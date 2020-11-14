 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 16.11.2020
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Воскресенье, 15.11.2020
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Суббота, 14.11.2020
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Новым директором Агентства гражданской авиации Киргизии стал Сталбек Шаршеев
08:11 16.11.2020

Руслан ХАРИЗОВ
Новым директором Агентства гражданской авиации стал Сталбек Шаршеев

Новым директором Агентства гражданской авиации стал Сталбек Шаршеев. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

По ее данным, соответствующее распоряжение еще 13 ноября подписал Садыр Жапаров. Сегодня Сталбека Шаршеева представили коллективу. Министр транспорта и дорог Бакыт Бердалиев поблагодарил предыдущего главу агентства Курманбека Акышева за проделанную работу по улучшению ведомства.

Бакыт Бердалиев отметил, что правительство уделяет огромное внимание сфере гражданской авиации и поставил перед новым руководством задачи, которые надо решать незамедлительно, потому что коронавирусная инфекция нанесла определенный урон отрасли.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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