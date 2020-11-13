Восточные порядки: в ОАЭ разрешили алкоголь и сожительство без брака

00:24 16.11.2020 Что стоит за радикальной либерализацией исламского права



Ксения Логинова



В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) решили изменить нормы исламского права. Теперь в стране разрешили свободно покупать и употреблять алкогольные напитки, совместно проживать мужчинам и женщинам, не состоящим в родстве или браке. Помимо этого отменили наказание за попытку самоубийства. Почему в государстве началась такая либерализация и что она означает - в материале "Известий".



Масштабные поправки



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"2020-й стал знаменательным годом для ОАЭ. От запуска первого мирного ядерного реактора в арабском мире до отправки первого космического зонда арабского мира на Марс. ОАЭ достигли всего этого, несмотря на то что столкнулись с пандемией коронавируса. Эмираты снова доказали, что следуют своему девизу - "Невозможное возможно". На этот раз произойдут изменения, которые коснутся уголовной и гражданской сфер, они призваны консолидировать принципы толерантности в ОАЭ", - сообщило государственное информагентство страны WAM.



В Эмиратах анонсировали серьезные поправки, касающиеся норм исламского права. Они, как отмечает англоязычное проправительственное издание The National, вступают в силу немедленно. Пока власти не опубликовали конкретных указов и постановлений, однако, как сообщают местные СМИ, президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян уже "утвердил внесение поправок в некоторые положения законов о личном статусе и гражданских отношениях и Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов".



Теперь в семи эмиратах продажа алкоголя, а также потребление и хранение спиртосодержащих напитков лицами старше 21 года перестанут считаться преступлением. В настоящее время продажа алкоголя в стране ограничена. Покупать и употреблять крепкие напитки в ОАЭ разрешено только туристам и проживающим в стране иностранцам, если они достигли 21-летнего возраста и не являются мусульманами. При этом им необходимо получить специальную карту-лицензию. По законам шариата мусульмане, подданные ОАЭ, не могли претендовать на такую карту ни при каких обстоятельствах.



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Впрочем, либерализация в этой сфере началась еще два года назад. Так, например, до 2018 года в эмирате Абу-Даби существовали так называемые сухие дни, когда накануне и в дни религиозных праздников запрещались употребление и продажа алкоголя. А в сентябре этого года там отменили карточную систему, требовавшуюся ранее для покупки алкоголя в магазинах, а также в ресторанах и барах.



Уж не замуж



Еще одна поправка касается совместного проживания мужчин и женщин, не состоящих в родстве или браке. Раньше это было категорически запрещено. То есть парам, не узаконившим свои отношения, нельзя было по законам шариата проживать на одной территории. Этот запрет касался также молодых людей и девушек, вообще не состоящих в отношениях, которые для экономии бюджета просто хотели в складчину снять жилье и стать соседями по квартире. Сейчас это разрешили.



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В целом власти ОАЭ, как правило, не преследовали иностранцев, которые жили вместе без официальной регистрации брака, но при этом угроза наказания для них всегда сохранялась.



Обновления коснулись и процедуры разводов, а также правил вступления в наследство. Раньше, даже если пара поженилась на территории другой страны, а развелась в ОАЭ, существовал риск, что к ней будут применены местные законы. Так, раздел имущества и принятие решения относительно того, с кем останутся дети, осуществлялись в соответствии с нормами шариата. Теперь ожидается, что развод бывших супругов будут проводить по законам страны, где их брак заключили. Похожая ситуация будет и с наследством.



Запрещенные шариатом попытки самоубийства также больше не будут уголовно наказуемы. Раньше человек, попытавшийся свести счеты с жизнью, мог сесть в тюрьму на шесть месяцев или же поплатиться денежным штрафом. Не исключено, что теперь для этих граждан будет предусмотрена психологическая медицинская помощь.



На первый план выходят и права женщин. За преследования и сексуальные домогательства к ним введены более жесткие наказания. Изменения коснутся и обычая "убийств чести", когда расправа над родственниками, чаще всего женского пола, не считалась преступлением, в случае если действия убитого "порочили честь семьи". Теперь же это будет считаться убийством или же попыткой убийства и станет наказываться в соответствии с законом. Помимо этого ужесточаются наказания за нападения на несовершеннолетних и людей с ограниченными умственными способностями. За такие преступления грозит смертная казнь.



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На многое ради туристов



Внесенные в закон изменения стали крупнейшим за последние годы пересмотром правовой системы. Подавляющее большинство жителей ОАЭ - 85% населения - составляют иностранцы. Новые поправки позволят им избежать наказания по законам шариата. Впрочем, объявленная либерализация вовсе не означает свободу нравов, к тому же фактически не затрагивает права и обязанности подданных ОАЭ, исповедующих ислам.



Главная цель этих изменений - получение экономической выгоды. Законы направлены на привлечение туристов и иностранных рабочих, а также получение прямых иностранных инвестиций, упрощение правил для резидентов и экспатов. В условиях экономического кризиса, который усугубила пандемия коронавируса, стране это просто необходимо.



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Из-за локдауна закрылись некоторые фирмы и предприятия, многие сотрудники остались без работы, вирус также негативно отразился и на туристической отрасли. Из-за этого обрушились цены на аренду и продажу недвижимости. По сравнению с 2014 годом, который считается одним из самых благополучных для страны за последнее время, цены на недвижимость упали минимум на треть.



Большие надежды в стране возлагали на ЭКСПО в Дубае, планируя привлечь на международную выставку около 25 млн туристов. Однако из-за пандемии коронавируса это мероприятие было решено перенести на октябрь 2021 года.



Хотя власти в докладе за 2019 год и утверждают, что нефтяная промышленность составляет около 30% ВВП по сравнению с 79% в 1980 году, падение цен на энергоносители лишь усугубило экономическую ситуацию в ОАЭ. В результате руководству страны пришлось срочно искать пути по выходу из финансового кризиса, проявляя при этом максимальную гибкость. Было решено превратить Эмираты в страну, максимально привлекательную для туристов и экспатов.



Так, в начале сентября власти запустили программу предоставления долгосрочных виз для иностранных граждан пенсионного возраста. Учитывая, что обычно жизнь в Эмиратах была связана у граждан других государств с работой, до недавнего времени они не могли оставаться в стране после выхода на пенсию. Однако теперь иностранцы в возрасте от 55 лет могут претендовать на получение долгосрочной визы, которую необходимо продлевать каждые пять лет.



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Местное управление по туризму разработало программу "Пенсия в Дубае", цель которой показать этот эмират как наиболее предпочтительное место в мире для жизни пенсионеров. При этом кандидаты должны соответствовать одному из трех условий: иметь сбережения на сумму около $275 тыс., иметь ежемесячный доход около $5,5 тыс. или владеть недвижимостью в Дубае на сумму около $550 тыс. Власти уверены, что экономика страны очень выиграет от частых приездов родственников и друзей иностранных пенсионеров.



Как отметил в беседе с "Известиями" научный сотрудник Центра востоковедных исследований Данила Крылов, меры, которые принимают власти ОАЭ, представляют собой также определенные послабления для населения в сложное коронавирусное время. "Несмотря на исламский характер государства, общество более-менее готово к отдельным подобным изменениям. Конечно, нужно смотреть итоговый документ, в котором будут четко прописаны нововведения и будет дано соотношение этих новых правил с традиционными нормами шариата. И еще следует учитывать федеративный характер государства и разное отношение к подобным светским элементам в разных эмиратах. Предположу, что в Дубае общество готово больше, чем в Абу-Даби", - уверен эксперт.



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Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что как раз эти два самых крупных в стране эмирата давно шли к подобной либерализации. "Власти как раз хотели превратить Дубай и Абу-Даби в международные финансовые центры, центры высоких технологий, транспортные хабы. Это долгосрочная стратегия, направленная на то, чтобы диверсифицировать экономику, прочертить будущее за рамками добычи нефти", - сообщил политолог "Известиям".



Власти арабского государства заинтересованы в талантливых экспатах, а для тех, в свою очередь, определяющую роль играет качество жизни, которое им предлагают Эмираты. "Просто платить высокую зарплату недостаточно, необходимо, чтобы люди чувствовали себя комфортно, привозили свои семьи. ОАЭ по сравнению с Саудовской Аравией или Кувейтом выглядят более либеральными", - поясняет Кортунов. Эксперт при этом отмечает, что далеко не все в стране согласны с нововведениями. В первую очередь это не нравится местным консерваторам. "Как показывает история, некоторые либеральные перемены оказываются обратимыми. Но пока идет процесс глобализации Эмиратов. Власти пытаются успеть на нефтяных доходах создать новую экономику. Но нельзя обманываться. В каких-то вопросах ОАЭ очень консервативны. Далеко не все иностранцы получают такие преференции. Тех людей, которые им нужны, власти ОАЭ всячески привлекают, создают для них комфортные условия, но это вовсе не означает, что общество становится полностью космополитическим", - уверен генеральный директор РСМД. Источник - Известия

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