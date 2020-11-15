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Понедельник, 16.11.2020
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Карабахская война и планы британско-турецкого альянса, - В.Кудрявцев
01:56 16.11.2020

ВЛАДИМИР КУДРЯВЦЕВ | 15.11.2020 |
Британия возобновляет Большую игру

Сегодня мир продолжает обсуждать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, и часто звучит имя главы МИ-6 Ричарда Мура. Есть версия, что за Азербайджаном стоит не только и не столько Турция, сколько Служба внешней разведки Великобритании. Чтобы понять роль Лондона в армяно-азербайджанском конфликте, нужно взглянуть на картину шире. Усиливается впечатление, что "англичанка" затеяла новую Большую игру, которая не ограничится Кавказом.

Мур – серьезная личность с большим опытом дипломатической и разведывательной работы. Окончил Оксфорд, имеет три специальности – политолог, экономист, философ. В 2014-2017 гг. был послом в Турции, превосходно знает турецкий язык. Говорят, у него близкие отношения с Эрдоганом, которого он поддержал во время попытки переворота в 2016 г. (не говоря о британском влиянии на турецкие сухопутные силы). Недавно Мур посетил Анкару, и, как сообщило агентство "Анадолу", на его встрече с пресс-секретарем президента Турции обсуждались проблемы Нагорного Карабаха, Ливии, Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья.

Ричард Мур

Есть достаточно оснований предположить, что в широком внешнеполитическом наступлении Турции большую роль играют Британия и лично Ричард Мур. Видимо, Лондон решил сделать Турцию тараном для продвижения своих интересов, а Эрдоган удовлетворен тем, что Великобритания поддерживает его курс.

География вопросов, которые обсуждалиссь во время визита Мура в Анкару, точно отражает грандиозные планы британско-турецкого альянса. А мы ведь еще не упомянули Украину, президент которой после встречи с тем же Муром отправился к Эрдогану, и Центральную Азию. Однако вернемся к карабахской войне.

Великобритания, Турция и Армения в карикатуре 19 века

Задумка была простая: окончательно решить карабахский вопрос и выйти на границу Армении, максимально вклинившись в зону влияния России на Кавказе. Однако в последний момент что-то не получилось: на землю Нагорного Карабаха шагнула нога русского солдата. И тут возникает ряд вопросов...

Главный из них: как вышло так, что и Ильхам Алиев, и Никол Пашинян поставили свои подписи под соглашением с Россией? "Великие комбинаторы" не доработали? Или спешили, чтобы воспользоваться финалом выборов в Америке, которой сейчас не до Карабаха? Британско-турецкий расчет мог быть примерно таким: Россия "не впишется", поскольку Азербайджан воюет с Карабахом, а не с Арменией, чтобы вернуть свои территории на основании резолюций Совбеза ООН, да и от Пашиняна Москва не в восторге; последний же как креатура Сороса все сдаст.

Однако Алиев, исходя из развития ситуации, видимо, решил с помощью России уменьшить свою зависимость от Британии и Турции. Что касается премьера Армении, то, как подчеркнул Сергей Кургинян, это предатель своего народа, который был поставлен на свою должность только для того, чтобы сдать Карабах. И он выполнил эту задачу; кроме того, там были "и Америка, и Сорос, и Британия очень хорошо работала, надо отдать должное Муру"…

Схожим образом высказался бывший премьер-министр Армении Грант Багратян. Он заявил: "Почему Армения была не готова к войне? Соросовцы во главе с Николом Пашиняном сразу начали строить коалицию с Западом. Всë, что сейчас происходит, – это операция британских спецслужб и лично Ричарда Мура, близкого друга принца Чарльза. Ещë один такой друг принца Чарльза есть у нас. Это президент Армен Саркисян. Всë, что сейчас происходит, началось не сегодня. Всë началось тогда, когда Армен Саркисян стал президентом, он – первая ласточка "цветной революции". Никол просто продолжает делать то, что начал делать Саркисян".

Однако Пашинян – все же не Порошенко. Бывший президент Украины – из тех агентов Запада, которые выполнят любой приказ хозяев без всяких моральных сомнений. Если бы Пашинян был таким, он бы не заключал договоренностей с Россией и позволил бы Азербайджану захватить весь Карабах, бросив в топку войны массу людей. А потом сказал бы, что бился до конца, но не получилось: война была не только с Азербайджаном, но и с Турцией.

Я не защищаю Пашиняна. Он со своими "соросятами" довел Армению до ручки во многих сферах, в том числе военной. Однако подписание договоренности с Россией говорит о том, что он не находился под полным контролем Запада и в последний момент принял неожиданное для Мура и Эрдогана решение, оправдав их надежды лишь отчасти.

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До этого была история со сбитым российским вертолетом: явная попытка, вероятно Турции, сорвать мирные договоренности (трудно представить, что какие-то люди случайно оказались в районе движения российских колонн и "по ошибке" сбили вертолет). Однако Россия не дрогнула, а Алиев предпочел быстро взять вину на себя и извиниться.

Теперь о позиции США. С одной стороны, Америку устраивает укрепление Турции как члена Североатлантического альянса в кавказском подбрюшье России. С другой стороны, с большой долей вероятности в 2016 г. именно американцы устроили попытку переворота с целью свержения Эрдогана. Они до сих пор недовольны сделкой Эрдогана с Россией по С-400 и поведением Турции в Средиземноморье. В Америке даже ходят разговоры о закрытии базы в Турции и звучат призывы исключить ее из НАТО.

Пока Британия поддерживает Анкару, в США окончательно сформированной позиции в отношении Турции нет. Скорее всего, американцы хотят иметь Турцию, но без Эрдогана, а Мур убеждает их, что Эрдоган лучше других подходит на роль управляемого тарана на разных направлениях. Вряд ли Вашингтон и Лондон действуют здесь абсолютно единым фронтом: игру ведут британцы, а США с учетом кризиса в американских верхах заняли во многом выжидательную позицию, но в любой момент способны перехватить инициативу.

Как США представляют себе Великобританию

Великобритания усилиями главы МИ-6 пытается, используя Турцию, вернуться в Большую игру, которую она ведет в Евразии с XIX века. Нельзя сказать, что результатов британской политики нет вообще, но и успех ограниченный: российские войска в Нагорном Карабахе, да еще без турок. Встала "на паузу" Америка, где отношение к Турции двусмысленное. Не очевидна перспективность "турецкого инструмента" в целом – и потенциал слабоват для широкого спектра мировых задач, и восприятие Турции в мусульманском мире далеко не однозначно. В общем, так ли много выигрывает пока "англичанка" на Кавказе?

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605480960
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