидатуру на пост омбудсмена Кыргызстана.



Так же Мотуев был генеральным директором компании "Азамат Компани", председателем Народно-патриотического движения Кыргызстана и главой Союза истинных мусульман, и имел прозвище "Угольный король". Но сейчас больше известен благодаря видео с караоке и забавным высказываниям.



Турсунбай Бакир уулу - лидер партии "Эркин Кыргызстан" в политике с 1989 года, когда он председательствовал в движении "Рух", больше всего известен неоднозначными выпадами и сжиганием флагов чужих государств. Из-за своих цитат тоже становился героем мемов. Но успел и действительно побывать во власти, был депутатом, а эти выборы для него уже шестые.



Темирлан Ормуков

Садык Шер-Нияз

Жамбылбек Камчиев



Темирлан Ормуков известен как поэт и оппонент депутата Дастана Бекешева. Обвинил депутата в коррупции, за что был задержан и, по информации милиции, порезал себе живот в СИЗО в качестве протеста. Писал стихи про Алмазбека Атамбаева - "Болело сердце у правителя" - с критикой в его адрес, из-за чего подвергся давлению со стороны правоохранительных органов.



Садык Шер-Нияз - режиссер, повлиявший на современное кыргызское кино. Также он экс-министр культуры, в 2010 году пять месяцев возглавлял министерство, а в 2011-2015 годах возглавлял союз кинематографистов Кыргызстана.



В 2014 году он во главе своей киностудии "Айтыш Фильм" снял биографическую картину о предводительнице алайских кыргызов Курманжан Датке. В 2015 году он был избран депутатом от фракции "Ата Мекен" и сдал свой мандат в пользу лидера фракции Омурбека Текебаева 13 октября 2020 года.



Жамбылбек Камчиев - президент общественного фонда "Куудул-Аралаш". По данным Минюста Камчиев - директор продакшн-студии "Атилла", которая занимается выпуском фильмов и телепрограмм. Он уже пытался участвовать в президентской гонке в 2011 году.



Бабур Тольбаев



Бабур Тольбаев - руководитель микрокредитной компании "Мол Булак" и известный в Кыргызстане меценат, а еще, определенно, герой поп-культуры. Его жизнеутверждающая установка "Жить" - видео записанное во время пандемии - разошлось на мемы, было замиксовано и стало песней, а совсем недавно появилась аналогичная песня от Тольбаева и певицы Тамги.



Дело о захвате власти



Отдельная важная графа нашего списка - политики, которых судили или подозревали в попытках захвата власти при правлении Алмазбека Атамбаева. Возглавляет список Садыр Жапаров.



Садыр Жапаров

Бектур Асанов

Кубанычбек Кадыров

Канат Исаев



Садыр Жапаров ушел на выборы в должности и.о. президента и премьера. А ведь еще 4 октября был заключенным, которого при правлении Алмазбека Атамбаева задержали как раз в преддверии выборов президента в 2017 году. Тогда Жапаров вернулся в Кыргызстан - планировал баллотироваться.



Жапаров был задержан по делу о захвате в заложники Эмиля Каптагаева - на момент преступления губернатора Иссык-Кульской области. Каптагаев настаивал, что в деле мало доказательств для заключения под стражу Жапарова. А еще Жапаров вместе с друзьями Камчыбеком Ташиевым и Талантом Мамытовым проходили по делу о захвате власти - пытались в время митинга перелезть через забор. В этом году всех троих, после прихода к власти Жапарова, признали невиновными.



Бектур Асанов - оппозиционер правления Алмазбека Атамбаева, осужденный на 12 лет по обвинению в насильственном захвате власти и признанный правозащитниками политзаключенным. Был освобожден при правлении Сооронбая Жээнбекова.



Бектур Асанов в 2009-2010 годах занимал должность посла Кыргызстана в Пакистане и губернатора Джалал-Абадской области. Был депутатом. В 2011 году баллотировался в президенты.



Кубанычбек Кадыров - экс-депутат, которого судили в период правления Алмазбека Атамбаева по делу о попытке захвата власти вместе с другим нынешним кандидатом в президенты Бектуром Асановым. Его тоже приговорили к 12 годам лишения свободы, а правозащитники называли его политзаключенным.



Канат Исаев хотел участвовать в выборах президента в 2017 году, но в итоге поддержал Омурбека Бабанова, был обвинен в подготовке захвата власти и задержан.



Всего из-за обвинений в "подготовке беспорядков" он провел в СИЗО почти 10 месяцев, в июле 2018 года его отпустили под домашний арест. Весной 2019 года это дело приостановили. До 2010 года был мэром города Токмок, а потом Исаев стал депутатом.



Есть мнение



Представители этой группы зачастую тоже не раз баллотировались, но известны как активисты, защитники прав и критики властей.



Токтоайым Уметалиева

Назарбек Нышанов

Сазыкбай Турдумалиев



Токтайым Уметалиева уже в четвертый раз баллотируется в президенты. Она подавала документы в 2005, 2009, 2017 годах. Она известна, как правозащитница, возглавлявшая Ассоциацию некоммерческих и неправительственных организаций, кроме того является редактором подростковой газеты.



Назарбек Нышанов намерен уже во второй раз участвовать в выборах президента - он тоже подавал документы в 2017 году. Назар Нышанов известен как президент ОО "Лига-Антикризис", ему 59 лет. Был критиком работы временного правительства, в 2017 году требовал люстрации, а в 2007 имел проблемы с законом.



Сазыкбай Турдумалиев выдвинут от партии "Улутман". Был лесничим Беш-Аральского госзаповедника Чаткальского района, инженером охраны и защиты леса Чуйского лесхоза, сейчас генеральный директор "Центра комплексного снабжения". Занимается общественной деятельностью.



Урустам Кабылбеков

Арстанбек Мыктыбек

Акжолтой Тукунов



Урустам Кабылбеков - президент общественного экологического фонда сохранения ледников "Монгу" имени Г. Мерцбахера. Предлагал в 2008 году назвать 14 безымянных горных ледников "именами пророков Мухаммеда, Давида, Иисуса, Будды", а также именами "великих людей планеты". Все это для привлечения внимания к ледникам. Инициативы об их спасении он выдвигает регулярно.



Арстанбек Мыктыбек также намерен участвовать в выборах президента. На сайте ЦИК он указан, как директор Центра развития халал-индустрии. Также он известен, как журналист и религиозный активист, рассказывавший об исламе с экранов общественных и частных телеканалов.



Акжолтой Тукунов - глава ОО "Балыкчы Ак-Жол Ынтымагы". Активист, протестовал против добычи урана на Иссык-Куле. Выступал против передачи Китаю 200 гектаров логистического центра Ат-Баши. Баллотировался в парламент от партии "Реформа".



Суд идет



Клара Сооронкулова

Орозбек Мадинов

Елена Клипачева



Клара Сооронкулова – бывшая судья Конституционной палаты. Она покинула свою должность после того, как назвала закон об обязательной биометрической регистрации "антиконституционным". Этот закон продвигался, когда президентом был Алмазбек Атамбаев.



В марте прошлого года Сооронкулова возглавила исполнительный комитет партии беглого мэра Оша Мелиса Мырзакматова "Улуттар биримдиги". Она не смогла добиться реабилитации осужденного Мырзакматова и через год примкнула к активистам из движения #REакция.



Орозобек Мадинов - юрист, член адвокатуры Нарынской области. В 2013 году оспаривал 128 статью Уголовного кодекса (Оскорбление), требуя признать ее антиконституционной. Конституционная палата удовлетворила ходатайство Мадинова и признала 128 статью Уголовного кодекса противоречащей Конституции. Жогорку Кенешу посоветовали внести поправку в соответствующий закон и в марте 2015 года статья "Оскорбление" утратила свою силу.



Елена Клипачева - адвокатесса.



Экономический блок

Эльдар Абакиров

Аймен Касенов

Кубан Чороев

Женишбек Байгуттиев



Эльдар Абакиров - бывший замминистра экономики, рассказавший о коррупции в таможне. У него разнообразное резюме - от программиста-аналитика в Алматы, до эксперта кыргызского Нацбанка. Занимался бизнесом, открыл несколько проектов. На последних выборах баллотировался в парламент от "Ата-Мекен".



Аймен Касенов - специалист с экономическим образованием, был с 2016 по 2019 год членом правления Российско-Кыргызского фонда развития. Был советником мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова, который до мэрства возглавлял РКФР.



Касенов работал в "Газпроме" - в 2007 году был замгендира в представительстве в Таджикистане, потом, вплоть до 2015 года, гендиром в представительстве в Казахстане. Также был членом правлений компаний "Альянс", "Кыргызстан Аба Жолдоу" и "Манас".



Кубан Чороев известен, как эксперт по экономике. Он уже участвовал в подобных выборах в 2017 году, тогда часть подписей признали недействительными и он не прошел регистрацию кандидатов в президенты.



Женишбек Байгуттиев - советник Совета директоров банка "Толубай", председателем правления которого был с 1996 по 2009 год. Был советником министра финансов в тот же период. Был полгода министром экономического регулирования - с 2009 по 2010 год. Также был советником президента Курманбека Бакиева на общественных началах с 2006 по 2009 год.



Министерства

Абдиль Сегизбаев

Курсан Асанов

Улукбек Кочкоров

Марат Кайыпов



Абдиль Сегизбаев - экс-глава ГКНБ периода правления Алмазбека Атамбаева также решил баллотироваться в президенты. Сегизбаев в свое время отстаивал "Белизгейт" - документы из Белиза, которые якобы подтверждали, что депутаты Текебаев, Салянова и Шыкмаматов причастны к попытке продажи акций компании "Мегаком" в 2010 году.



После, по признанию бывшего главы ГКНБ Сегизбаева, документы оказались неподтвержденными. При этом за два года до этого он настаивал на подлинности документов и ссылался на свои источники, которые не может рассекретить.



Курсан Асанов - экс-замминистра внутренних дел, долгое время бессменный, в отличие от министров. Тот самый, кто уговорил Алмазбека Атамбаева сдаться во время штурма резиденции. Тот самый, против которого после этого возбудили уголовное дело. Совсем недавно был задержан, а потом отпущен под домашний арест - все по делу о протестах. На последних выборах баллотировался в депутаты от "Бутун Кыргызстан".



Улукбек Кочкоров - экс-министр соцразвития узнал о своем увольнении из СМИ и соцсетей. Унывать не стал и решил баллотироваться - снова, ведь он участвовал и в выборах 2017 года.



Марат Кайыпов - бывший соратник Адахана Мадумарова по партии "Бутун Кыргызстан" сейчас числиться безработным. Но в прошлом он министр юстиции, судья Конституционного суда. В 2010 году его сын, атташе в Екатеринбурге, несколько раз попадал в ДТП и конфликтовал с патрульными, после чего лишился работы.



Жогорку Кенеш

Самат Ибраев

Каныбек Иманалиев

Рашид Тагаев



Самат Ибраев - депутат парламента, занимался стройбизнесом, президент Федерации фехтования и фонда имени манасчи Саякбая и поспособствовал съемкам фильма "Саякбай. Гомер XX века". Этой весной депутат вынес на общественное обсуждение проект закона "О Манасе и эпосе "Манас"". При этом в стране уже есть закон об "Эпосе "Манас"", принятый в 2011 году.



Летом журналисты "Экономиста" обнаружили у него незадекларированный бизнес. А в сентябре милиция начала процесс экстрадиции из Болгарии сына Ибраева Данияра, задержанного в городе София. Его подозревают в семи фактах мошенничества в особо крупном размере. Незадекларированная депутатом Ибраевым компания "Строймир" также фигурирует в этом скандале о мошенничестве.



Каныбек Иманалиев - депутат, известный шуточной цитатой о крокодиле в реке Нарын. Не раз участвовал в различных маршах и мирных митингах, демонстрировал отличное от большинства мнение в парламенте, голосовал против спорных законопроектов. На последних выборах был замечен за заседании партии "Мекеним Кыргызстан", в состав которой, однако, не вошел.



Рашид Тагаев был членом политического совета партии "Эмгек", экс-депутат парламента IV созыва. Экс-председатель парламентского комитета по безопасности, обороне, судебно-правовой реформе и правопорядку. Бывший сотрудник правоохранительных органов - в разные годы занимал посты главы Управления внутренних дел по Джалал-Абадской, Таласской и Ошской областям. В данный момент директор "Ошгаза".



Равшан Жээнбеков

Бакыт Керимбеков

Кубанычбек Исабеков



Бактыбек Калмаматов - экс-депутат, был зампредом в двух парламентских комитетах, по молодежной политике и по правопорядку. Председательствовал в комиссии, которая расследовала скандалы вокруг хаджа.



Равшан Жээнбеков - экс-депутат, оппозиционер правления Алмазбека Атамбаева, поддержавший, тем не менее, своего оппонента, когда тот стал оппозицией Сооронбаю Жээнбекову. До 6 октября находился в СИЗО по спорному обвинению из-за того, что в день штурма резиденции Атамбаева приехал поддержать его. Считал себя политзаключенным.



Бакыт Керимбеков - президент Федерации пауэрлифтинга, но также экс-депутат парламента. Этим летом он призвал Сооронбая Жээнбекова сложить полномочия - бывший депутат возложил на главу государства вину за всех тех, кто не смог пережить пандемию.



Кубанычбек Исабеков - гендир ОсОО "Нарын". Он же экс-вице-спикер парламента, который этим летом предлагал внести поправки в Конституцию. Бывший депутат и бывший советник премьера.



Партии, фонды, компании

Арслан Малиев

Азамат Эсенбеков

Куттумидин Базаркулов

Медер Болгомбаев



Арсланбек Малиев баллотировался на выборах в 2017 году, кроме того подавал документы и в 2011 году. В ЦИК Малиев упомянут как президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами, но он также известен, как лидер партии "Аалам".



Азамат Эсенбеков - бывший аким Московского района, по информации ЦИК, сейчас работает в "Альфателеком". В базе Минюста указан как директор молодежного патриотического движения "Жаш Муундар". Раньше был экспертом аппарата правительства.



Куттумидин Базаркулов - директор фонда "Дербиш", был директором Джалал-абадской ТРК. Работал на КТРК и ЭлТР, был главредом журнала "Адам" и претендовал на должность главы КТРК в 2019 году.



Медер Болгомбаев - гендиректор "Шоппинг онлайн центр", согласно базе минюста, он также директор компании развития "Чаа".



Бакыт Романов

Турсун Жумабеков

Имамидин Ташов

Санжар Эрназаров



Бакыт Романов - известен как руководитель партии "Улуу биримдик", которую называли "партией националистов". Упомянут на сайте правительства как основатель Общественного фонда "Улуу-Баян".



Турсунбек Жумабеков - директор общества с ограниченной ответственностью "МЭНЭС".



Имамидин Ташов, застройщик и глава стройкомпании KG-group также решил участвовать в выборах президента. Хотя еще недавно думал только о депутатстве и баллотировался от партии "Замандаш". В 2017-18 годах его стройкомпанию обвиняли в обмане дольщики, Ташов факт обмана покупателей квартир отрицал.



Санжарбек Эрназаров - директор стройкомпании "Дари Строй".



Тынчтык Акжолтоев

Султан Аджиматов

Адилет Маматов

Бактыбек Жумагулов



Тынчтык Акжолтоев, бизнесмен, в базе Минюста указан как директор компании "Экспресс Транзит Логистика".



Султан Аджиматов - глава "Сервискомп KG". В 2014 году фигурировал в уголовном деле в качестве подсудимого.



Адилет Маматов - начальник отдела МП "Бишкекский санитарный полигон". В апреле 2019 года власти столицы объявили тендер на строительство завода, который будет сортировать твердые бытовые отходы. Руководителем проекта по строительству завода был Маматов.



Бактыбек Жумагулов - председатель фонда "Институт мира и развития Центральной Азии". Он же - экс-руководитель аппарата ЦИК.



Образование

Элеонора Турдубекова

Анар Зарипова

Карагач Исмаилова

Жээнбек Искендеров

Юлия Лилиенталь



Элеонора Турдубекова - заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища имени артиста балета Чолпонбая Базарбаева. До этого работала в Нацакадемии "Манас" и русском театре драмы, в кукольном театре, "Кыргызфильме" и Минкульте.



Анар Зарипова - доктор химических наук, декан в КНУ. Автор ряда научных работ, получала награду как лучший лектор. Председательствовала в комиссии Минобраза по химическому направлению.



Карагач Исмаилова указана, как учительница школы №44 города Бишкек, тоже намерена участвовать в выборах президента.



Жээнбек Искендеров - старший преподаватель Бишкекского многопрофильного горного колледжа.



Юлия Лилиенталь - преподавательница начальных классов. А еще она ведет канал на Youtube - ARBerlin Kanal. В нем она разобрала видео с Курсаном Асановым, когда того обвиняли в получении пакета с драгоценностями и документами от Алмазбека Атамбаева.



Безработные и пенсионеры

Ербол Токтогулов

Кубанычбек Токтосунов

Мирлан Калыбеков

Ильгиз Товкеев

Айбек Эркетаев

Жаныбек Суюналиев

Чынгыз Капаров

Абдыкаар Сыдыков

Анаркуль Араева

Базарбай Темишов



Ербол Токтогулов упомянут в ЦИК, как безработный, но еще недавно он числился кандидатом в списке партии "Чон Казат" как начальник ПОМ ГУВД Чуйской области.



Кубанычбек Токтосунов упомянут, как безработный, но он известен как экс-руководитель Службы государственного советника президента КР по вопросам обороны, безопасности и правопорядка. А еще он возглавлял инициативную группу, которая добивалась возвращения кыргызских детей из Сирии.



Мирлан Калыбеков упомянут как безработный, но судя по году рождения и отчеству это экс-прокурор Баткенской области. Он баллотировался в депутаты от партии "Бир-Бол" на минувших выборах в парламент. Тогда его исключения из партии требовала сестра Мелиса Калыкова, осужденного на пожизненный срок за убийство прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. Она заявила, что Калыбеков отдыхал вместе с убитым в день его убийства, а после пытал ее брата и добивался признания. Калыков не признает вину в убийстве. Девушка утверждала, что Калыкова уволили за нарушения. Партия "Бир Бол" все отрицала.



Кроме того, подали документы такие безработные, как Ильгиз Товкеев, Айбек Эркетаев, Жаныбек Суюналиев, Чынгыз Капаров, а также пенсионеры Абдыкаар Сыдыков, Анаркуль Араева, Базарбай Темишов. Источник - kloop.kg

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