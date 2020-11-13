Карабахский разлом и Российские интересы, - М.Столетов

00:52 16.11.2020 Россия отстояла свои интересы в армяно-азербайджанском конфликте

Максим Столетов

13.11.2020

Карабахский разлом

Армения и Азербайджан вели активные боевые действия в районе Нагорного Карабаха с 27 сентября. В дело были пущены танки, артиллерия, авиация. Это было самое серьезное обострение конфликта за последние три десятка лет. По оценкам военных экспертов, за 44 дня войны каждая из сторон потеряла от 10 до 15 тыс. чел. Конфликт грозил перерасти в большую региональную войну. И вдруг все прекратилось как по мановению волшебной палочки, и в южное Закавказье вошли российские войска. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.



Алиев назвал соглашение победным. Пашинян сообщил, что был вынужден пойти на такой шаг, так как того требовало положение на фронте. Путин указал, что согласованные положения создадут "необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе". При этом в Кремле не согласились со словами Алиева о том, что соглашение является капитуляцией Армении. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что документ стал "победой двух народов", позволив остановить кровопролитие. А также, что сегодня уже вполне очевидно, сохранить суверенитет обоих враждующих государств.



В этой связи отметим, что соглашение, остановившее войну в Карабахе, имеет важную особенность. В нем не упоминаются ни США, ни Франция, ни Евросоюз с НАТО. Фактически главным гарантом соглашения выступает Россия. В общем, в Карабахе применили ту же формулу, что ранее в Сирии. Согласно ей, все основные вопросы решают ключевые региональные игроки, пусть и с оглядкой на непосредственные государства - участники конфликта.



А отсутствие даже упоминания Турции в документе можно рассматривать как достаточно прозрачный намек на роль Анкары не только Москвы, но и Баку, который воспользовался турками, но в итоге решил проблему без турецкой стороны.



Кстати, в свете данных соображений совсем иначе выглядит история со сбитым российским военным вертолетом. Очевидно, что в азербайджанских государственных структурах, в том числе силовых, достаточно противников достигнутых договоренностей.



Вряд ли шедшие переговоры являлись секретом в определенных кругах. Так что нельзя исключать, что уничтожение российского вертолета на самом деле было не случайностью, а организованной провокацией с целью сломать намеченную схему прекращения войны. Ну а реакция официальных лиц, как в Москве, так и в Баку на трагический инцидент подтвердила, что в обеих столицах намерены этого не допустить. Более того, думаю, что сбитый вертолет стал тем триггером, который немедленно запустил мирный процесс.



Однако не стоит думать, что так продлится долго. Закавказье давно уже вошло в зону стратегических интересов, как США, так и Евросоюза. Они достаточно тесно взаимодействовали и с Азербайджаном, и с Арменией, но особое влияние смогли заполучить в Грузии. Достаточно сказать, что там уже присутствуют американские военные, есть на грузинской земле и американские лаборатории, где работают с разными опасными вирусами. США очень не хватает в этой связке Еревана и Баку.



Что касается Евросоюза, то он, главным образом, работает на основе своей программы "Восточное партнерство". Грузия уже получила статус "продвинутого партнера", ее гражданам отменили визы для краткосрочных поездок в ЕС. Армения подписала соглашение о всеобъемлющем партнерстве с ЕС. Азербайджан участвует в программе на более низком уровне, однако о выходе из "партнерства" не упоминает.



Интерес к Закавказью понятен. Евросоюз, например, больше всего заботят поставки энергоносителей в обход России и (если потребуется) Турции. Углеводороды по трубам могут идти из Азербайджана в Грузию и далее морем - в Болгарию или Румынию. Возможны в будущем поставки в ЕС и из Ирана - и в этом случае труба вполне может пойти через Армению в Грузию и далее по морю в Европу.



Для США здесь реально имеется возможность выйти к Каспийскому морю, получить форпост на границе с Россией и Ираном. Один из путей достижения цели - ставка на столкновение интересов России и Турции.



Вместе с тем тлеющая и периодически вспыхивающая война в регионе выгодна и Турции. К тому же Эрдоган не пылает любовью к России, причем отношение это не особо скрывает. Да, в 2016 г. Москва спасла его от переворота, организованного проамериканскими силами. Но благодарность не входит в число добродетелей турецких политиков уже много веков. Не исключение и Эрдоган. К тому же в последние годы Москва, по мнению Анкары, обидела турок: не дала им отрезать от Сирии кусок, населенный турками. Надо ли удивляться тому, что Эрдоган заявлял о необходимости покончить "с оккупацией Арменией территории Азербайджана".



Очевидно, что трехсторонний договор позволяет избежать полной капитуляции армянской стороны и вместе с тем - ввести миротворческий контингент на территорию конфликта. Очень важно сохранение Лачинского коридора, который обеспечивает связь Степанакерта и Еревана, а также - создание коридора между Нахичеванью и Азербайджаном по территории Армении. Но то и другое будет контролироваться Россией - миротворцами и пограничными войсками ФСБ. Российские миротворцы не только являются залогом безопасности, как, скажем, в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, но и фиксируют присутствие России в регионе. При этом ничего не было сказано об обмене Арменией и Азербайджаном транспортными коридорами - Лачинским и Нахичеванским. Очевидно, мы имеем дело не просто с документом о режиме прекращения боевых действий, а с довольно емкой по содержанию моделью первых этапов политического урегулирования, нацеленного на перспективу, минимум среднесрочную.



Судите сами. Российский миротворческий контингент будет находиться в Нагорном Карабахе в течение пяти лет с возможным продлением этого срока и выступает в роли гарантов безопасности проживающих там армян. В будущем будет решаться и статус Нагорного Карабаха. Россия тут выступает гарантом соблюдения перемирия, позиция миротворца для России сейчас наиболее выгодна. Операцией будет руководить штаб, который разместят в Степанакерте - столице Нагорно-Карабахской Республики, что полностью исключает ведение боевых действий на той территории, которая пока остается под контролем непризнанной республики, а практически попадает под контроль России.



Важно отметить, что сдача НКР практически открыла бы перед Турцией дорогу к Каспийскому морю. И когда Пашинян говорит об "унизительном мире", то именно к нему появляется ряд вопросов.



Он добился той единственной цели, ради которой пришел к власти в Армении, - сдал Нагорный Карабах, заявил политолог, лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян 11 ноября в авторской передаче "Смысл игры". Аналитик отметил, что Пашинян был выращен и приведен к власти при поддержке Великобритании и олигарха Джорджа Сороса. Затем Пашинян расставил "своих" людей на многие ключевые посты и в Армении, и в Карабахе - при молчаливом одобрении или активной поддержке армян.



Потом, 14 октября, в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" С. Кургинян повторил, что первым армянским политиком, который пытался сдать Карабах, был первый президент Армении Левон Тер-Петросян, а действующий премьер-министр Никол Пашинян является его наследником. По словам Кургиняна, именно в эту игру играл Пашинян до сентябрьского обострения в Нагорном Карабахе. "Какие шли закрытые переговоры? Сдать Карабах и войти в НАТО", - пояснил политолог.



Главным виновником трагедии Карабаха, вне всякого сомнения, является премьер-министр Армении Пашинян, заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Эксперт напомнил, что Пашинян пришел к власти после государственного переворота в Армении и при опоре на "Сороса, человека, тесно связанного с деятельностью спецслужб США и Великобритании". "Можно сказать прямо и откровенно, господин Пашинян сдает Нагорный Карабах и выступает предателем армян Нагорного Карабаха", - заявил Багдасаров.



Бывший депутат Национального собрания Армении, член партии "Наследие" Степа Сафарян обвинил армянских командиров в Карабахе в преднамеренной сдаче Шуши. На своей странице в соцсети он опубликовал видеообращение участника боев Агаси Азаряна, который утверждает, что в Нагорном Карабахе была группа командиров, которые "виновны в провале обороны Шуши… (они) бросали своих солдат, покидали деревни и города, чтобы оставить врагу боевую технику и склады с оружием". В общем, любое промедление означало возможность вмешательства США, военное поражение Армении и попадание Азербайджана под прямое управление Турции, со всеми вытекающими последствиями. Вплоть до бунта генералов, раскола генералитета и свержения Алиева, к чему имеются серьезные предпосылки. Россия потому действовала быстро. Как когда-то в Сирии.



"Сомнительной" назвал победу Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе депутат Государственной Думы Виталий Милонов , поскольку, вступив в союз с Турцией, Баку "попал в сильнейшую зависимость от своего агрессивного соседа". "Азербайджанская армия, если бы воевала сама, дальше сотен метров бы не продвинулась. Турецкая армия и международные наемники отвоевали для Азербайджана часть территории. Но то, что они отвоевали, они не отписали Азербайджану", - заявил Милонов.



По мнению российского парламентария, Азербайджан заплатил за отвоеванную территорию своим суверенитетом. Но Алиев на самом краю избежал поглощения "братом Эрдоганом" и растворения в турецком геополитическом проекте, сохранил субъектность и спас себя, свою власть и свою многовекторность. Возможно, даже свою семью.



Теперь ситуация для него равновесная - он обязан Турции усилением переговорной позиции с Арменией, но обязан и России сохранением власти и суверенитета.



Между тем Турция опять пытается доказать США и ЕС, что она единственная страна, которая может эффективно противостоять российскому влиянию на Ближнем Востоке, Кавказе и Восточном Средиземноморье. Тем самым надеется заручиться поддержкой Запада в своих основных усилиях по курдскому вопросу, Восточному Средиземноморью, Эгейскому морю и Кипру. Анкара делает точно то же самое в Идлибе, где она цепляется за район, имеющий мало или вообще какое-либо стратегическое значение, чтобы создать проблемы для поддерживаемого Россией правительства Асада, излишне растягивая гражданскую войну в Сирии.



Исключив члена альянса - Турцию из трехстороннего переговорного процесса, Россия практически не допустила вторжения НАТО в Закавказье и геополитической катастрофы в Евразии. Вместе с тем стоит обратить внимание на тот факт, что Баку уже прошел часть пути к НАТО: он бывший член программы "Партнерство ради мира", перешедший к индивидуальному плану партнерства (как, впрочем, и Армения). Следующие шаги - так называемый интенсифицированный диалог (этот статус у Украины и Грузии), следом идет ПДПЧ, выполнение прописанных в нем реформ и - появление военной базы НАТО на Каспии становится делом времени. Но при условии, что армянский сепаратизм ликвидирован: в НАТО принимаются страны, не имеющие территориальных конфликтов. Следовательно, если Арцах останется армянским, то он будет препятствовать вступлению Азербайджана в Североатлантический альянс.



Таким образом, спасение непризнанного армянского государства превращается в геополитическую задачу для РФ. Каковы при этом будут его послевоенные границы важно для армян, но для русских вторично, с этим вопросом придется определяться по ходу действий. Главное - не пропустить момент, когда падение НКР станет необратимым. Единственное, что может помешать в этом случае Азербайджану, это несоответствие требованию, прописанному в уставе: в НАТО принимают только демократические страны. Но западная демократия дело, как говорится наживное, было бы желание.



Разумеется, членство Азербайджана для НАТО гораздо ценнее, чем, скажем, всех осколков бывшей Югославии, что оперативно интегрируют в альянс только из желания потеснить Россию на Балканах. Оно обеспечит атлантистам то, чего у них нет сейчас - доступ к Каспийскому морю, а также выход военной инфраструктуры к границам двух потенциальных противников: РФ на юге и Ирана на севере. Главным лоббистом такого решения, естественно, будет выступать Турция, но все остальные, включая США, подпишутся без долгих споров, в том числе для того, чтобы сбалансировать роль Анкары в регионе. Сейчас она практически монополист в плане влияния на Азербайджан, но в рамках альянса влиянием придется делиться как минимум с американцами.



"Турция в очередной раз за последнее десятилетие демонстрирует себя как страна не только претендующая на статус регионального центра силы, но и как государство, способное эти претензии на лидерство защищать и подкреплять на практике", - обращает внимание директор российского Центра изучения новейшей Турции Юрий Мавашев.



"Без контроля в регионе Южного Кавказа нельзя помыслить об энергетической безопасности Турции. Это, прежде всего, трубопроводы. Причем как нынешние (ТАНАП, Баку - Тбилиси - Джейхан), так и перспективные со странами Центральной Азии", - объясняет Мавашев. Кроме того, без контроля на Южном Кавказе Турция не сможет быть полноправным хозяином на Ближнем Востоке, подчеркивает он.



Баку получил также возможность использовать Лачинский коридор - основную транспортную артерию, соединяющую Азербайджан с Нахичеванью, правда, под контролем российских миротворцев и пограничников. Баку также вернул Шуши - город, который является для Азербайджана символом его присутствия в Карабахе. Хотя часть территории Нагорного Карабаха остается в распоряжении карабахских армян.



Официальный Баку, кстати, неоднократно заявлял о планах по созданию на своей территории турецкой военной базы. Но у Анкары планы серьезнее, чем просто защищать братский тюркский народ от армян. Турция планирует присоединение к себе целой области Азербайджана - Нахичевани. Переброска туда протурецких сирийских наемников может активизировать нелояльных Баку местных сепаратистов. Вполне вероятно, что именно это и является их ключевой задачей.



Сейчас Нахичеванская Республика - государство в государстве. Номинально эта территория входит в состав Азербайджана, но не имеет с ним общей границы. А с Турцией имеет. Оттуда вместе с финансовыми инвестициями идет поток пропаганды. Жителям автономии вбивают в голову, что на самом деле они этнические турки.



Таким образом, Анкара готовит если не свержение, то резкое политическое ослабление президента Ильхама Алиева, который, проводя самостоятельную политику, время от времени отказывается играть на стороне Реджепа Эрдогана.



Анкара лишь ждет подходящего момента, чтобы превратить независимый Азербайджан в своего полноценного сателлита. Ведь Баку так и не признал независимость оккупированного турками Северного Кипра и пытается дистанцироваться от назойливой опеки соседей. При этом на фоне падения экономики в турецком обществе постоянно подогреваются ура-патриотические настроения по воссозданию Османской империи. План подразумевает "возвращения в родную гавань" не только Северной Сирии, но и азербайджанских земель.



Американские эксперты полагают, что "миротворческая миссия будет успешной ровно до того момента, когда одна из сторон не решит нарушить достигнутое соглашение". При этом они ссылаются на опыт Южной Осетии, когда в 2008 г. там начались военные действия. Но кто решится на такое в Карабахе? Хотя недавнее уничтожение российского вертолета наводит на многие размышления. Турция же стремится любыми средствами закрепиться в Закавказье, полагая, что заключенное соглашение о прекращении войны является и ее "победой", которая должна увенчаться хоть каким-то успехом, например, оказаться в регионе рядом с Россией. Но пока ситуация с участием турецких миротворцев в Нагорном Карабахе остается весьма запутанной.



В то же время Анкара чувствует геополитические перемены в регионе. Так, президент Грузии Саломе Зурабишвили публично поблагодарила Москву за посредничество в урегулировании карабахского конфликта. Действия России поддержал и Иран, который ранее выступал против присутствия в зоне карабахского конфликта российских миротворцев.



Думаю, это реакция на турецкий фактор в Закавказье, на сложившуюся неожиданно для региональных игроков ситуацию. Раньше считалось, что возможен обмен территорий на статус Нагорного Карабаха, а сейчас - их обмен на миротворцев, и пока неизвестно, что ждет в будущем республику. Очевидно, что воинственный пыл стратегов в Баку и Анкаре, которые не скрывали своих планов дальнейшего наступления на Степанакерт и далее вплоть до выхода на границу с Арменией, поостыл. К тому же Россия действует фундаментально, определив срок пребывания своего миротворческого контингента в Нагорном Карабахе на пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за полгода до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. Это означает, что российские военные будут обустраиваться основательно. Когда будут разблокированы все экономические и транспортные связи в регионе, заработает и военный аэродром в Степанакерте.



Подобная перспектива подразумевает очень многое, что связано не только с Азербайджаном, но и с долгосрочной перспективой установления стабильности в регионе. Тем не менее отметим, что Азербайджан шел по очень опасному пути, который мог привести его к превращению из суверенного государства, балансирующего между региональными державами и ведущего собственную политическую игру, в послушную марионетку Анкары. Чересчур большая цена даже за возвращение Карабаха.



Наверное, именно в этом и заключается ответ на логику действий Баку в последних событиях. Какой смысл был тому же Ильхаму Алиеву подписывать трехстороннее соглашение и останавливаться в шаге от полной победы да еще и соглашаться на ввод российских миротворцев на собственную территорию (каковой формально является Карабах)? Понятно, что у России нашлись убедительные аргументы. Но дело не только в этом. Фактически тем самым Азербайджан ослабил железную хватку Эрдогана, уравновесив турецкие посягательства усилением позиций России в регионе. Короче говоря, здесь мы опять видим давно известную игру небольшой страны на противоречиях крупных держав.



Собственно говоря, с самого начала нынешней карабахской войны было понятно, что по геополитическим соображениям Москва не допустит полной победы Азербайджана и занятия всего Карабаха. В этом нет никакого цинизма, есть точный стратегический расчет. И по этому поводу можно сказать только одно: так бы всегда!



России нужны и Азербайджан, и Армения - и противоречия между ними не должны влиять на их нахождение в сфере влияния именно России. В общем, все еще только начинается, и впереди не менее захватывающие события. Но уже сейчас можно сказать, что на пути к Каспию у Турции как у острия натовского копья случился облом. Полный облом! Источник - stoletie.ru

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