Китай стал сверхдержавой. К нему сбежали даже старые союзники США, - "СП"

00:18 16.11.2020

Китай стал сверхдержавой. К нему сбежали даже старые союзники США

Впервые за 140 лет на планете сменился глобальный лидер, и это признали все



Андрей Иванов

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Василий Колташов



Китай выбивается в лидеры мирового развития, и это вынуждены признать не только его давние партнеры, но и государства, которые ранее ориентировались на США. КНР и 14 государств заключили договор о создании самой масштабной на планете зоны свободной торговли. Ранее с подобной инициативой выходили США, но ее явно перехватил Китай.



Соглашение о свободной торговле "Всестороннее региональное экономическое партнерство" (ВРЭП) подписали помимо Китая десять государств АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. В сумме в этих странах проживает около 2,2 миллиарда человек.



Обращает на себя внимание то, что конфигурация нового соглашения очень похожа на ту, что предлагал лидер США Барак Обама. Он настаивал на создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП), который бы открыл рынки государств для работы американских корпораций. Тогда вокруг договора ходило множество споров, в итоге оно было заключено. Как можно предположить, Китаю в этом соглашении места не было. По сути, ТТП и создавалось в противовес КНР.



Система рухнула по вине самих Соединенных Штатов, которые по решению Дональда Трампа в 2017 году покинули соглашение. Трамп тогда взял курс на развитие собственного производства, а вскоре и вовсе фактически объявил торговую войну даже своим союзникам в Европе. Сегодня место Штатов занял Китай.



При этом Пекин смог перетянуть на свою сторону не только колеблющиеся страны АСЕАН. Те и так давно ориентировались своими небольшими рынками на Поднебесную. Самые верные союзники Вашингтона Япония, Южная Корея и даже представители англосаксонского мира в лице Австралии и Новой Зеландии сегодня решили более тесно сотрудничать с Китаем.



Руководитель Центра политико-экономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что сам факт подписания соглашения означает выход Китая на ведущие позиции в мировой экономике:



- Китай сегодня собирает силы. Но я бы вспомнил слова Обамы, что правила международной торговли должны писать Соединенные Штаты и без Китая. Так он говорил всего несколько лет назад при заключении Транстихоокеанского партнерства. И в том соглашении места для КНР не было.



Но сама суть ТТП была в том, что американские компании должны были иметь приоритет на рынках Азии. Сейчас же этого нет, условия достаточно равнозначные.



Но самое главное, что в нынешнем ВРЭП оказались страны, которые всегда ориентировались на США, это Япония и Австралия. Что они делают в новом договоре? Да они просто идут за собственной выгодой. В противном случае они столкнутся с неприятными последствиями, что правила торговли в регионе будет писать только Китай.



КНР как сильнейшая экономически страна в мире достаточно развил свое производство, чтобы пропагандировать свободную торговлю. В этом плане он уверен за своего производственника.



"СП": - Но раньше все страны были готовы присоединиться именно к американскому проекту.



- Тогда американская экономика выглядела неплохо, она успешно справлялась с кризисом 2014-16 годов. Сейчас же по итогам лета 2020-го видно, что Китай может управлять своей экономикой, а в США идет борьба за то, кто и как это будет делать и будет ли вообще.



Вместо плана преодоления экономического кризиса в самой Америке разразился политический кризис.



"СП": - Для чего соглашение о ВРЭП нужно другим странам помимо Китая?



- Японии соглашение нужно, чтобы ее просто не выкинули с рынка высоких технологий. Китайцы неплохо справляются с изобретением электроники в области робототехники.



Австралии соглашение нужно, чтобы защитить поставки в Китай сырья. Ведь на этом рынке постоянно подпирают страны Евразии, в том числе и Россия. К тому же Москва может гарантировать продажу сырья, что никакой американский флот не перекроет пути. И это - очень важно. Австралия и Новая Зеландия играют в сторонников США, поэтому все последние годы выглядели для Китая как рискованные поставщики.



И надо прямо сказать, что рынки Юго-Восточной Азии испытывают трудности. Все последние годы про них писали, как они растут. Но после 2020 года они в принципе не могут расти без Китая.



Тем более и на Вашингтон у них больше надежды нет. Надежды на Евросоюз и Великобританию тоже. Шанс развиваться есть только, если синхронно работать с Китаем. Самостоятельных ресурсов для роста нет ни у кого. В том числе и Япония, которая испытывает рецессию. Ранее Токио помогал Вашингтон, а сегодня приходится разговаривать с Пекином.



"СП": - То есть расклад сил в мире меняется?



- Мы видим, что США больше не могут быть глобальным лидером. В Китае же сегодня даже начался рост. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но факт, что китайцы могут управлять своей экономикой. В США средний класс сокращается, а в Китае будет расширяться.



Страны АСЕАН еще долго бы раздумывали. Но пандемия коронавируса обнажила все проблемы. Они поняли, что надо идти за экономиками-локомотивами. Китай потому и смог создать соглашение, что его рынок обеспечивает рост, тянет за собой другие экономики.



Это очень важное изменение. Китай теперь лидер роста мировой экономики. Все будут ориентироваться на него, а не на США или Евросоюз.



"СП": - Насколько масштабные эти изменения?



- Смена экономического лидера происходит впервые за 140 лет. Кризис 1873-80 годов был очень болезненным для мира. Тогда динамику мирового развития стали определять Соединенные Штаты, а не Великобритания. И вот сейчас снова мы наблюдаем смену лидера. И правительства государств Тихого океана это признали на официальном уровне и потому подписали соглашение с Китаем.