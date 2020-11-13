 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Азия почти без пошлин. Китай и другие страны региона создадут крупнейшую зону свободной торговли
00:19 16.11.2020

Китай, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и страны АСЕАН подписали соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Его ратификация приведет к созданию крупнейшей в мире зоны свободной торговли - хотя соглашение предусматривает сохранение выборочных торговых ограничений и в целом является менее продвинутым, чем Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство, инициированное США, впоследствии отказавшимися от участия в нем.

В ходе онлайн-саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) десять стран объединения - Вьетнам, Таиланд, Мьянма, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бруней и Филиппины,- а также пять стран-партнеров - Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия - подписали соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Ратификация документа приведет к созданию крупнейшей в мире зоны свободной торговли (на страны-участницы суммарно приходится примерно треть мировой экономики). При этом Индия вышла из переговоров о ВРЭП год назад, как сообщалось, из-за требований снизить пошлины для ввоза сельхозпродукции и опасений притока дешевых китайских товаров.

Напомним, ВРЭП с начала переговоров в 2012 году рассматривалось как китайский "противовес" Транстихоокеанскому партнерству, которое до победы в 2016 году на президентских выборах Дональда Трампа было одной из двух основных внешнеторговых инициатив Соединенных Штатов (в итоге соглашение было подписано без США в 2018 году как Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство, CPTPP).

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что заключение соглашения о создании ВРЭП "это не только прорыв в экономической интеграции стран Восточной Азии, но и победа многосторонности и свободной торговли".

Документ предусматривает снижение пошлин по большинству категорий товаров (всего по 92% позиций), но с различными оговорками - к примеру, Япония сохранит пошлины на ввоз отдельных сельхозпродуктов. Соглашение устанавливает правила в сфере интеллектуальной собственности и электронной коммерции, а также предусматривает повышение доли возможного иностранного участия для компаний, оказывающих услуги в 50 секторах (в том числе телеком, финансы, профессиональные услуги). При этом в отличие от CPTPP это соглашение не включает требования к экологичности товаров и защите прав работников.

Напомним, у России как члена ЕАЭС уже есть торговое соглашение с Вьетнамом (оно вступило в силу в октябре 2016 года), а также с Сингапуром (подписано год назад), с Индией переговоры продолжаются. Помимо этого, с Китаем заключено соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, однако оно не предусматривает снижение тарифов - импорт энергоресурсов во всем мире почти не облагается пошлинами, тогда как по другим позициям, в частности, по сельхозпродукции, Китай крайне выборочно открывает свой рынок, защищая его в первую очередь не пошлинами, а фитосанитарными требованиями.

В Минэкономики РФ пока изучают итоговый текст соглашения, но по предварительным оценкам, он носит менее амбициозный характер, нежели, к примеру, условия функционирования зоны свободной торговли в рамках Транстихоокеанского партнерства, сообщил "Ъ" замминистра экономики Владимир Ильичев.
"На наши договоренности с Вьетнамом это не окажет влияния в том смысле, что соглашение ЕАЭС-Вьетнам продолжит действовать в полном объеме. Вместе с тем вступление в силу ВРЭП откроет новые возможности по доступу на рынки государств-подписантов для российского бизнеса, представленного на рынке Вьетнама",- добавил чиновник.

Татьяна Едовина

Источник - kommersant.ru
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