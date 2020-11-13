Танкерная атака: сможет ли саудовский газ потеснить российский в Китае

00:43 16.11.2020 Эр-Рияд намерен стать мировым лидером на газовом рынке



Дмитрий Мигунов



Саудовская Аравия задумала стать мировым лидером не только на нефтяном, но и на газовом рынке. Арабская страна рассчитывает в обозримом будущем превратиться в крупного экспортера газа в Китай, являющийся на сегодняшний день самым быстрорастущим рынком газа в мире. В этом качестве Эр-Рияд может потеснить Россию, также планирующую наращивать поставки на восток. Однако реальность такова, что на данный момент резервов под резкое увеличение газового экспорта у крупнейшей нефтяной державы нет. Подробности - в материале "Известий".



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Мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) в последние годы переживает настоящий бум. Хотя эпидемия коронавируса приостановила его рост, в перспективе спрос продолжит увеличиваться. В 2019 году мировое потребление газа в целом составило 4,9%, и это самые высокие темпы за последние 10 лет. Объемы реализуемого СПГ выросли на 10%, а новые терминалы в самых разных странах мира добавили к глобальному производству около 54 млрд куб. м.



Все большее потребление вызвано как общим мировым экономическим ростом, так и глобальной рекалибровкой энергетической сферы. Многие страны и целые регионы назначили себе целевые показатели по снижению выбросов CO2, для чего нужно отказаться или как минимум кардинально сократить использование угля в качестве топлива для электростанций. Однако ядерная энергетика требует колоссальных инвестиций, да и развернувшие борьбу против потепления климата "зеленые" относятся к ней с недоверием, а солнце, ветер и гидроэнергетика, несмотря на значительный прогресс в последнее время, все потребности в энергии удовлетворить очевидно не смогут. Газ оказывается топливом компромисса, значительно более чистым и зачастую более дешевым, чем уголь.



Китая это касается в особенности. Еще в 2016 году 66% генерации приходилось на уголь (против 81% в 2007-м). Теперь председатель страны Си Цзиньпин поставил задачу стать углеродно-нейтральным государством к 2060 году. Для этого даже при нынешнем потреблении (а оно неизбежно будет расти) придется перевести с угля почти 4 трлн кВт?ч выработки. Ключевую роль здесь должен играть газ.



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Поэтому КНР, и без того являвшаяся самым перспективным рынком газа в мире (рост потребления на 18% в 2018-м и на 8,5% в 2019 году), будет неизбежно увеличивать как производство, так и закупки газа за рубежом. При этом полностью обеспечить потребление за счет внутренних ресурсов стране не суждено: добыча постепенно растет, но не успевает за спросом. В 2019 году производство природного газа в Китае составляло 177 млрд куб. м, тогда как потребление - 307 млрд. Интересно, что еще в 2009 году был почти паритет, но с тех пор экономика КНР выросла в два с лишним раза, а ее потребности в газе - в три с половиной.



На сегодняшний день трубопроводный газ обеспечивает около 38% потребностей китайского импорта, или чуть менее 50 млрд куб. м. Главным поставщиком в 2019 году являлась Туркмения, на которую приходилось 31,2 млрд куб. м. Второстепенную роль играют Казахстан, Узбекистан, Россия и Бирма. Россия начала поставлять газ в КНР по построенному к концу 2019 года газопроводу "Сила Сибири", однако пока объем экспорта отстает от плана из-за проблем на Чаяндинском месторождении. Впрочем, "Газпром" надеется увеличить поставки к 2025 году, а в более далеком будущем довести их до уровня 130 млрд куб. м в год.



Однако на этом поле придется жестко конкурировать с поставщиками сжиженного газа. В последние 10 лет Китай построил полтора десятка терминалов общим объемом 67 млн т СПГ в год. Основными поставщиками являются Австралия (29% общей величины поставок газа), Катар (9%), Малайзия (7%) и Индонезия (5%). На остальных поставщиков приходится 13%, в том числе на Россию 3%.



В этих обстоятельствах новыми игроком на рынке планирует стать Саудовская Аравия, которая сейчас является крупнейшим экспортером нефти на рынок страны. Гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер пообещал, что его государство поможет КНР в ее стремлении к "чистой энергии" и готово в будущем обеспечивать Китай еще и газом.



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Эти слова могут заставить встревожиться конкурентов. В конце концов, нефтяная держава, обладающая огромными запасами газа (пусть и не самыми большими в мире), в теории вполне способна за счет "глубоких карманов", вложив большую сумму денег и обеспечив на каком-то этапе элементы демпинга, как это саудовцы делали весной во время "ценовой войны" ОПЕК+, заставить соперников подвинуться.



Действительно, доказанные запасы природного газа в Саудовской Аравии составляют около 7 трлн куб. м, что ставит ее на седьмое место в мире по запасам. При этом объем производства составляет 113 млрд куб. м - довольно скромный показатель, что одновременно означает солидный потенциал для роста.



На этом пути, однако, арабскую страну ждет немало препятствий. Начать следует с того, что львиная доля производимого в стране газа - попутный нефтяной. Чистый газ с газовых месторождений составляет менее 10% от всей добычи. Добыча попутного газа сейчас ограничивается из-за того, что страна в силу взятых на себя обязательств в рамках ОПЕК+ не может качать нефть в неограниченном количестве.



Ни единого кубометра саудовского газа не поставляется за рубеж - все потребляется внутри страны. При этом все планы подразумевают заметное увеличение потребления в будущем. Как отметила в интервью "Известиям" директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова, приоритетным направлением принятой несколько лет назад стратегии Saudi Aramco является масштабная скупка зарубежных газодобывающих и СПГ-активов для удовлетворения растущего внутреннего спроса на газ.



- Сейчас добываемого саудовским предприятием газа хватает на покрытие быстрорастущих нужд химической отрасли, но доля нефти в балансе первичного потребления энергии в стране по-прежнему одна из самых высоких в мире - порядка 60%. Поэтому до сих пор черное золото активно используется как топливо для электростанций при скромном портфеле газовых upstream-активов (порядка 10% в добыче УВС компании).



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К этому стоит добавить, что с разработкой новых месторождений в королевстве не все гладко. С 1990-х годов Саудовская Аравия пыталась привлечь иностранных инвесторов к добыче газа в стране. Речь шла о так называемой газовой инициативе - проекту общим объемом $25 млрд, а затем о проекте "Пустого угла" - добыче газа в пустыне Руб-эль-Хали. Оба оказались неудачными.



К 2024 году Saudi Aramco планирует запустить добычу на месторождении Джафура, но даже и его, скорее всего, не хватит на удовлетворение всех нужд страны. Сейчас Saudi Aramco посматривает на инвестиции за рубежом, в частности в США. Речь идет о проекте Порт-Артур в Техасе, который станет одним из крупнейших экспортных терминалов в Америке. Как отмечает Platts, королевство ведет переговоры о покупке 25-процентной доли в данных мощностях. Получится, что государство, десятилетиями обеспечивавшее США нефтью, теперь будет само закупать американские углеводороды.



По словам Марии Беловой, Saudi Aramco говорит об амбициях стать крупным поставщиком СПГ, но это не подразумевает строительства мощностей по сжижению газа в Саудовской Аравии.



- Речь идет прежде всего о трейдинге чужим СПГ- компания уже осуществляет единичные поставки газовозов в Корею и Индию, где хорошо знает покупателей, которые работают с ней по линии импорта нефти, и в этом случае говорить о быстрых масштабных поставках СПГ в Китай Саудовской Аравией не приходится.



В целом российским поставщикам в Китай едва ли приходится опасаться конкуренции с саудовцами в обозримом будущем.



- Трубопроводные поставки защищены долгосрочными контрактами, а кроме того, являются одними из самых привлекательных по цене. Конкурентоспособность СПГ с проекта "Сахалин-2" обеспечивается географической близостью рынка сбыта, а ямальского СПГ - как его низкой себестоимостью, так и участием китайских компаний в проекте "Ямал СПГ", - отметила собеседница "Известий". Источник - Известия

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