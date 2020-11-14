Турецкий президент против двух в одном. Реджеп Тайип Эрдоган совершил "провокационный" визит на Северный Кипр

09:37 16.11.2020

Газета "Коммерсантъ" №209/П от 16.11.2020, стр. 6

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь бросил вызов международному сообществу, посетив в воскресенье самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Он пообещал "добиться справедливости" для турок-киприотов, а также заявил о планах продолжить геологоразведочные работы в Средиземном море, против которых выступает Евросоюз. Визит поставил под угрозу планы ООН возобновить переговоры по кипрскому урегулированию. Никосия и Афины назвали визит турецкого президента провокацией.



"Сегодня на Кипре есть два отдельных народа, два отдельных демократических строя и два отдельных государства…Решение о создании двух суверенных государств должно быть обсуждено и согласовано",- заявил Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в турецкой части Никосии на митинге, посвященном 37-й годовщине самопровозглашения Турецкой Республики Северного Кипра.



Анкара - единственная из мировых столиц, признающая ТРСК. Президент Турции прибыл на Северный Кипр в сопровождении жены и лидера турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели. С трибуны для почетных гостей они наблюдали за военным парадом и костюмированным представлением, посвященным годовщине независимости ТРСК. В своем выступлении господин Эрдоган отдал дань прошлому, вспомнив, как Кипр принадлежал Османской империи, но "к сожалению, в последние полтора столетия переживал бурный и неопределенный период". Теперь, судя по словам президента Турции, пришло время все исправить.



Наш приоритет - достижение справедливого, постоянного и устойчивого решения кипрского вопроса таким образом, чтобы обеспечить законные права и безопасность кипрско-турецкого народа",- подчеркнул он, отметив, что именно "греки не хотят делить власть", а также вести переговоры по поводу распределения углеводородных ресурсов в Восточном Средиземноморье.



"Мы не можем больше терпеть эти дипломатические игры",- сказал президент Турции. Мира и стабильности в этом регионе не будет "без учета справедливых интересов нашей страны и ТРСК", пообещал он. По его словам, Турция будет продолжать сейсморазведку и бурение в Восточном Средиземноморье до тех пор, пока не будет достигнуто справедливое соглашение. Ранее Анкара продлила сроки геологоразведки месторождений углеводородов в районе к юго-западу от Кипра до 16 февраля.



Эти действия вызывают не только резкую критику Афин и Никосии, но и всего ЕС, который угрожает Анкаре санкциями. Вряд ли Евросоюз обрадуется и заявлениям Эрдогана о будущем острова, особенно в преддверии планируемых ООН первых за три года переговоров по кипрскому урегулированию.



Как лидером турок-киприотов стал противник идеи объединения острова

С 1974 года Кипр остается разделенным на две части, на которых проживают греческая и турецкая общины. Этот раздел - результат военного вторжения Турции, которое, в свою очередь, было спровоцировано государственным переворотом на Кипре сторонников присоединения острова к Греции. В 1983 году турки-киприоты в одностороннем порядке объявили о создании ТРСК. В 2004 году греческая община острова проголосовала против плана генсека ООН Кофи Аннана по урегулированию кипрского конфликта, считая, что он узаконивает турецкую оккупацию. Последний раунд переговоров между общинами при международном посредничестве в 2017 году закончился без результата. Но это не мешает ООН надеяться, что решение кипрской проблемы по-прежнему возможно на основе создания единого федеративного государства. Однако выигравший в октябре президентские выборы в ТРСК Эрсин Татар считает, что такой подход давно устарел. По его мнению, на острове должны сосуществовать два независимых государства.



Господин Татар считается ставленником президента Турции. Накануне президентских выборов он посетил Анкару. Тогда на совместной пресс-конференции с Реджепом Тайипом Эрдоганом они объявили об открытии для публики курортного района Вароша в Фамагусте. После турецкого вторжения на Кипр десятки тысяч представителей греческой общины покинули Фамагусту. Принятая в 1984 году резолюция 550 СБ ООН постановила, что попытки заселить любую часть Вароши лицами, не являющимися ее жителями, недопустимы.



Много лет Варошу называли "городом-призраком". Однако новые власти Северного Кипра считают, что статус-кво можно нарушить. Анкара эту позицию разделяет.

Еще в прошлом месяце господин Эрдоган пообещал, что в ходе визита на Кипр устроит пикник в Вароше. Это заявление вызвало возмущение общины греков-киприотов. В последние недели они проводят митинги и распространяют ролики в соцсетях, подчеркивая, что президент Турции не имеет права распоряжаться их собственностью. Афины заранее назвали запланированный визит турецкого лидера в Варошу "беспрецедентной провокацией", противоречащей резолюциям СБ ООН. "Это действие добавляется к постоянно усиливающейся эскалации правонарушений со стороны Турции в Восточном Средиземноморье",- говорится в заявлении МИД Греции. Вызовом сочли визит Эрдогана и в Никосии. Здесь отметили, что это "подрывает усилия генсека ООН Антониу Гутерриша по созыву пятисторонней встречи по кипрскому урегулированию".



О возобновлении переговоров шла речь еще несколько месяцев назад, ждали лишь выборов в ТРСК. Никто не ожидал, что победителем на них станет противник идеи федерации. Тем не менее лидеры обеих общин острова дали свое согласие на возобновление работы в пятистороннем формате (при участии Турции, Греции и Великобритании). Две недели назад состоялась первая встреча президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса с Эрсином Татаром. Оба политика отметили "дружескую атмосферу", однако это не помогло им сблизить взгляды. При поддержке Турции Эрсин Татар будет чувствовать себя еще более уверенно.



Марианна Беленькая