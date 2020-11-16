Прорыв Сарезского озера в Таджикистане может привести к самой страшной стихии в истории, - Daily Mail

00:28 16.11.2020

Daily Mail: Прорыв Сарезского озера может привести к самому страшному стихийному бедствию в истории



Автор: Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Таджикские же ученые считают, что беспокойства по поводу возможного прорыва водоема беспочвенны.



Британское издание Daily Mail назвало Сарезские озеро "природной бомбой замедленного действия", прорыв которого может привести к "самому страшному стихийному бедствию в истории".



В опубликованной изданием статье говорится, что страны Центральной Азии отличаются не только богатой природой, но и рядом серьезных угроз, которые она в себе несет.



"Например, в Таджикистане большую опасность представляет Сарезское озеро в горах Памира. Это не просто природное чудо, но также бомба замедленного действия, окруженная оползневой плотиной, прорыв которой может вызвать, по данным ООН, "самое страшное стихийное бедствие в истории".



Отмечается, что прорыв природной плотины может вызвать землетрясение большой мощности.



"В случае прорыва миллионы тонн воды, каменного мусора и отложений могут дойти по рекам Бартанг, Пяндж и Амударья, возможно, до Аральского моря, что повлияет на миллионы водоемов, а также на жителей Таджикистана, Афганистана, Узбекистана, Туркменистана и Казахстана", - пишет издание со ссылкой на заявления ООН 20-летней давности.



Автор публикации подчеркивает, что правительства стран Центральной Азии, ООН и Всемирный банк продолжают следить за ситуацией.



Опасения беспочвенны?



Беспокойства по поводу возможного прорыва этого водоема в результате землетрясения неоднократно назывались беспочвенными соответствующими структурами и учеными Таджикистана.



Так, руководитель Геофизической службы Академии наук Таджикистана Собит Негматуллаев сказал, что территория Сарезского озера находится под постоянным наблюдением специалистов.



Ученый отметил, что не существует никаких причин беспокоиться о возможном разрушении Усойского завала.



По словам президента Академии наук Таджикистана Фархода Рахими, в течение последних 80 лет вблизи Сарезского озера не наблюдалось каких-либо серьезных подземных толчков.



Глава КЧС Таджикистана Рустам Назарзода также заявлял, озеро находится под постоянным наблюдением специалистов, и нет никакого повода для опасения.



"Хочу сказать вам, спите спокойно. Никаких серьезных изменений на Сарезе не наблюдаются", - сказал Назарзода.



Справка "АП"



Озеро Сарез – горный водоем в ГБАО. Длина озера - около 70 км, максимальная измеренная глубина - около 500 м, уровень воды - около 3255 м над уровнем моря, объем воды - более 17 кубических километров.



В 2000 году под управлением Всемирного банка был запущен международный проект - на Сарезе появились современные системы раннего оповещения и мониторинга. Теперь посередине завальной плотины действует круглосуточный наблюдательный пункт.



На самой дамбе расставлены датчики. Непрерывно дежурящие операторы контролируют отметки воды и другие параметры в точках наблюдения. При резких изменениях водного уровня они должны немедленно объявить тревогу.