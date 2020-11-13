В пух и Трамп. Президент США терпит поражение в судебной битве за пост главы государства, - "Къ"

00:36 16.11.2020

Американскому президенту Дональду Трампу становится все труднее защищать свои электоральные позиции в судах - иски рассыпаются один за другим. На фоне этих поражений хозяин Белого дома допустил, что его администрация может и не сохраниться после 20 января 2021 года, однако сделал это крайне осторожно и крах своей президентской кампании все-таки не признал.



"В идеале мы не пойдем на очередной карантин. Я не пойду… эта администрация не пойдет на карантин! Не знаю, что будет в будущем, какая будет администрация - думаю, время покажет!" - таким образом Дональд Трамп на первом со дня выборов публичном выступлении прокомментировал свою стратегию по борьбе с коронавирусом. Он уверял американцев: уже очень скоро появится вакцина компании Pfizer, миллионы доз немедленно направят жителям страны, и это стало возможным благодаря инвестициям, которые нынешняя администрация сделала в разработку вакцины.



Несмотря на то что 13 ноября в США был зарегистрирован новый антирекорд - 181 тыс. случаев заражения за день, наблюдателей заинтересовали, конечно, не слова президента, касающиеся борьбы с эпидемией.



Журналисты многих американских изданий обратили внимание именно на фразу "не знаю, какая будет администрация": это был первый намек Дональда Трампа на то, что после 20 января 2021 года президентом он быть перестанет.

И это несмотря на то что еще 10 ноября госсекретарь Майк Помпео - то ли в шутку, то ли всерьез - заявлял, что администрация готовится ко второму сроку Дональда Трампа, а в судах рассматриваются иски, оспаривающие некоторые избирательные процедуры. Кроме того, на улицах проходят митинги сторонников господина Трампа: к одному из них в субботу, 14 ноября, присоединился сам президент, проехав около сторонников на своем неизменном лимузине. Ехал он в соседнюю Виргинию, играть в гольф.



Массовый митинг, собравший десятки тысяч человек по утверждению Fox News и проходивший мирно со скандированием речевок и пением гимна, к вечеру омрачился стычками: противники президента вышли на улицы и устроили потасовки. Они нападали на "трампистов", отбирали у них флаги и транспаранты. Те пошли в контратаку. Полицейские задержали 20 человек. "Участники большого MAGA-митинга легко дали отпор радикально левым мерзавцам из "Антифа". Но те все равно вернулись вечером, когда 99% людей ушли, чтобы нападать на стариков и семьи", - написал Дональд Трамп в Twitter, имея в виду свой выборный лозунг Make America Great Again (MAGA, "Вернем Америке былое величие").



В судах его дела, тем временем, обстоят не лучшим образом, и одним из самых неудачных для республиканцев дней стала пятница.

Только в штате Пенсильвания за этот день суды отказали в удовлетворении семи исков, а юридическая компания Porter Wright Morris & Arthur, координирующая судебные усилия партии в штате, отказалась от дальнейшей работы. Отказалась не из-за перспектив дела, а после общественного давления: антитрамповские республиканцы, объединенные в "Проект Линкольн", запустили кампанию "защиты демократии" и противодействия юристам. Они призвали пользователей социальных сетей писать всем коммерческим клиентам компаний Porter Wright Morris & Arthur и Jones Day и требовать от них отказаться от услуг юристов, работающих "с организацией, пытающейся противодействовать воле народа".



В штате Аризона штаб республиканцев самостоятельно отказался от требования пересчитать бюллетени, так как даже пересчет не смог бы поколебать преимущество демократа Джо Байдена. В штате Мичиган, в свою очередь, суд отказался не утверждать результат голосования по городу Детройт, не найдя убедительных доказательств заявлений о мошенничестве.



Примечательным оказалось решение Третьего окружного суда США, который рассматривал дело о поступивших по почте избирательных бюллетенях. Республиканцы настаивали, что пришедшие после крайнего срока бюллетени учитываться не должны. Суд с ними не согласился.



Два избирателя могли проголосовать до дня выборов в одно и то же время, но лишь один из их бюллетеней успел прийти на избирательный участок до 20:00 в день выборов. Странным было бы считать, что если оба этих голоса будут учтены, одному из этих избирателей не будет обеспечена должная законная защита",- указано в решении.



В Мичигане судья раскритиковал наблюдателей, жаловавшихся на обработку бюллетеней в Детройте, указав: у них не было претензий в момент голосования, а на предвыборные тренинги они вообще не ходили. Отдельно судья Тимоти Кенни остановился на письменном показании свидетеля, который утверждал, что слишком большое число голосов за Джо Байдена вызывало у него подозрения во вбросе голосов. "Неудивительно, что свидетель заметил большое число голосов, поданных за господина Байдена, учитывая, что бывший вице-президент Джо Байден получил на 220 тыс. голосов больше, чем президент Трамп",- написал он.



Дальнейшая судьба юридической попытки "отвоевать" один из ключевых "колеблющихся штатов" - Пенсильванию будет решаться во вторник, 17 ноября, а еще через два дня федеральный суд будет рассматривать просьбу республиканцев заблокировать утверждение результатов в штате, что де-факто лишило бы Джо Байдена победы в нем. Дело будет рассматривать судья-республиканец, однако судя по уже прошедшим слушаниям в других штатах, шансов на успех немного.



Алексей Наумов