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|Новым директором Агентства гражданской авиации Киргизии стал Сталбек Шаршеев
08:11 16.11.2020
Руслан ХАРИЗОВ
Новым директором Агентства гражданской авиации стал Сталбек Шаршеев
Новым директором Агентства гражданской авиации стал Сталбек Шаршеев. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.
По ее данным, соответствующее распоряжение еще 13 ноября подписал Садыр Жапаров. Сегодня Сталбека Шаршеева представили коллективу. Министр транспорта и дорог Бакыт Бердалиев поблагодарил предыдущего главу агентства Курманбека Акышева за проделанную работу по улучшению ведомства.
Бакыт Бердалиев отметил, что правительство уделяет огромное внимание сфере гражданской авиации и поставил перед новым руководством задачи, которые надо решать незамедлительно, потому что коронавирусная инфекция нанесла определенный урон отрасли.